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Осенние ярмарки "Дары Подмосковья" начали работать в Московской области
Осенние ярмарки "Дары Подмосковья" начали работать в Московской области - РИА Новости, 22.09.2021
Осенние ярмарки "Дары Подмосковья" начали работать в Московской области
Традиционные ярмарки "Дары Подмосковья" начали работать в Московской области, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T16:48
2021-09-22T16:48
2021-09-22T16:48
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Традиционные ярмарки "Дары Подмосковья" начали работать в Московской области, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона."Осенние ярмарки "Дары Подмосковья" стали в регионе уже традиционными. Такая распродажа сельскохозяйственной продукции - прекрасная возможность для жителей Подмосковья сделать необходимые запасы овощей, фруктов и ягод. Первая ярмарка проведена на территории городского округа Луховицы, где свою продукцию предложили порядка 10 фермерских и более 20 личных подсобных хозяйств. В ближайшие выходные аналогичные ярмарки пройдут в Химках, Серебряных Прудах и Шатуре", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.По данным ведомства, на ярмарках "Дары Подмосковья" жители и гости области в широком ассортименте могут приобрести свежую сельскохозяйственную продукцию у местных фермеров, агропромышленных предприятий и владельцев личных приусадебных участков по сниженным ценам – напрямую у производителей.
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