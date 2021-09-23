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В Москве составили календарь-прогноз миграции птиц: последними улетят гуси
В Москве составили календарь-прогноз миграции птиц: последними улетят гуси - РИА Новости, 23.09.2021
В Москве составили календарь-прогноз миграции птиц: последними улетят гуси
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы составили календарь-прогноз миграции птиц - насекомоядные начали отлет ещё в августе, а последними в ноябре... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T17:04
2021-09-23T17:04
2021-09-23T17:04
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы составили календарь-прогноз миграции птиц - насекомоядные начали отлет ещё в августе, а последними в ноябре улетят дикие гуси, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в начале сентября улетели ласточки, кукушки, мухоловки, кулики. К началу октября настанет очередь водоплавающих птиц. Мигрируют широконоска и чирок-трескунок, горихвостка и пеночка.Уточняется, что большинство перелётных птиц зимует в Африке и на юге Европы. В столице зимуют оседлые виды, например, синицы, воробьи и дятлы.
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