https://ria.ru/20210923/blagodarnost-1751495441.html

Памфилова поблагодарила МГИК за работу на выборах в Госдуму

Памфилова поблагодарила МГИК за работу на выборах в Госдуму - РИА Новости, 23.09.2021

Памфилова поблагодарила МГИК за работу на выборах в Госдуму

Председатель ЦИК Элла Памфилова поблагодарила Мосгоризбирком и Общественный штаб по наблюдению в Москве за слаженную работу и быструю реакцию на все возникающие РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T17:00

2021-09-23T17:00

2021-09-23T17:00

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова поблагодарила Мосгоризбирком и Общественный штаб по наблюдению в Москве за слаженную работу и быструю реакцию на все возникающие ситуации, при этом вопросы применения дистанционного электронного голосования она пообещала рассмотреть на заседании ЦИК в пятницу, где будут подведены итоги выборов."Конечно, надо признать, что у вас просто была, у Москвы, одна из лучших кампаний, как проходит голосование у вас, максимальная прозрачность, не только прожектора, но и телескопы направлены на вас. Я видела сама, как общественный штаб по наблюдению за выборами работает у вас", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.Она отметила, что всем хватало места и оборудования для работы.Представители всех международных миссий наблюдателей, эксперты также посещали московские участки, обратила внимание она."Что касается дистанционного электронного голосования, у нас завтра все придут, завтра все рассмотрим", - добавила председатель ЦИК.

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