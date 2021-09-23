https://ria.ru/20210923/moldaviya-1751439669.html

Парламент Молдавии начал работу с минуты молчания из-за трагедии в Перми

Парламент Молдавии начал работу с минуты молчания из-за трагедии в Перми - РИА Новости, 23.09.2021

Парламент Молдавии начал работу с минуты молчания из-за трагедии в Перми

Парламент Молдавии в четверг начал рабочее заседание с минуты молчания в знак сочувствия жертвам трагедии в Перми, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T12:31

2021-09-23T12:31

2021-09-23T13:00

происшествия

пермь

кишинев

молдавия

россия

стрельба в пермском госуниверситете

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КИШИНЕВ, 23 сен – РИА Новости. Парламент Молдавии в четверг начал рабочее заседание с минуты молчания в знак сочувствия жертвам трагедии в Перми, передает корреспондент РИА Новости."На днях в российском городе Пермь произошла страшная трагедия с человеческими жертвами. Наша фракция предлагает в знак сочувствия и сострадания объявить минуту молчания", - заявил депутат от блока "Коммунисты и социалисты" Константин Старыш.Депутаты единогласно и безоговорочно поддержали его предложение. Ранее блок "Коммунисты и социалисты" в полном составе в память о погибших оставил цветы у посольства России в Кишиневе.Утром в понедельник студент открыл огонь в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Шестеро погибли, пострадали 42 человека. Стрелявший оказал сопротивление при задержании и был ранен, позднее его госпитализировали. По данным регионального минздрава, он остается в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Подозреваемому грозит пожизненный срок.

https://ria.ru/20210920/strelba-1750998946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Минута молчания из-за трагедии в Перми на заседании парламента Молдавии Парламент Молдавии начал работу с минуты молчания из-за трагедии в Перми. Почтить память погибших предложила партия Додона, депутаты единогласно поддержали. 2021-09-23T12:31 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, кишинев, молдавия, россия, стрельба в пермском госуниверситете