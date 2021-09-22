Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210922/zemletryasenie-1751227349.html
В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,8
В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 22.09.2021
В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на юго-востоке Австралии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T03:31
2021-09-22T03:31
в мире
мельбурн
австралия
виктория (австралия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/103048/86/1030488682_0:5:2001:1130_1920x0_80_0_0_498fe9f027f6d3f1710acd04acb1dd3d.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на юго-востоке Австралии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 23.15 по времени UTC (02.15 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 128 километрах к востоку от Мельбурна, столицы штата Виктория с населением более 4,2 миллиона человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20210920/zemletryasenie-1751062883.html
мельбурн
австралия
виктория (австралия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/103048/86/1030488682_0:0:1803:1352_1920x0_80_0_0_70da140edcd0c1a6af05d6f02e817275.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, мельбурн, австралия, виктория (австралия)
03:31 22.09.2021
 
В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,8

На юго-востоке Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,8

© AP Photo / Robert SorboСейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© AP Photo / Robert Sorbo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на юго-востоке Австралии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 23.15 по времени UTC (02.15 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 128 километрах к востоку от Мельбурна, столицы штата Виктория с населением более 4,2 миллиона человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
Остров Шикотан - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 23:53
В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0
 
В миреМельбурнАвстралияВиктория (Австралия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:51Небензя назвал актуальной идею саммита пятерки СБ ООН
05:49Лондон призовет Россию и КНР к координированному подходу по Афганистану
05:48В Совбезе ООН не обсуждают вопрос снятия санкций с талибов
05:41Лишь каждый третий россиянин делает сбережения
05:40"Единая Россия" победила на выборах в томскую облдуму
05:36Источник: руководство таможенного поста в Приморье подозревают в коррупции
05:29Мясников назвал четыре предвестника инсульта
05:16В МВД Якутии прокомментировали инцидент со страйкбольным пистолетом у школы
05:12Во Владивостоке полицейский на служебной машине насмерть сбил женщину
05:10В США назвали Россию главной военной угрозой
05:07Россияне рассказали, какую зарплату считают достойной
05:04Глава минздрава Бразилии, прибывший в ООН, заболел COVID-19
04:15Не только для зрения. Какие грибы имеют лечебные свойства
04:15Пушков назвал условие для "войны" между Россией и Евросоюзом
04:10"Единая Россия" победила на выборах на Сахалине
03:45Россияне смогут бесплатно отправить в космос свои имена
03:45Эсеры набрали на выборах в Госдуму в Приамурье меньше, чем "Новые люди"
03:37В России создают умный автомат
03:29Джонсон и Байден согласовали подход по России и Китаю
03:24Студент, которого приняли за стрелявшего в Перми, рассказал о нападении
Лента новостейМолния