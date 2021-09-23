https://ria.ru/20210923/migratsiya-1751496574.html

В Москве составили календарь-прогноз миграции птиц: последними улетят гуси

В Москве составили календарь-прогноз миграции птиц: последними улетят гуси - РИА Новости, 23.09.2021

В Москве составили календарь-прогноз миграции птиц: последними улетят гуси

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы составили календарь-прогноз миграции птиц - насекомоядные начали отлет ещё в августе, а последними в ноябре... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T17:04

2021-09-23T17:04

2021-09-23T17:04

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы составили календарь-прогноз миграции птиц - насекомоядные начали отлет ещё в августе, а последними в ноябре улетят дикие гуси, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в начале сентября улетели ласточки, кукушки, мухоловки, кулики. К началу октября настанет очередь водоплавающих птиц. Мигрируют широконоска и чирок-трескунок, горихвостка и пеночка.Уточняется, что большинство перелётных птиц зимует в Африке и на юге Европы. В столице зимуют оседлые виды, например, синицы, воробьи и дятлы.

https://ria.ru/20210525/ptitsy-1733877824.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва