https://ria.ru/20210923/inauguratsiiya-1751397863.html
Назначена дата инаугурации губернатора Хабаровского края Дегтярева
Назначена дата инаугурации губернатора Хабаровского края Дегтярева - РИА Новости, 23.09.2021
Назначена дата инаугурации губернатора Хабаровского края Дегтярева
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев вступит в должность губернатора в пятницу, сообщили РИА Новости в комитете информполитики региона. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T06:25
2021-09-23T06:25
2021-09-23T06:25
политика
хабаровский край
лдпр
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 23 сен - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев вступит в должность губернатора в пятницу, сообщили РИА Новости в комитете информполитики региона."Церемония официального вступления в должность губернатора Михаила Дегтярева состоится в пятницу днем, 24 сентября", - сказала собеседница агентства.Дегтярев (ЛДПР) на прошедших с 17 по 19 сентября выборах главы региона набрал 56,81% голосов избирателей Хабаровского края. В должность врио губернатора он вступил с 20 июля 2020 года после ареста тогда действующего главы региона Сергея Фургала. До этого он был депутатом Госдумы - занимал пост председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
https://ria.ru/20210920/degtyarev-1750956630.html
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политика, хабаровский край, лдпр, михаил дегтярев
Назначена дата инаугурации губернатора Хабаровского края Дегтярева
Инаугурация губернатора Хабаровского края Дегтярева состоится 24 сентября