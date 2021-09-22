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После землетрясения в Австралии частично разрушились более 45 домов
После землетрясения в Австралии частично разрушились более 45 домов - РИА Новости, 22.09.2021
После землетрясения в Австралии частично разрушились более 45 домов
При землетрясении в Австралии получили повреждения как минимум 46 зданий, передает местный телеканал ABC. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T06:22
2021-09-22T06:22
2021-09-22T11:41
в мире
австралия
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. При землетрясении в Австралии получили повреждения как минимум 46 зданий, передает местный телеканал ABC.По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 5,9 произошло на юго-востоке континента, в 128 километрах к востоку от Мельбурна. Позже зафиксировали повторные толчки магнитудой 4,1 и 3,1.Сведений о пострадавших пока нет. Для оценки ситуации в некоторые регионы направили вертолеты, где-то создаются центры для помощи жителям. Сообщалось также об отключениях электричества в разных районах.При этом эксперты предупреждают, что афтершоки могут продолжаться на протяжении нескольких месяцев.Отмечается, что землетрясение стало одним из сильнейших в Австралии за десятки лет.
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Землетрясение в Австралии: кадры очевидцев из Мельбурна
На юго-востоке Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,8
2021-09-22T06:22
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в мире, австралия, видео
06:22 22.09.2021 (обновлено: 11:41 22.09.2021)
После землетрясения в Австралии частично разрушились более 45 домов
ABC: после землетрясения в Австралии частично разрушились по меньшей мере 46 домов