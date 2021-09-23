https://ria.ru/20210923/kurs-1751399022.html

Рубль незначительно укрепляется к доллару и евро на растущей нефти

Рубль незначительно укрепляется к доллару и евро на растущей нефти - РИА Новости, 23.09.2021

Рубль незначительно укрепляется к доллару и евро на растущей нефти

Рубль в начале торгов символически укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти. Об этом следует из информации Московской биржи. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T07:29

2021-09-23T07:29

2021-09-23T10:16

экономика

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Рубль в начале торгов символически укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти. Об этом следует из информации Московской биржи.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 7:03 по московскому времени снизился на десять копеек, достигнув 72,87 рубля. Евро подешевел на 14 копеек, опустившись до 85,3 рубля.Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent подорожал на 0,25 процента — до 76,38 доллара за баррель.Мировые цены на горючее ускорили рост после публикации данных минэнерго США о снижении запасов этого сырья в стране почти до трехлетнего минимума. Это продолжается с начала августа. Сейчас с учетом последних данных резервы сократились уже на 25,2 миллиона баррелей. Ураганы "Ида" и "Николас", которые обрушились на Соединенные Штаты в конце августа и начале сентября, нарушили добычу нефти в Мексиканском заливе.

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сша

мексиканский залив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, рубль, московская биржа, курс рубля, доллар, евро, сша, brent, мексиканский залив, цены на нефть