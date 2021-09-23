https://ria.ru/20210923/inauguratsiiya-1751397863.html

Назначена дата инаугурации губернатора Хабаровского края Дегтярева

Назначена дата инаугурации губернатора Хабаровского края Дегтярева - РИА Новости, 23.09.2021

Назначена дата инаугурации губернатора Хабаровского края Дегтярева

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев вступит в должность губернатора в пятницу, сообщили РИА Новости в комитете информполитики региона. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T06:25

2021-09-23T06:25

2021-09-23T06:25

политика

хабаровский край

лдпр

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 23 сен - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев вступит в должность губернатора в пятницу, сообщили РИА Новости в комитете информполитики региона."Церемония официального вступления в должность губернатора Михаила Дегтярева состоится в пятницу днем, 24 сентября", - сказала собеседница агентства.Дегтярев (ЛДПР) на прошедших с 17 по 19 сентября выборах главы региона набрал 56,81% голосов избирателей Хабаровского края. В должность врио губернатора он вступил с 20 июля 2020 года после ареста тогда действующего главы региона Сергея Фургала. До этого он был депутатом Госдумы - занимал пост председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

https://ria.ru/20210920/degtyarev-1750956630.html

хабаровский край

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политика, хабаровский край, лдпр, михаил дегтярев