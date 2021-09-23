https://ria.ru/20210923/galstuk-1751527977.html

Украинцев удивил внешний вид Джонсона на встрече с Зеленским

Украинцев удивил внешний вид Джонсона на встрече с Зеленским - РИА Новости, 23.09.2021

Украинцев удивил внешний вид Джонсона на встрече с Зеленским

Новостное издание "Страна.ua" обратило внимание на фотографии со встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T20:10

2021-09-23T20:10

2021-09-23T20:42

в мире

украина

великобритания

владимир зеленский

борис джонсон

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Украинцев поразил внешний вид Джонсона на встрече с Зеленским

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Новостное издание "Страна.ua" обратило внимание на фотографии со встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.Украинские журналисты заметили, что у главы британского правительства сбился галстук, и посвятили этому отдельный материал.В статье отмечается, что лидеры обеих стран выбрали для переговоров классические черные костюмы и белые рубашки. Галстук Зеленского был подобран в тон одежде, у Джонсона — темно-бирюзовый с белыми клетками.Во время встречи в Нью-Йорке стороны обменялись мнениями о ситуации на востоке Украины. Кроме того, они уделили внимание развитию оборонных возможностей Киева и укреплению флота.

https://ria.ru/20210921/zelenskiy-1751115735.html

украина

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в мире, украина, великобритания, владимир зеленский, борис джонсон