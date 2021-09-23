19:30 23.09.2021 (обновлено: 22:56 23.09.2021)
ЕР представила рабочую группу по подготовке первого заседания Госдумы
"Единая Россия" представила членов рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Рабочую группу по подготовке первого заседания нового состава Госдумы возглавит первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков, заявили в пресс-службе "Единой России".
"Думаю, что выражу общее мнение по кандидатуре руководителя рабочей группы. Безусловно, это Александр Дмитриевич Жуков, который является первым вице-спикером Госдумы и отвечает за законопроектную деятельность. Это предложение обсуждалось с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, он его поддержал. Александр Дмитриевич как руководитель рабочей группы подготовит предложения по структуре Думы, структуре руководящего состава, количеству комитетов и направлениям деятельности", - сказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак во время совещания руководства партии с членами рабочей группы.
Заместителем руководителя рабочей группы Турчак предложил назначить замсекретаря генсовета ЕР Владимира Васильева. "Владимир Абдуалиевич займётся кадровыми вопросами", - отметил секретарь генсовета партии.
Турчак также предложил распределить направления работы между другими членами группы: депутаты Госдумы Андрей Исаев и Дмитрий Вяткин займутся первичной организацией работы фракции и подготовят предложения по ее структуре.
В состав временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы войдут представители всех партий, прошедших в нижнюю палату парламента, добавили в пресс-службе. "Единая Россия" имеет в ней большинство, так как группа формируется пропорционально количеству прошедших в Госдуму кандидатов из федеральных списков партий. В нее, в частности, вошли Александр Жуков, Андрей Исаев, Ольга Баталина, Раиса Кармазина, Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Олег Морозов, Евгений Москвичев, Ольга Тимофеева и другие.
Выборы в Госдуму и иные органы власти прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.