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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210923/akter-1751516050.html
Умер актер Мелвин Ван Пиблз
Умер актер Мелвин Ван Пиблз - РИА Новости, 23.09.2021
Умер актер Мелвин Ван Пиблз
Американский режиссер и актер Мелвин Ван Пиблз, которого называют "крестным отцом черного кино", скончался в США в возрасте 89 лет, сообщила американская... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T18:43
2021-09-23T18:43
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ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Американский режиссер и актер Мелвин Ван Пиблз, которого называют "крестным отцом черного кино", скончался в США в возрасте 89 лет, сообщила американская компания Criterion Collection."С прискорбием сообщаем о кончине гиганта американского кинематографа Мелвина Ван Пиблза, который прошлой ночью скончался дома в окружении семьи в возрасте 89 лет", - сообщила в Instagram компания, занимающаяся дистрибуцией фильмов.В компании добавили, что Ван Пиблз "оставил глубочайший след в мировом культурном ландшафте".Мелвин Ван Пиблз родился 21 августа 1932 года в Чикаго (штат Иллинойс). Наибольшую известность ему принесла кинокартина "Свит Свитбэк: Песня мерзавца" (1971). Телеканал NBC сообщает, что на следующей неделе на Нью-Йоркском кинофестивале пройдет юбилейный показ этого фильма, приуроченный к его 50-летию.Среди других фильмов, над которыми работал Ван Пиблз, киноленты "Человек-арбуз" (1970) и "Призраки" (1996).
https://ria.ru/20210922/akter-1751235529.html
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в мире, сша, культура
18:43 23.09.2021
 
Умер актер Мелвин Ван Пиблз

Американский режиссер и актер Мелвин Ван Пиблз скончался в США в возрасте 89 лет

© AFP 2021 / Charly Triballeau Американский актер, режиссер, драматург, писатель и композитор Мелвин Ван Пиблз
Американский актер, режиссер, драматург, писатель и композитор Мелвин Ван Пиблз - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© AFP 2021 / Charly Triballeau
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Американский режиссер и актер Мелвин Ван Пиблз, которого называют "крестным отцом черного кино", скончался в США в возрасте 89 лет, сообщила американская компания Criterion Collection.
"С прискорбием сообщаем о кончине гиганта американского кинематографа Мелвина Ван Пиблза, который прошлой ночью скончался дома в окружении семьи в возрасте 89 лет", - сообщила в Instagram компания, занимающаяся дистрибуцией фильмов.
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В компании добавили, что Ван Пиблз "оставил глубочайший след в мировом культурном ландшафте".
Мелвин Ван Пиблз родился 21 августа 1932 года в Чикаго (штат Иллинойс). Наибольшую известность ему принесла кинокартина "Свит Свитбэк: Песня мерзавца" (1971). Телеканал NBC сообщает, что на следующей неделе на Нью-Йоркском кинофестивале пройдет юбилейный показ этого фильма, приуроченный к его 50-летию.
Среди других фильмов, над которыми работал Ван Пиблз, киноленты "Человек-арбуз" (1970) и "Призраки" (1996).
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