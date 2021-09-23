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Парламент Молдавии начал работу с минуты молчания из-за трагедии в Перми
Парламент Молдавии начал работу с минуты молчания из-за трагедии в Перми - РИА Новости, 23.09.2021
Парламент Молдавии начал работу с минуты молчания из-за трагедии в Перми
Парламент Молдавии в четверг начал рабочее заседание с минуты молчания в знак сочувствия жертвам трагедии в Перми, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T12:31
2021-09-23T13:00
происшествия
пермь
кишинев
молдавия
россия
стрельба в пермском госуниверситете
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КИШИНЕВ, 23 сен – РИА Новости. Парламент Молдавии в четверг начал рабочее заседание с минуты молчания в знак сочувствия жертвам трагедии в Перми, передает корреспондент РИА Новости."На днях в российском городе Пермь произошла страшная трагедия с человеческими жертвами. Наша фракция предлагает в знак сочувствия и сострадания объявить минуту молчания", - заявил депутат от блока "Коммунисты и социалисты" Константин Старыш.Депутаты единогласно и безоговорочно поддержали его предложение. Ранее блок "Коммунисты и социалисты" в полном составе в память о погибших оставил цветы у посольства России в Кишиневе.Утром в понедельник студент открыл огонь в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Шестеро погибли, пострадали 42 человека. Стрелявший оказал сопротивление при задержании и был ранен, позднее его госпитализировали. По данным регионального минздрава, он остается в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Подозреваемому грозит пожизненный срок.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Минута молчания из-за трагедии в Перми на заседании парламента Молдавии
Парламент Молдавии начал работу с минуты молчания из-за трагедии в Перми. Почтить память погибших предложила партия Додона, депутаты единогласно поддержали.
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происшествия, пермь, кишинев, молдавия, россия, стрельба в пермском госуниверситете
12:31 23.09.2021 (обновлено: 13:00 23.09.2021)
 
Парламент Молдавии начал работу с минуты молчания из-за трагедии в Перми

Парламент Молдавии начал рабочее заседание с минуты молчания из-за трагедии в Перми

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 23 сен – РИА Новости. Парламент Молдавии в четверг начал рабочее заседание с минуты молчания в знак сочувствия жертвам трагедии в Перми, передает корреспондент РИА Новости.
"На днях в российском городе Пермь произошла страшная трагедия с человеческими жертвами. Наша фракция предлагает в знак сочувствия и сострадания объявить минуту молчания", - заявил депутат от блока "Коммунисты и социалисты" Константин Старыш.
Депутаты единогласно и безоговорочно поддержали его предложение. Ранее блок "Коммунисты и социалисты" в полном составе в память о погибших оставил цветы у посольства России в Кишиневе.
Утром в понедельник студент открыл огонь в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Шестеро погибли, пострадали 42 человека. Стрелявший оказал сопротивление при задержании и был ранен, позднее его госпитализировали. По данным регионального минздрава, он остается в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Подозреваемому грозит пожизненный срок.
Предполагаемый стрелок возле Пермского университета. Кадр из видео очевидца
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ПроисшествияПермьКишиневМолдавияРоссияСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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