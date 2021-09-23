https://ria.ru/20210923/finlyandiya-1751481525.html
В Финляндии предложили разрешить привитым "Спутником V" въезд без тестов
В Финляндии предложили разрешить привитым "Спутником V" въезд без тестов - РИА Новости, 23.09.2021
В Финляндии предложили разрешить привитым "Спутником V" въезд без тестов
Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии предложил разрешить въезд в без тестов тем, кто привит вакциной "Спутник V",... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T16:06
2021-09-23T16:06
2021-09-23T18:35
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ХЕЛЬСИНКИ, 23 сен — РИА Новости. Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии предложил разрешить въезд в без тестов тем, кто привит вакциной "Спутник V", заявление передали Минсоцздраву, об этом сообщила общественная телерадиокомпания YLE.Сейчас республика открыта для всех, кто иммунизирован препаратами ВОЗ или ЕМА, всем нужно сдать анализ либо представить справку о перенесенном коронавирусе.По сведениям телекомпании, документ подписали руководитель THL Маркку Тервахаута и глава одного из департаментов Отто Хелве. В заявлении упоминается, что при открытии границы с Россией и сохранении нынешних требований к анализам система здравоохранения в Финляндии может оказаться перегруженной."Если серия вакцинации "Спутником" не будет одобрена, это вызовет значительное давление в точках въезда на восточной (российской) границе. Кроме того, в неловком положении оказываются люди, привитые "Спутником V", которые много путешествуют", — объяснили в институте.Специалисты отметили, что российский препарат столь же эффективен и безопасен, как и вакцины от AstraZeneca и Jansen, — их одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам. В THL полагают, что привитые "Спутником V" не способны обострить эпидемическую ситуацию в Финляндии.Ранее 21 сентября правительство страны направило парламенту предложение о продлении до конца года тестирования на COVID-19 на границе всех непривитых или получивших вакцины, которые не одобрили ВОЗ или ЕМА.
https://ria.ru/20210615/sputnik-1737139413.html
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в мире, финляндия, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", новости - туризм, туризм
16:06 23.09.2021 (обновлено: 18:35 23.09.2021)
В Финляндии предложили разрешить привитым "Спутником V" въезд без тестов
Финские медики предложили разрешить въезд в страну привитым "Спутником V" без тестов