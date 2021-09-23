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Украинцев удивил внешний вид Джонсона на встрече с Зеленским
Украинцев удивил внешний вид Джонсона на встрече с Зеленским - РИА Новости, 23.09.2021
Украинцев удивил внешний вид Джонсона на встрече с Зеленским
Новостное издание "Страна.ua" обратило внимание на фотографии со встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T20:10
2021-09-23T20:42
в мире
украина
великобритания
владимир зеленский
борис джонсон
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Украинцев поразил внешний вид Джонсона на встрече с Зеленским
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Новостное издание "Страна.ua" обратило внимание на фотографии со встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.Украинские журналисты заметили, что у главы британского правительства сбился галстук, и посвятили этому отдельный материал.В статье отмечается, что лидеры обеих стран выбрали для переговоров классические черные костюмы и белые рубашки. Галстук Зеленского был подобран в тон одежде, у Джонсона — темно-бирюзовый с белыми клетками.Во время встречи в Нью-Йорке стороны обменялись мнениями о ситуации на востоке Украины. Кроме того, они уделили внимание развитию оборонных возможностей Киева и укреплению флота.
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в мире, украина, великобритания, владимир зеленский, борис джонсон
20:10 23.09.2021 (обновлено: 20:42 23.09.2021)
 
Украинцев удивил внешний вид Джонсона на встрече с Зеленским

"Страна.ua": премьер Британии сидел на встрече с Зеленским с перевернутым галстуком

© REUTERS / David 'Dee' DelgadoПрезидент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Нью-Йорке
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© REUTERS / David 'Dee' Delgado
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Новостное издание "Страна.ua" обратило внимание на фотографии со встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Украинские журналисты заметили, что у главы британского правительства сбился галстук, и посвятили этому отдельный материал.
В статье отмечается, что лидеры обеих стран выбрали для переговоров классические черные костюмы и белые рубашки. Галстук Зеленского был подобран в тон одежде, у Джонсона — темно-бирюзовый с белыми клетками.
Во время встречи в Нью-Йорке стороны обменялись мнениями о ситуации на востоке Украины. Кроме того, они уделили внимание развитию оборонных возможностей Киева и укреплению флота.
Президент Украины Владимир Зеленский у мемориала 9/11 в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 12:38
Эксперт раскритиковал Зеленского за появление у мемориала 9/11 в кроссовках
 
В миреУкраинаВеликобританияВладимир ЗеленскийБорис Джонсон
 
 
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