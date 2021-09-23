https://ria.ru/20210923/golosovanie-1751441954.html
Песков оценил возможность онлайн-голосования на выборах президента
Песков оценил возможность онлайн-голосования на выборах президента - РИА Новости, 23.09.2021
Песков оценил возможность онлайн-голосования на выборах президента
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков на вопрос об онлайн-голосовании на выборах президента заявил, что это удачная практика, ее нужно максимально... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T12:41
2021-09-23T12:41
2021-09-23T12:42
политика
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733254249_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_ccad244994b1b3c74c7a0be2b46f90ea.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков на вопрос об онлайн-голосовании на выборах президента заявил, что это удачная практика, ее нужно максимально распространять, но зависит от готовности системы."Это очень удачная и удобная практика, и, конечно, ее нужно совершенствовать и распространять максимально. Она быстрая, она удобная с точки зрения экономии времени, с точки зрения увеличения явки де-факто, она удобная с точки зрения экономики большого количества государственных средств экономии, поэтому, конечно, абсолютно целесообразно эту практику распространять дальше. Насколько широко и к какому сроку - это решение, наверное, должен Центризбирком принимать и специалисты", - сказал Песков на вопрос об онлайн-голосовании на выборах президента."Чтобы как можно скорее эта практика распространилась, как можно шире. Но это зависит, конечно, от готовности к этому", - добавил Песков, отвечая на уточняющий вопрос, хотелось бы Кремлю, чтобы развитие IT-сектора в России достигло уровня, позволяющего применить дистанционное электронное голосование во всех регионах.
https://ria.ru/20210922/golosovanie-1751303375.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733254249_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_e6aaf8f893b00d4c1d9128fc917045c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий песков, россия
12:41 23.09.2021 (обновлено: 12:42 23.09.2021)
Песков оценил возможность онлайн-голосования на выборах президента
Песков: онлайн-голосование на выборах президента зависит от готовности системы