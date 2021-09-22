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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210922/yarmarka-1751328645.html
Осенние ярмарки "Дары Подмосковья" начали работать в Московской области
Осенние ярмарки "Дары Подмосковья" начали работать в Московской области - РИА Новости, 22.09.2021
Осенние ярмарки "Дары Подмосковья" начали работать в Московской области
Традиционные ярмарки "Дары Подмосковья" начали работать в Московской области, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T16:48
2021-09-22T16:48
новости подмосковья
химки
луховицы
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Традиционные ярмарки "Дары Подмосковья" начали работать в Московской области, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона."Осенние ярмарки "Дары Подмосковья" стали в регионе уже традиционными. Такая распродажа сельскохозяйственной продукции - прекрасная возможность для жителей Подмосковья сделать необходимые запасы овощей, фруктов и ягод. Первая ярмарка проведена на территории городского округа Луховицы, где свою продукцию предложили порядка 10 фермерских и более 20 личных подсобных хозяйств. В ближайшие выходные аналогичные ярмарки пройдут в Химках, Серебряных Прудах и Шатуре", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.По данным ведомства, на ярмарках "Дары Подмосковья" жители и гости области в широком ассортименте могут приобрести свежую сельскохозяйственную продукцию у местных фермеров, агропромышленных предприятий и владельцев личных приусадебных участков по сниженным ценам – напрямую у производителей.
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химки, луховицы, московская область (подмосковье)
16:48 22.09.2021
 

Осенние ярмарки "Дары Подмосковья" начали работать в Московской области

© РИА Новости / Владимир Горовых / Перейти в фотобанкЯблоки в корзинке на ярмарке
Яблоки в корзинке на ярмарке - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Владимир Горовых
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Традиционные ярмарки "Дары Подмосковья" начали работать в Московской области, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
"Осенние ярмарки "Дары Подмосковья" стали в регионе уже традиционными. Такая распродажа сельскохозяйственной продукции - прекрасная возможность для жителей Подмосковья сделать необходимые запасы овощей, фруктов и ягод. Первая ярмарка проведена на территории городского округа Луховицы, где свою продукцию предложили порядка 10 фермерских и более 20 личных подсобных хозяйств. В ближайшие выходные аналогичные ярмарки пройдут в Химках, Серебряных Прудах и Шатуре", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.
Посетительница и продавец на продовольственной ярмарке выходного дня - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 18:00Новости Подмосковья
В Подмосковье рассказали о хитах сельскохозяйственных ярмарок
По данным ведомства, на ярмарках "Дары Подмосковья" жители и гости области в широком ассортименте могут приобрести свежую сельскохозяйственную продукцию у местных фермеров, агропромышленных предприятий и владельцев личных приусадебных участков по сниженным ценам – напрямую у производителей.
 
Новости ПодмосковьяХимкиЛуховицыМосковская область (Подмосковье)
 
 
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