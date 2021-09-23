Иностранные компании реализовали совместный инвестпроект в Подмосковье
© Фото : министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиНовый магазина спортивных товаров Decathlon в подмосковном городском округе Мытищи
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Французский ритейлер Decathlon реализовал очередной инвестиционный проект строительства магазина спортивных товаров в подмосковном городе Мытищи, сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Инвестиции компании Decathlon в новый проект составили 380 миллиона рублей, на объекте создано 40 рабочих мест. Это уже одиннадцатый проект компании в Подмосковье. Общий объем вложений французского инвестора в регион с 2006 года превышает 3 миллиарда рублей, за этот период компания создала более 600 рабочих мест", - рассказала глава министерства Екатерина Зиновьева.
Проект реализован совместно с финским строительным концерном SRV. Строительство началось в 2020 году, а уже в сентябре 2021 года состоялось открытие магазина.
По словам Зиновьевой, в следующем году Decathlon планирует открыть еще один объект в Мытищах, а также прорабатывает возможность строительства в ближайшем будущем еще двух крупных магазинов на территории Московской области.