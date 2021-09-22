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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20210922/yugra-1751355171.html
В Югре увеличат гранты на развитие производств до 15 миллионов рублей
В Югре увеличат гранты на развитие производств до 15 миллионов рублей - РИА Новости, 22.09.2021
В Югре увеличат гранты на развитие производств до 15 миллионов рублей
Сумма гранта для промышленных предприятий, которые готовы работать в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, могут быть увеличены в три раза – с РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T18:30
2021-09-22T18:30
ханты-мансийский автономный округ
экономика
сургутский район
сургут
ханты-мансийский автономный округ
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Сумма гранта для промышленных предприятий, которые готовы работать в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, могут быть увеличены в три раза – с 5 до 15 миллионов рублей, заявил глава района Андрей Трубецкой.В среду в Сургуте стартовала 26-я международная специализированная выставка оборудования и технологий для нефтегазового комплекса "Сургут. Нефть и Газ - 2021". Экспозиция включает в себя 16 разделов, охватывающих различные направления производственной деятельности предприятий нефтегазовой сферы.Сургутский район на выставке представляет предприятие "Северпласт", которое производит резервуары для ливневой канализации, питьевой воды и хозяйственно-бытовых стоков. Как отметила гендиректор предприятия Татьяна Соколова, производство было открыто на грант и сейчас предприниматель готова запустить новый цех для переработки вторсырья, на что Трубецкой выразил готовность оказать поддержку."На выставке главное поддержать своих производителей, чтобы предприниматели Сургутского района развивались, представляли новую продукцию, заключали контракты. Мы же выделяем достаточно серьезные деньги из бюджета Сургутского района на поддержку именно СМП. Вот ("Северпласт") открыли производство на грант Сургутского района. Сейчас встал вопрос о том, что необходимо расширяться… Если будет серьезное предложение и потребность, мы даже размер гранта увеличим – сейчас 5 миллионов, давайте больше сделаем, чтобы сделать серьезное производство", - сказал Трубецкой журналистам.Как уточнили в пресс-службе районной администрации, грант может быть увеличен до 15 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210917/gaz-1750588035.html
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экономика, сургутский район, сургут, ханты-мансийский автономный округ, россия
18:30 22.09.2021
 
В Югре увеличат гранты на развитие производств до 15 миллионов рублей

Сургутский район Югры может увеличить гранты на развитие производств до 15 млн рублей

© РИА Новости / Людмила ТитоваВид на гору Нер-Ойка. Приполярный Урал. Югра
Вид на гору Нер-Ойка. Приполярный Урал. Югра - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Людмила Титова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Сумма гранта для промышленных предприятий, которые готовы работать в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, могут быть увеличены в три раза – с 5 до 15 миллионов рублей, заявил глава района Андрей Трубецкой.
В среду в Сургуте стартовала 26-я международная специализированная выставка оборудования и технологий для нефтегазового комплекса "Сургут. Нефть и Газ - 2021". Экспозиция включает в себя 16 разделов, охватывающих различные направления производственной деятельности предприятий нефтегазовой сферы.
Газораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 18:03Ханты-Мансийский Автономный Округ
В Югре в два раза увеличили компенсацию за газификацию жилья
Сургутский район на выставке представляет предприятие "Северпласт", которое производит резервуары для ливневой канализации, питьевой воды и хозяйственно-бытовых стоков. Как отметила гендиректор предприятия Татьяна Соколова, производство было открыто на грант и сейчас предприниматель готова запустить новый цех для переработки вторсырья, на что Трубецкой выразил готовность оказать поддержку.
"На выставке главное поддержать своих производителей, чтобы предприниматели Сургутского района развивались, представляли новую продукцию, заключали контракты. Мы же выделяем достаточно серьезные деньги из бюджета Сургутского района на поддержку именно СМП. Вот ("Северпласт") открыли производство на грант Сургутского района. Сейчас встал вопрос о том, что необходимо расширяться… Если будет серьезное предложение и потребность, мы даже размер гранта увеличим – сейчас 5 миллионов, давайте больше сделаем, чтобы сделать серьезное производство", - сказал Трубецкой журналистам.
Как уточнили в пресс-службе районной администрации, грант может быть увеличен до 15 миллионов рублей.
Города России. Сургут - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 19:01Ханты-Мансийский Автономный Округ
В Югре открылся современный экстрим-парк
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругЭкономикаСургутский районСургутХанты-Мансийский автономный округРоссия
 
 
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