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Рубль незначительно укрепляется к доллару и евро на растущей нефти
Рубль незначительно укрепляется к доллару и евро на растущей нефти - РИА Новости, 23.09.2021
Рубль незначительно укрепляется к доллару и евро на растущей нефти
Рубль в начале торгов символически укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти. Об этом следует из информации Московской биржи. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T07:29
2021-09-23T10:16
экономика
рубль
московская биржа
курс рубля
доллар
евро
сша
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Рубль в начале торгов символически укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти. Об этом следует из информации Московской биржи.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 7:03 по московскому времени снизился на десять копеек, достигнув 72,87 рубля. Евро подешевел на 14 копеек, опустившись до 85,3 рубля.Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent подорожал на 0,25 процента — до 76,38 доллара за баррель.Мировые цены на горючее ускорили рост после публикации данных минэнерго США о снижении запасов этого сырья в стране почти до трехлетнего минимума. Это продолжается с начала августа. Сейчас с учетом последних данных резервы сократились уже на 25,2 миллиона баррелей. Ураганы "Ида" и "Николас", которые обрушились на Соединенные Штаты в конце августа и начале сентября, нарушили добычу нефти в Мексиканском заливе.
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экономика, рубль, московская биржа, курс рубля, доллар, евро, сша, brent, мексиканский залив, цены на нефть
07:29 23.09.2021 (обновлено: 10:16 23.09.2021)
 
Рубль незначительно укрепляется к доллару и евро на растущей нефти

Рубль укрепляется на 10 копеек к доллару и на 14 копеек к евро

© Fotolia / ET1972Монеты номиналом 10 российских рублей
Монеты номиналом 10 российских рублей - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© Fotolia / ET1972
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Рубль в начале торгов символически укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти. Об этом следует из информации Московской биржи.
Курс американской валюты расчетами "завтра" на 7:03 по московскому времени снизился на десять копеек, достигнув 72,87 рубля. Евро подешевел на 14 копеек, опустившись до 85,3 рубля.
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
03:15
Эксперт спрогнозировал, когда и насколько просядет рубль
Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent подорожал на 0,25 процента — до 76,38 доллара за баррель.
Мировые цены на горючее ускорили рост после публикации данных минэнерго США о снижении запасов этого сырья в стране почти до трехлетнего минимума. Это продолжается с начала августа.
Сейчас с учетом последних данных резервы сократились уже на 25,2 миллиона баррелей. Ураганы "Ида" и "Николас", которые обрушились на Соединенные Штаты в конце августа и начале сентября, нарушили добычу нефти в Мексиканском заливе.
 
ЭкономикаРубльМосковская биржакурс рубляДолларевроСШАBrentМексиканский заливЦены на нефть
 
 
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