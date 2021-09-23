https://ria.ru/20210923/koronavirus-1751431070.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 23.09.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший в России суточный темп прироста COVID-19 наблюдается в Бурятии - он составляет 0,15%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T11:44
2021-09-23T11:44
2021-09-23T11:44
распространение коронавируса
общество
магаданская область
здоровье - общество
коронавирусы
республика бурятия
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729084286_0:0:2974:1673_1920x0_80_0_0_2dce8000fa63a520ec01e3949d2cce06.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Наименьший в России суточный темп прироста COVID-19 наблюдается в Бурятии - он составляет 0,15%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Бурятия - 0,15%; 2. Республика Алтай, Магаданская область - 0,17%; 3. Карачаево-Черкесская Республика - 0,18%", - говорится в сообщении.
магаданская область
республика бурятия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729084286_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1b4d1f462b2c953e4af4e6d6025cf279.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, магаданская область, здоровье - общество, коронавирусы, республика бурятия, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший в России темп прироста случаев COVID-19 за сутки выявили в Бурятии — 0,15%