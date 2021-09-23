Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210923/gruppa-1751522802.html
ЕР представила рабочую группу по подготовке первого заседания Госдумы
ЕР представила рабочую группу по подготовке первого заседания Госдумы - РИА Новости, 23.09.2021
ЕР представила рабочую группу по подготовке первого заседания Госдумы
Рабочую группу по подготовке первого заседания нового состава Госдумы возглавит первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков, заявили в... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T19:30
2021-09-23T22:56
политика
андрей турчак
единая россия
госдума рф
александр жуков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156353/81/1563538168_0:210:2896:1839_1920x0_80_0_0_d4b93ad689edd3b66eaed812827e4eba.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Рабочую группу по подготовке первого заседания нового состава Госдумы возглавит первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков, заявили в пресс-службе "Единой России"."Думаю, что выражу общее мнение по кандидатуре руководителя рабочей группы. Безусловно, это Александр Дмитриевич Жуков, который является первым вице-спикером Госдумы и отвечает за законопроектную деятельность. Это предложение обсуждалось с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, он его поддержал. Александр Дмитриевич как руководитель рабочей группы подготовит предложения по структуре Думы, структуре руководящего состава, количеству комитетов и направлениям деятельности", - сказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак во время совещания руководства партии с членами рабочей группы.Заместителем руководителя рабочей группы Турчак предложил назначить замсекретаря генсовета ЕР Владимира Васильева. "Владимир Абдуалиевич займётся кадровыми вопросами", - отметил секретарь генсовета партии.Турчак также предложил распределить направления работы между другими членами группы: депутаты Госдумы Андрей Исаев и Дмитрий Вяткин займутся первичной организацией работы фракции и подготовят предложения по ее структуре.В состав временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы войдут представители всех партий, прошедших в нижнюю палату парламента, добавили в пресс-службе. "Единая Россия" имеет в ней большинство, так как группа формируется пропорционально количеству прошедших в Госдуму кандидатов из федеральных списков партий. В нее, в частности, вошли Александр Жуков, Андрей Исаев, Ольга Баталина, Раиса Кармазина, Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Олег Морозов, Евгений Москвичев, Ольга Тимофеева и другие.Выборы в Госдуму и иные органы власти прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
https://ria.ru/20210923/gosduma-1751441643.html
https://ria.ru/20210923/vstrecha-1751441028.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156353/81/1563538168_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_437cf2cbdd3ae7d4f3eec0d6211c406b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, андрей турчак, единая россия, госдума рф, александр жуков, россия
19:30 23.09.2021 (обновлено: 22:56 23.09.2021)
 
ЕР представила рабочую группу по подготовке первого заседания Госдумы

"Единая Россия" представила членов рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Рабочую группу по подготовке первого заседания нового состава Госдумы возглавит первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков, заявили в пресс-службе "Единой России".
"Думаю, что выражу общее мнение по кандидатуре руководителя рабочей группы. Безусловно, это Александр Дмитриевич Жуков, который является первым вице-спикером Госдумы и отвечает за законопроектную деятельность. Это предложение обсуждалось с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, он его поддержал. Александр Дмитриевич как руководитель рабочей группы подготовит предложения по структуре Думы, структуре руководящего состава, количеству комитетов и направлениям деятельности", - сказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак во время совещания руководства партии с членами рабочей группы.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
Вчера, 12:39Выборы в Государственную думу
В Кремле не ответили на вопрос, пойдут ли Шойгу и Лавров в Госдуму
Заместителем руководителя рабочей группы Турчак предложил назначить замсекретаря генсовета ЕР Владимира Васильева. "Владимир Абдуалиевич займётся кадровыми вопросами", - отметил секретарь генсовета партии.
Турчак также предложил распределить направления работы между другими членами группы: депутаты Госдумы Андрей Исаев и Дмитрий Вяткин займутся первичной организацией работы фракции и подготовят предложения по ее структуре.
В состав временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы войдут представители всех партий, прошедших в нижнюю палату парламента, добавили в пресс-службе. "Единая Россия" имеет в ней большинство, так как группа формируется пропорционально количеству прошедших в Госдуму кандидатов из федеральных списков партий. В нее, в частности, вошли Александр Жуков, Андрей Исаев, Ольга Баталина, Раиса Кармазина, Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Олег Морозов, Евгений Москвичев, Ольга Тимофеева и другие.
Выборы в Госдуму и иные органы власти прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
Вчера, 12:37Выборы в Государственную думу
Путин проведет встречу с первой пятеркой "Единой России"
 
ПолитикаАндрей ТурчакЕдиная РоссияГосдума РФАлександр ЖуковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17Россияне рассказали, сколько им нужно спать для хорошего самочувствия
05:05Эксперт объяснил, почему ФРГ не изменит позицию по "Северному потоку — 2"
05:01Рубль второй месяц подряд остается в топ-20 самых популярных валют мира
04:57Археологи нашли в Крыму ювелирные украшения римской эпохи
04:57Эпидемиолог рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в регионах
04:50Азербайджан сделал новые заявки на закупку оружия в России
04:48Мексика предложила регулировать право вето постоянных членов Совбеза ООН
04:43Алиев оценил роль Путина в урегулировании конфликта в Карабахе
04:39В США призвали сделать "разрушительной" любую помощь "Северному потоку — 2"
04:38Алиев оценил роль российских миротворцев в Карабахе
04:29Палата представителей США приняла бюджет c новыми санкциями против России
04:22Глава МИД Мексики раскритиковал ограничения по вакцинам из России
04:15Эксперт рассказал, как избежать штрафа за тюнинг машины
04:15Эксперт дала совет, как выгодно распорядиться старым смартфоном
04:14Ученый объяснил, какого цвета Солнце
03:45Пассажирка рейса Москва-Владивосток провоцировала драку с экипажем
03:43Спецпосланник США по Йемену назвал полезными контакты с Россией
03:41Алиев заявил, что Баку давно разработал план войны в Нагорном Карабахе
03:31В здании на территории Военного университета в Москве произошел пожар
03:28В Испании прокомментировали задержание Пучдемона
Лента новостейМолния