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Назначена дата инаугурации губернатора Хабаровского края Дегтярева
Назначена дата инаугурации губернатора Хабаровского края Дегтярева - РИА Новости, 23.09.2021
Назначена дата инаугурации губернатора Хабаровского края Дегтярева
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев вступит в должность губернатора в пятницу, сообщили РИА Новости в комитете информполитики региона. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T06:25
2021-09-23T06:25
политика
хабаровский край
лдпр
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 23 сен - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев вступит в должность губернатора в пятницу, сообщили РИА Новости в комитете информполитики региона."Церемония официального вступления в должность губернатора Михаила Дегтярева состоится в пятницу днем, 24 сентября", - сказала собеседница агентства.Дегтярев (ЛДПР) на прошедших с 17 по 19 сентября выборах главы региона набрал 56,81% голосов избирателей Хабаровского края. В должность врио губернатора он вступил с 20 июля 2020 года после ареста тогда действующего главы региона Сергея Фургала. До этого он был депутатом Госдумы - занимал пост председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
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политика, хабаровский край, лдпр, михаил дегтярев
06:25 23.09.2021
 
Назначена дата инаугурации губернатора Хабаровского края Дегтярева

Инаугурация губернатора Хабаровского края Дегтярева состоится 24 сентября

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
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ХАБАРОВСК, 23 сен - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев вступит в должность губернатора в пятницу, сообщили РИА Новости в комитете информполитики региона.
"Церемония официального вступления в должность губернатора Михаила Дегтярева состоится в пятницу днем, 24 сентября", - сказала собеседница агентства.
Дегтярев (ЛДПР) на прошедших с 17 по 19 сентября выборах главы региона набрал 56,81% голосов избирателей Хабаровского края. В должность врио губернатора он вступил с 20 июля 2020 года после ареста тогда действующего главы региона Сергея Фургала. До этого он был депутатом Госдумы - занимал пост председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 13:19Хабаровский край
Дегтярев обозначил направления дальнейшей работы в Хабаровском крае
 
ПолитикаХабаровский крайЛДПРМихаил Дегтярев
 
 
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