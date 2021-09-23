https://ria.ru/20210923/golosovanie-1751441954.html

Песков оценил возможность онлайн-голосования на выборах президента

Песков оценил возможность онлайн-голосования на выборах президента - РИА Новости, 23.09.2021

Песков оценил возможность онлайн-голосования на выборах президента

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков на вопрос об онлайн-голосовании на выборах президента заявил, что это удачная практика, ее нужно максимально... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T12:41

2021-09-23T12:41

2021-09-23T12:42

политика

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков на вопрос об онлайн-голосовании на выборах президента заявил, что это удачная практика, ее нужно максимально распространять, но зависит от готовности системы."Это очень удачная и удобная практика, и, конечно, ее нужно совершенствовать и распространять максимально. Она быстрая, она удобная с точки зрения экономии времени, с точки зрения увеличения явки де-факто, она удобная с точки зрения экономики большого количества государственных средств экономии, поэтому, конечно, абсолютно целесообразно эту практику распространять дальше. Насколько широко и к какому сроку - это решение, наверное, должен Центризбирком принимать и специалисты", - сказал Песков на вопрос об онлайн-голосовании на выборах президента."Чтобы как можно скорее эта практика распространилась, как можно шире. Но это зависит, конечно, от готовности к этому", - добавил Песков, отвечая на уточняющий вопрос, хотелось бы Кремлю, чтобы развитие IT-сектора в России достигло уровня, позволяющего применить дистанционное электронное голосование во всех регионах.

https://ria.ru/20210922/golosovanie-1751303375.html

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политика, дмитрий песков, россия