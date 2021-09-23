https://ria.ru/20210923/meditsina-1751484442.html

Онлайн-конференция о лечении анемии у онкологических пациентов

Онлайн-конференция о лечении анемии у онкологических пациентов - РИА Новости, 23.09.2021

Онлайн-конференция о лечении анемии у онкологических пациентов

4 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Лечение анемии при злокачественных новообразованиях: медицина, финансы, право".

2021-09-23T16:20

2021-09-23T16:20

2021-09-23T17:42

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Участники:- член-корреспондент РАН, заместитель генерального директора по научной работе НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева, директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий Алексей МАСЧАН;- директор Научно-клинического центра гематологии, онкологии и иммунологии РязГМУ Министерства здравоохранения Российской Федерации Валерий ДЕМИХОВ;- председатель Общества специалистов поддерживающей терапии в онкологии (RASSC) Антон СНЕГОВОЙ;- главный химиотерапевт Ленинградской области, заместитель главного врача Ленинградского областного клинического онкологического диспансера, председатель регионального отделения RUSSCO Мурат ХАМИДОВ;- научный сотрудник НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева Дмитрий СТЕФАНОВ;- заведующая отделением филиала МКНЦ им. А.С. Логинова на Павлова Елена КУЗНЕЦОВА.Модераторы:- президент фонда "Вместе против рака", исполнительный директор Российского общества онкоурологов Баходур КАМОЛОВ;- вице-президент фонда "Вместе против рака", учредитель юридической компании "Факультет медицинского права", адвокат Полина ГАБАЙ.Анемия является одним из распространенных осложнений при лечении пациентов со злокачественными новообразованиями. По мнению ряда экспертов, клинические рекомендации "Анемия при злокачественных новообразованиях" от 2020 года несовершенны: в них отсутствует подробное описание схем лечения, что снижает качество и доступность данной помощи. Стандарт медицинской помощи лечения указанной группы пациентов 2021 года нуждается в профессиональном обсуждении. Лечение анемии при новообразованиях оплачивается по тарифу ОМС профиля "Гематология" (не "Онкология"), что влечет сложности в возмещении оплаты при лечении анемии у пациентов на онкологических койках. Ситуацию осложняет невозможность подачи на оплату сопроводительной терапии в рамках одного случая лечения онкологического пациента, что на практике снижает доступность данной помощи.В ходе мероприятия будут обсуждены вопросы по клиническому, правовому и финансовому урегулированию проблем при лечении анемий у онкопациентов, сформулированы предложения по пересмотру клинических рекомендаций "Анемия при злокачественных новообразованиях", по модернизации оплаты по ОМС лечения анемии у онкопациентов в системе клинико-статистических групп. Будут проанализированы положения стандарта медицинской помощи, а также московская модель оплаты оказания онкологической помощи.Круглый стол организован Фондом поддержки противораковых организаций "Вместе против рака".Трансляция будет доступна на сайтеОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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