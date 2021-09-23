https://ria.ru/20210923/bankomat-1751419176.html
В Красноярском крае мужчина разозлился на банкомат и разбил его сковородкой
В Красноярском крае мужчина разозлился на банкомат и разбил его сковородкой - РИА Новости, 23.09.2021
В Красноярском крае мужчина разозлился на банкомат и разбил его сковородкой
Мужчина в Дудинке Красноярского края повредил банкомат сковородкой, после того как ему не удалось внести деньги на счет, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T10:47
2021-09-23T10:47
2021-09-23T11:01
происшествия
красноярский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
дудинка
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КРАСНОЯРСК, 23 сен - РИА Новости. Мужчина в Дудинке Красноярского края повредил банкомат сковородкой, после того как ему не удалось внести деньги на счет, сообщает пресс-служба регионального главка МВД."Сотрудники полиции проводят проверку по факту, повреждения банкомата кухонной сковородой", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что сообщение о повреждении банкомата в Дудинке поступило от сотрудника банка. Стражи порядка выяснили, что накануне мужчина с супругой пытались внести деньги на счет, однако из-за технической ошибки сделать это не удалось. Мужчина пришел домой, взял у супруги сковороду и разбил банкомат. По информации краевого главка, сумма ущерба превысила 124 тысячи рублей.На кадрах с камеры наблюдения, распространенных полицией, видно, как мужчина замахивается и несколько раз наносит удары по монитору банкомата."На севере края полицейские установили личность гражданина, повредившего банкомат", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210922/sboy-1751358372.html
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происшествия, красноярский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дудинка
10:47 23.09.2021 (обновлено: 11:01 23.09.2021)
В Красноярском крае мужчина разозлился на банкомат и разбил его сковородкой
В Красноярском крае мужчина, не сумев внести деньги на счет, разбил банкомат сковородкой
КРАСНОЯРСК, 23 сен - РИА Новости.
Мужчина в Дудинке Красноярского края
повредил банкомат сковородкой, после того как ему не удалось внести деньги на счет, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
"Сотрудники полиции проводят проверку по факту, повреждения банкомата кухонной сковородой", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что сообщение о повреждении банкомата в Дудинке поступило от сотрудника банка. Стражи порядка выяснили, что накануне мужчина с супругой пытались внести деньги на счет, однако из-за технической ошибки сделать это не удалось. Мужчина пришел домой, взял у супруги сковороду и разбил банкомат. По информации краевого главка, сумма ущерба превысила 124 тысячи рублей.
На кадрах с камеры наблюдения, распространенных полицией, видно, как мужчина замахивается и несколько раз наносит удары по монитору банкомата.
"На севере края полицейские установили личность гражданина, повредившего банкомат", - отмечается в сообщении.