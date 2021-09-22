https://ria.ru/20210922/zemletryasenie-1751227349.html

В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,8

В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 22.09.2021

В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на юго-востоке Австралии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T03:31

2021-09-22T03:31

2021-09-22T03:31

в мире

мельбурн

австралия

виктория (австралия)

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на юго-востоке Австралии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 23.15 по времени UTC (02.15 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 128 километрах к востоку от Мельбурна, столицы штата Виктория с населением более 4,2 миллиона человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20210920/zemletryasenie-1751062883.html

мельбурн

австралия

виктория (австралия)

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в мире, мельбурн, австралия, виктория (австралия)