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Песков оценил возможность онлайн-голосования на выборах президента
Песков оценил возможность онлайн-голосования на выборах президента - РИА Новости, 23.09.2021
Песков оценил возможность онлайн-голосования на выборах президента
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков на вопрос об онлайн-голосовании на выборах президента заявил, что это удачная практика, ее нужно максимально... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T12:41
2021-09-23T12:42
политика
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков на вопрос об онлайн-голосовании на выборах президента заявил, что это удачная практика, ее нужно максимально распространять, но зависит от готовности системы."Это очень удачная и удобная практика, и, конечно, ее нужно совершенствовать и распространять максимально. Она быстрая, она удобная с точки зрения экономии времени, с точки зрения увеличения явки де-факто, она удобная с точки зрения экономики большого количества государственных средств экономии, поэтому, конечно, абсолютно целесообразно эту практику распространять дальше. Насколько широко и к какому сроку - это решение, наверное, должен Центризбирком принимать и специалисты", - сказал Песков на вопрос об онлайн-голосовании на выборах президента."Чтобы как можно скорее эта практика распространилась, как можно шире. Но это зависит, конечно, от готовности к этому", - добавил Песков, отвечая на уточняющий вопрос, хотелось бы Кремлю, чтобы развитие IT-сектора в России достигло уровня, позволяющего применить дистанционное электронное голосование во всех регионах.
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политика, дмитрий песков, россия
12:41 23.09.2021 (обновлено: 12:42 23.09.2021)
 
Песков оценил возможность онлайн-голосования на выборах президента

Песков: онлайн-голосование на выборах президента зависит от готовности системы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков на вопрос об онлайн-голосовании на выборах президента заявил, что это удачная практика, ее нужно максимально распространять, но зависит от готовности системы.
"Это очень удачная и удобная практика, и, конечно, ее нужно совершенствовать и распространять максимально. Она быстрая, она удобная с точки зрения экономии времени, с точки зрения увеличения явки де-факто, она удобная с точки зрения экономики большого количества государственных средств экономии, поэтому, конечно, абсолютно целесообразно эту практику распространять дальше. Насколько широко и к какому сроку - это решение, наверное, должен Центризбирком принимать и специалисты", - сказал Песков на вопрос об онлайн-голосовании на выборах президента.
"Чтобы как можно скорее эта практика распространилась, как можно шире. Но это зависит, конечно, от готовности к этому", - добавил Песков, отвечая на уточняющий вопрос, хотелось бы Кремлю, чтобы развитие IT-сектора в России достигло уровня, позволяющего применить дистанционное электронное голосование во всех регионах.
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