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Туризм
https://ria.ru/20210923/glempingi-1751426213.html
Названы популярные направления для отдыха в глэмпингах
Названы популярные направления для отдыха в глэмпингах - РИА Новости, 23.09.2021
Названы популярные направления для отдыха в глэмпингах
Аналитики выяснили, в каких городах россияне чаще всего бронировали глэмпинги этим летом, сообщили в пресс-службе Tvil.ru. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T12:38
2021-09-23T12:38
туризм
отдых
абхазия
новости - туризм
туристы
россия
отдых в россии 2021 летом
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Аналитики выяснили, в каких городах россияне чаще всего бронировали глэмпинги этим летом, сообщили в пресс-службе Tvil.ru.Самым популярным направлением стала Оленевка в Крыму. Второе место в рейтинге занял Геленджик, третье — Луга в Ленинградской области. Также в топ вошли Андреаполь, поселок Ильинский, Калининград, Углич, Хужир и абхазская Гагра.Как уточнили в пресс-службе, глэмпинги понравились россиянам за возможность "гламурно" отдохнуть в горах, на берегу моря или озера.Дешевле всего, согласно исследованию, стоил отдых в Геленджике: от 1645 рублей в сутки. А самым дорогим оказался Углич — 14650 рублей.
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отдых, абхазия, новости - туризм, туристы, россия, отдых в россии 2021 летом
12:38 23.09.2021
 
Названы популярные направления для отдыха в глэмпингах

Эксперты выяснили, где россияне чаще всего бронировали глэмпинги этим летом

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТуристические домики у села Чемал в Республике Алтай
Туристические домики у села Чемал в Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Аналитики выяснили, в каких городах россияне чаще всего бронировали глэмпинги этим летом, сообщили в пресс-службе Tvil.ru.
Самым популярным направлением стала Оленевка в Крыму. Второе место в рейтинге занял Геленджик, третье — Луга в Ленинградской области. Также в топ вошли Андреаполь, поселок Ильинский, Калининград, Углич, Хужир и абхазская Гагра.
Как уточнили в пресс-службе, глэмпинги понравились россиянам за возможность "гламурно" отдохнуть в горах, на берегу моря или озера.
Дешевле всего, согласно исследованию, стоил отдых в Геленджике: от 1645 рублей в сутки. А самым дорогим оказался Углич — 14650 рублей.
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