18:12 23.09.2021 (обновлено: 21:20 23.09.2021)
Володин призвал российскую делегацию не участвовать в заседании ПАСЕ
Володин: российская делегация не должна принимать участие в заседании ПАСЕ из-за санкций
© Фото : Council of Europe/Nicolas ElsaesserЗал Парламентской ассамблеи Совета Европы
© Фото : Council of Europe/Nicolas Elsaesser
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российская делегация не должна принимать участие в заседании ПАСЕ из-за ограничений на передвижение, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
О том, что представителям России ограничили свободное передвижение по Страсбургу из-за непризнания в ЕС вакцины "Спутник V", сообщил сенатор Владимир Круглый. По его словам, поступило предписание, что перемещаться можно только из гостиницы в здание Ассамблеи.
Такую ситуацию Володин назвал нарушением прав делегации и всех граждан России.
"Россия соблюдает стандарты и платит за свое участие в ПАСЕ больше, чем другие. Дискриминация в отношении наших парламентариев неприемлема. В связи с этим правильно было бы не принимать участие в заседании ПАСЕ", — написал он в своем Telegram-канале.
По словам политика, россияне избрали депутатов, которые представляют их интересы и интересы страны.
Непризнание российской вакцины в Евросоюзе Володин расценил как способ "пролоббировать продукт крупных фармацевтических компаний — американских и европейских".
Спикер отметил, что "Спутник V" одобрили более чем в 70 странах мира, препарат показал свою эффективность, а позиция ЕС — попытка политизировать процесс.