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https://ria.ru/20210923/bastrykin-1751525291.html
Бастрыкину доложат о покушении родителей на ребенка в Ленобласти
Бастрыкину доложат о покушении родителей на ребенка в Ленобласти - РИА Новости, 23.09.2021
Бастрыкину доложат о покушении родителей на ребенка в Ленобласти
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе дела по покушению родителей на убийство своего ребенка в Ленинградской области,... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T19:47
2021-09-23T19:52
происшествия
ленинградская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе дела по покушению родителей на убийство своего ребенка в Ленинградской области, сообщается на сайте СК РФ.Ранее в пресс-службе областного управления СК сообщили, что в ночь на 22 сентября в Гатчинскую больницу в крайне тяжелом состоянии, с множественными телесными повреждениями, поступила девочка 2021 года рождения. По подозрению в совершении преступления задержаны ее родители."Глава ведомства запросил от руководителя СУ СК России по Ленинградской области Сазина С. Т. доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту покушения на убийство младенца (ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.Добавляется, что следствие будет ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.Кроме того, отмечается, что ранее в СМИ появилась информация о том, что в Саратовской области школьница впала в кому после отравления алкоголем. Подчеркивается, что СК начал проверку. Девочка госпитализирована."Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области Говорунову А. Ю. доложить о ходе процессуальной проверки и принять исчерпывающие меры к оперативному выяснению всех обстоятельств произошедшего. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210921/bastrykin-1751201086.html
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происшествия, ленинградская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
19:47 23.09.2021 (обновлено: 19:52 23.09.2021)
 
Бастрыкину доложат о покушении родителей на ребенка в Ленобласти

Главе СК Бастрыкину доложат о покушении родителей на ребенка в Ленобласти

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе дела по покушению родителей на убийство своего ребенка в Ленинградской области, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее в пресс-службе областного управления СК сообщили, что в ночь на 22 сентября в Гатчинскую больницу в крайне тяжелом состоянии, с множественными телесными повреждениями, поступила девочка 2021 года рождения. По подозрению в совершении преступления задержаны ее родители.
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Бастрыкин раскритиковал работу орловского СК по делу об убийстве девочки
"Глава ведомства запросил от руководителя СУ СК России по Ленинградской области Сазина С. Т. доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту покушения на убийство младенца (ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что следствие будет ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
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Кроме того, отмечается, что ранее в СМИ появилась информация о том, что в Саратовской области школьница впала в кому после отравления алкоголем. Подчеркивается, что СК начал проверку. Девочка госпитализирована.
"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области Говорунову А. Ю. доложить о ходе процессуальной проверки и принять исчерпывающие меры к оперативному выяснению всех обстоятельств произошедшего. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияЛенинградская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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