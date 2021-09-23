17:47 23.09.2021 (обновлено: 17:50 23.09.2021)
На Ставрополье увеличат господдержку виноградарей и виноделов
© Фото предоставлено министерством сельского хозяйства Ставропольского краяРазвитие виноградарства в Ставрополе
© Фото предоставлено министерством сельского хозяйства Ставропольского края
СТАВРОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости. Власти Ставрополья в 2022 году увеличат субсидии на развитие виноградарства. Отрасль получит более 104 миллионов рублей, что на 9% больше объемов поддержки текущего года, сообщает краевой Минсельхоз.
Увеличение произойдёт в том числе в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства".
© Фото предоставлено министерством сельского хозяйства Ставропольского краяРазвитие виноградарства в Ставрополе
© Фото предоставлено министерством сельского хозяйства Ставропольского края
Развитие виноградарства в Ставрополе
Как пояснили в Минсельхозе края, сейчас поддержка виноградарства и виноделия является одним из направлений общей субсидии, которая включает в себя несколько направлений поддержки. Со следующего года заложенная в бюджете строка расходов будет направлена исключительно на развитие виноградарства и виноделия.
"Развитие виноградарства - одна из стратегически важных задач. Закладка новых виноградников позволяет создавать дополнительные рабочие места. Каждые 100 гектаров многолетних насаждений обеспечивают трудоустройство 60-70 человек. Уже сегодня выращиванием винограда в крае занимается 5,5 тысяч человек", - сказал РИА Новости министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников.
Он добавил, что благодаря мерам государственной поддержки виноградарство сегодня является одной из наиболее перспективных отраслей в сельском хозяйстве. Число таких хозяйств на Ставрополье ежегодно растет. За последние три года возделыванием винограда занялись около 10 организаций, общее количество предприятий, занятых в отрасли выросло до 50.
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