https://ria.ru/20210923/gruppa-1751522802.html

ЕР представила рабочую группу по подготовке первого заседания Госдумы

ЕР представила рабочую группу по подготовке первого заседания Госдумы - РИА Новости, 23.09.2021

ЕР представила рабочую группу по подготовке первого заседания Госдумы

Рабочую группу по подготовке первого заседания нового состава Госдумы возглавит первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков, заявили в... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T19:30

2021-09-23T19:30

2021-09-23T22:56

политика

андрей турчак

единая россия

госдума рф

александр жуков

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Рабочую группу по подготовке первого заседания нового состава Госдумы возглавит первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков, заявили в пресс-службе "Единой России"."Думаю, что выражу общее мнение по кандидатуре руководителя рабочей группы. Безусловно, это Александр Дмитриевич Жуков, который является первым вице-спикером Госдумы и отвечает за законопроектную деятельность. Это предложение обсуждалось с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, он его поддержал. Александр Дмитриевич как руководитель рабочей группы подготовит предложения по структуре Думы, структуре руководящего состава, количеству комитетов и направлениям деятельности", - сказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак во время совещания руководства партии с членами рабочей группы.Заместителем руководителя рабочей группы Турчак предложил назначить замсекретаря генсовета ЕР Владимира Васильева. "Владимир Абдуалиевич займётся кадровыми вопросами", - отметил секретарь генсовета партии.Турчак также предложил распределить направления работы между другими членами группы: депутаты Госдумы Андрей Исаев и Дмитрий Вяткин займутся первичной организацией работы фракции и подготовят предложения по ее структуре.В состав временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы войдут представители всех партий, прошедших в нижнюю палату парламента, добавили в пресс-службе. "Единая Россия" имеет в ней большинство, так как группа формируется пропорционально количеству прошедших в Госдуму кандидатов из федеральных списков партий. В нее, в частности, вошли Александр Жуков, Андрей Исаев, Ольга Баталина, Раиса Кармазина, Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Олег Морозов, Евгений Москвичев, Ольга Тимофеева и другие.Выборы в Госдуму и иные органы власти прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.

https://ria.ru/20210923/gosduma-1751441643.html

https://ria.ru/20210923/vstrecha-1751441028.html

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политика, андрей турчак, единая россия, госдума рф, александр жуков, россия