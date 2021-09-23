https://ria.ru/20210923/investproekt-1751438713.html

Иностранные компании реализовали совместный инвестпроект в Подмосковье

Иностранные компании реализовали совместный инвестпроект в Подмосковье - РИА Новости, 23.09.2021

Иностранные компании реализовали совместный инвестпроект в Подмосковье

Французский ритейлер Decathlon реализовал очередной инвестиционный проект строительства магазина спортивных товаров в подмосковном городе Мытищи, сообщает... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T12:28

2021-09-23T12:28

2021-09-23T12:28

новости подмосковья

мытищи

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Французский ритейлер Decathlon реализовал очередной инвестиционный проект строительства магазина спортивных товаров в подмосковном городе Мытищи, сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.Проект реализован совместно с финским строительным концерном SRV. Строительство началось в 2020 году, а уже в сентябре 2021 года состоялось открытие магазина.По словам Зиновьевой, в следующем году Decathlon планирует открыть еще один объект в Мытищах, а также прорабатывает возможность строительства в ближайшем будущем еще двух крупных магазинов на территории Московской области.

https://ria.ru/20210922/platezhi-1751335007.html

мытищи

московская область (подмосковье)

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2021

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мытищи, московская область (подмосковье)