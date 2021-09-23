https://ria.ru/20210923/bastrykin-1751525291.html

Бастрыкину доложат о покушении родителей на ребенка в Ленобласти

Бастрыкину доложат о покушении родителей на ребенка в Ленобласти - РИА Новости, 23.09.2021

Бастрыкину доложат о покушении родителей на ребенка в Ленобласти

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе дела по покушению родителей на убийство своего ребенка в Ленинградской области,... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T19:47

2021-09-23T19:47

2021-09-23T19:52

происшествия

ленинградская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе дела по покушению родителей на убийство своего ребенка в Ленинградской области, сообщается на сайте СК РФ.Ранее в пресс-службе областного управления СК сообщили, что в ночь на 22 сентября в Гатчинскую больницу в крайне тяжелом состоянии, с множественными телесными повреждениями, поступила девочка 2021 года рождения. По подозрению в совершении преступления задержаны ее родители."Глава ведомства запросил от руководителя СУ СК России по Ленинградской области Сазина С. Т. доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту покушения на убийство младенца (ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.Добавляется, что следствие будет ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.Кроме того, отмечается, что ранее в СМИ появилась информация о том, что в Саратовской области школьница впала в кому после отравления алкоголем. Подчеркивается, что СК начал проверку. Девочка госпитализирована."Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области Говорунову А. Ю. доложить о ходе процессуальной проверки и принять исчерпывающие меры к оперативному выяснению всех обстоятельств произошедшего. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210921/bastrykin-1751201086.html

https://ria.ru/20210913/bastrykin-1749926878.html

ленинградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ленинградская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия