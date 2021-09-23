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https://ria.ru/20210923/delegatsiya-1751510971.html
Володин призвал российскую делегацию не участвовать в заседании ПАСЕ
Володин призвал российскую делегацию не участвовать в заседании ПАСЕ - РИА Новости, 23.09.2021
Володин призвал российскую делегацию не участвовать в заседании ПАСЕ
Российская делегация не должна принимать участие в заседании ПАСЕ из-за ограничений на передвижение, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T18:12
2021-09-23T21:20
парламентская ассамблея совета европы
россия
в мире
страсбург
вячеслав володин
госдума рф
владимир круглый
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российская делегация не должна принимать участие в заседании ПАСЕ из-за ограничений на передвижение, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.О том, что представителям России ограничили свободное передвижение по Страсбургу из-за непризнания в ЕС вакцины "Спутник V", сообщил сенатор Владимир Круглый. По его словам, поступило предписание, что перемещаться можно только из гостиницы в здание Ассамблеи.Такую ситуацию Володин назвал нарушением прав делегации и всех граждан России.По словам политика, россияне избрали депутатов, которые представляют их интересы и интересы страны.Непризнание российской вакцины в Евросоюзе Володин расценил как способ "пролоббировать продукт крупных фармацевтических компаний — американских и европейских".Спикер отметил, что "Спутник V" одобрили более чем в 70 странах мира, препарат показал свою эффективность, а позиция ЕС — попытка политизировать процесс.
https://ria.ru/20210923/sessiya-1751448821.html
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парламентская ассамблея совета европы, россия, в мире, страсбург, вячеслав володин, госдума рф, владимир круглый, вакцина "спутник v"
18:12 23.09.2021 (обновлено: 21:20 23.09.2021)
 
Володин призвал российскую делегацию не участвовать в заседании ПАСЕ

Володин: российская делегация не должна принимать участие в заседании ПАСЕ из-за санкций

© Фото : Council of Europe/Nicolas ElsaesserЗал Парламентской ассамблеи Совета Европы
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© Фото : Council of Europe/Nicolas Elsaesser
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российская делегация не должна принимать участие в заседании ПАСЕ из-за ограничений на передвижение, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
О том, что представителям России ограничили свободное передвижение по Страсбургу из-за непризнания в ЕС вакцины "Спутник V", сообщил сенатор Владимир Круглый. По его словам, поступило предписание, что перемещаться можно только из гостиницы в здание Ассамблеи.
Заседание ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
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Источник: российская делегация в ПАСЕ примет участие в сессии дистанционно
Такую ситуацию Володин назвал нарушением прав делегации и всех граждан России.
"Россия соблюдает стандарты и платит за свое участие в ПАСЕ больше, чем другие. Дискриминация в отношении наших парламентариев неприемлема. В связи с этим правильно было бы не принимать участие в заседании ПАСЕ", — написал он в своем Telegram-канале.
По словам политика, россияне избрали депутатов, которые представляют их интересы и интересы страны.
Непризнание российской вакцины в Евросоюзе Володин расценил как способ "пролоббировать продукт крупных фармацевтических компаний — американских и европейских".
Спикер отметил, что "Спутник V" одобрили более чем в 70 странах мира, препарат показал свою эффективность, а позиция ЕС — попытка политизировать процесс.
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Парламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ миреСтрасбургВячеслав ВолодинГосдума РФВладимир КруглыйВакцина "Спутник V"
 
 
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