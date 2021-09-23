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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210923/investproekt-1751438713.html
Иностранные компании реализовали совместный инвестпроект в Подмосковье
Иностранные компании реализовали совместный инвестпроект в Подмосковье - РИА Новости, 23.09.2021
Иностранные компании реализовали совместный инвестпроект в Подмосковье
Французский ритейлер Decathlon реализовал очередной инвестиционный проект строительства магазина спортивных товаров в подмосковном городе Мытищи, сообщает... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T12:28
2021-09-23T12:28
новости подмосковья
мытищи
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Французский ритейлер Decathlon реализовал очередной инвестиционный проект строительства магазина спортивных товаров в подмосковном городе Мытищи, сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.Проект реализован совместно с финским строительным концерном SRV. Строительство началось в 2020 году, а уже в сентябре 2021 года состоялось открытие магазина.По словам Зиновьевой, в следующем году Decathlon планирует открыть еще один объект в Мытищах, а также прорабатывает возможность строительства в ближайшем будущем еще двух крупных магазинов на территории Московской области.
https://ria.ru/20210922/platezhi-1751335007.html
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мытищи, московская область (подмосковье)
12:28 23.09.2021
 

Иностранные компании реализовали совместный инвестпроект в Подмосковье

© Фото : министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиНовый магазина спортивных товаров Decathlon в подмосковном городском округе Мытищи
Новый магазина спортивных товаров Decathlon в подмосковном городском округе Мытищи - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© Фото : министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Французский ритейлер Decathlon реализовал очередной инвестиционный проект строительства магазина спортивных товаров в подмосковном городе Мытищи, сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Инвестиции компании Decathlon в новый проект составили 380 миллиона рублей, на объекте создано 40 рабочих мест. Это уже одиннадцатый проект компании в Подмосковье. Общий объем вложений французского инвестора в регион с 2006 года превышает 3 миллиарда рублей, за этот период компания создала более 600 рабочих мест", - рассказала глава министерства Екатерина Зиновьева.
Проект реализован совместно с финским строительным концерном SRV. Строительство началось в 2020 году, а уже в сентябре 2021 года состоялось открытие магазина.
По словам Зиновьевой, в следующем году Decathlon планирует открыть еще один объект в Мытищах, а также прорабатывает возможность строительства в ближайшем будущем еще двух крупных магазинов на территории Московской области.
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