https://ria.ru/20210923/koronavirus-1751431070.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 23.09.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший в России суточный темп прироста COVID-19 наблюдается в Бурятии - он составляет 0,15%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T11:44

2021-09-23T11:44

2021-09-23T11:44

распространение коронавируса

общество

магаданская область

здоровье - общество

коронавирусы

республика бурятия

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Наименьший в России суточный темп прироста COVID-19 наблюдается в Бурятии - он составляет 0,15%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Бурятия - 0,15%; 2. Республика Алтай, Магаданская область - 0,17%; 3. Карачаево-Черкесская Республика - 0,18%", - говорится в сообщении.

магаданская область

республика бурятия

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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