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Памфилова поблагодарила МГИК за работу на выборах в Госдуму
Памфилова поблагодарила МГИК за работу на выборах в Госдуму - РИА Новости, 23.09.2021
Памфилова поблагодарила МГИК за работу на выборах в Госдуму
Председатель ЦИК Элла Памфилова поблагодарила Мосгоризбирком и Общественный штаб по наблюдению в Москве за слаженную работу и быструю реакцию на все возникающие РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T17:00
2021-09-23T17:00
2021-09-23T17:00
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова поблагодарила Мосгоризбирком и Общественный штаб по наблюдению в Москве за слаженную работу и быструю реакцию на все возникающие ситуации, при этом вопросы применения дистанционного электронного голосования она пообещала рассмотреть на заседании ЦИК в пятницу, где будут подведены итоги выборов."Конечно, надо признать, что у вас просто была, у Москвы, одна из лучших кампаний, как проходит голосование у вас, максимальная прозрачность, не только прожектора, но и телескопы направлены на вас. Я видела сама, как общественный штаб по наблюдению за выборами работает у вас", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.Она отметила, что всем хватало места и оборудования для работы.Представители всех международных миссий наблюдателей, эксперты также посещали московские участки, обратила внимание она."Что касается дистанционного электронного голосования, у нас завтра все придут, завтра все рассмотрим", - добавила председатель ЦИК.
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политика, москва, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, мосгоризбирком, россия
Памфилова поблагодарила МГИК за работу на выборах в Госдуму
Памфилова поблагодарила МГИК за слаженную работу и быструю реакцию на выборах в Госдуму
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.
Председатель ЦИК Элла Памфилова
поблагодарила Мосгоризбирком
и Общественный штаб по наблюдению в Москве
за слаженную работу и быструю реакцию на все возникающие ситуации, при этом вопросы применения дистанционного электронного голосования она пообещала рассмотреть на заседании ЦИК в пятницу, где будут подведены итоги выборов.
"Конечно, надо признать, что у вас просто была, у Москвы, одна из лучших кампаний, как проходит голосование у вас, максимальная прозрачность, не только прожектора, но и телескопы направлены на вас. Я видела сама, как общественный штаб по наблюдению за выборами работает у вас", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.
Она отметила, что всем хватало места и оборудования для работы.
"Ваша быстрая реакция. Что можно сказать: спасибо всем вам, избирательным комиссиям участковым, общественному штабу по наблюдению за такую слаженную оперативную работу", - сказала Памфилова.
Представители всех международных миссий наблюдателей, эксперты также посещали московские участки, обратила внимание она.
"Что касается дистанционного электронного голосования, у нас завтра все придут, завтра все рассмотрим", - добавила председатель ЦИК.