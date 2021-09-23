https://ria.ru/20210923/delegatsiya-1751510971.html

Володин призвал российскую делегацию не участвовать в заседании ПАСЕ

Володин призвал российскую делегацию не участвовать в заседании ПАСЕ - РИА Новости, 23.09.2021

Володин призвал российскую делегацию не участвовать в заседании ПАСЕ

Российская делегация не должна принимать участие в заседании ПАСЕ из-за ограничений на передвижение, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T18:12

2021-09-23T18:12

2021-09-23T21:20

парламентская ассамблея совета европы

россия

в мире

страсбург

вячеслав володин

госдума рф

владимир круглый

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российская делегация не должна принимать участие в заседании ПАСЕ из-за ограничений на передвижение, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.О том, что представителям России ограничили свободное передвижение по Страсбургу из-за непризнания в ЕС вакцины "Спутник V", сообщил сенатор Владимир Круглый. По его словам, поступило предписание, что перемещаться можно только из гостиницы в здание Ассамблеи.Такую ситуацию Володин назвал нарушением прав делегации и всех граждан России.По словам политика, россияне избрали депутатов, которые представляют их интересы и интересы страны.Непризнание российской вакцины в Евросоюзе Володин расценил как способ "пролоббировать продукт крупных фармацевтических компаний — американских и европейских".Спикер отметил, что "Спутник V" одобрили более чем в 70 странах мира, препарат показал свою эффективность, а позиция ЕС — попытка политизировать процесс.

https://ria.ru/20210923/sessiya-1751448821.html

https://ria.ru/20210615/sputnik-1737139413.html

россия

страсбург

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парламентская ассамблея совета европы, россия, в мире, страсбург, вячеслав володин, госдума рф, владимир круглый, вакцина "спутник v"