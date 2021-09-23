https://ria.ru/20210923/gospodderzhka-1751505056.html

На Ставрополье увеличат господдержку виноградарей и виноделов

На Ставрополье увеличат господдержку виноградарей и виноделов - РИА Новости, 23.09.2021

На Ставрополье увеличат господдержку виноградарей и виноделов

Власти Ставрополья в 2022 году увеличат субсидии на развитие виноградарства. Отрасль получит более 104 миллионов рублей, что на 9% больше объемов поддержки... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T17:47

2021-09-23T17:47

2021-09-23T17:50

ставропольский край

экономика

ставропольский край

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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СТАВРОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости. Власти Ставрополья в 2022 году увеличат субсидии на развитие виноградарства. Отрасль получит более 104 миллионов рублей, что на 9% больше объемов поддержки текущего года, сообщает краевой Минсельхоз.Увеличение произойдёт в том числе в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства".Как пояснили в Минсельхозе края, сейчас поддержка виноградарства и виноделия является одним из направлений общей субсидии, которая включает в себя несколько направлений поддержки. Со следующего года заложенная в бюджете строка расходов будет направлена исключительно на развитие виноградарства и виноделия.Он добавил, что благодаря мерам государственной поддержки виноградарство сегодня является одной из наиболее перспективных отраслей в сельском хозяйстве. Число таких хозяйств на Ставрополье ежегодно растет. За последние три года возделыванием винограда занялись около 10 организаций, общее количество предприятий, занятых в отрасли выросло до 50.

https://ria.ru/20210920/podderzhka-1750996613.html

ставропольский край

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экономика, ставропольский край, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)