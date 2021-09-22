Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210922/vybory-1751377675.html
В Мосгордуме напомнили КПРФ о недопустимости несогласованных митингов
В Мосгордуме напомнили КПРФ о недопустимости несогласованных митингов - РИА Новости, 22.09.2021
В Мосгордуме напомнили КПРФ о недопустимости несогласованных митингов
Глава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов напомнил о недопустимости проведения несогласованных акций, включая... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T20:57
2021-09-22T20:57
выборы в государственную думу
политика
москва
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/144163/30/1441633092_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_dc0a053005408b75ee26a68e857c3c6a.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов напомнил о недопустимости проведения несогласованных акций, включая объявленную столичным горкомом КПРФ на 25 сентября, отметив, что депутаты обязаны согласовывать с властями встречу с избирателями в формате митинга, а депутатский статус не позволяет нарушать закон.Ранее московский городской комитет КПРФ заявил о непризнании итогов онлайн-голосования на выборах в Москве и призвал сторонников на акцию 25 сентября. При этом московские власти ранее уже отказали в согласовании этой акции в связи с эпидемической обстановкой из-за коронавируса.Как сообщали РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, в правительство столицы поступили уведомления о проведении 20, 21 и 25 сентября митингов на Пушкинской площади с участием до 5 тысяч человек в каждом мероприятии. В ведомстве напомнили, что в целях предотвращения распространения COVID и на основании указа мэра действует запрет на публичные мероприятия в Москве, в связи с чем проведение акций не согласовано."Как на федеральном уровне, так и на уровне городского законодательства четко определено, что депутаты могут проводить встречи с избирателями в формате публичного мероприятия в соответствии с законодательном РФ о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Иными словами, если депутат зовет избирателей на встречу в формате митинга, он должен этот митинг согласовать", - сказал Щитов РИА Новости.Он подчеркнул, что попытки обойти это законодательство недопустимы для депутатов. "Все иные действия, на мой взгляд, являются попыткой обойти законодательство, что для лиц, представляющих законодательную власть, является категорически недопустимым. Депутатский статус не позволяет нарушать закон", - заключил Щитов.Недовольство коммунистов, включая лидера КПРФ Геннадия Зюганова, вызвали результаты в Москве онлайн-голосования по выборам депутатов Госдумы, московский горком партии сообщил РИА Новости, что в пятницу, 24 сентября, подаст иск в суд на итоги дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на сентябрьских выборах. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков Московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, рассказал в среду глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет невозможен.
https://ria.ru/20210922/vybory-1751374153.html
https://ria.ru/20210920/vybory-1751057840.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/144163/30/1441633092_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_97386287e18ced7b9168f08a9f4777ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, москва, госдума рф
20:57 22.09.2021
 
В Мосгордуме напомнили КПРФ о недопустимости несогласованных митингов

В МГД на призыв КПРФ к акции в Москве напомнили о недопустимости несогласованных митингов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов напомнил о недопустимости проведения несогласованных акций, включая объявленную столичным горкомом КПРФ на 25 сентября, отметив, что депутаты обязаны согласовывать с властями встречу с избирателями в формате митинга, а депутатский статус не позволяет нарушать закон.
Ранее московский городской комитет КПРФ заявил о непризнании итогов онлайн-голосования на выборах в Москве и призвал сторонников на акцию 25 сентября. При этом московские власти ранее уже отказали в согласовании этой акции в связи с эпидемической обстановкой из-за коронавируса.
Работа информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 20:19Выборы в Государственную думу
На сайте мэра Москвы выложили подробные данные онлайн-голосования
Как сообщали РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, в правительство столицы поступили уведомления о проведении 20, 21 и 25 сентября митингов на Пушкинской площади с участием до 5 тысяч человек в каждом мероприятии. В ведомстве напомнили, что в целях предотвращения распространения COVID и на основании указа мэра действует запрет на публичные мероприятия в Москве, в связи с чем проведение акций не согласовано.
"Как на федеральном уровне, так и на уровне городского законодательства четко определено, что депутаты могут проводить встречи с избирателями в формате публичного мероприятия в соответствии с законодательном РФ о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Иными словами, если депутат зовет избирателей на встречу в формате митинга, он должен этот митинг согласовать", - сказал Щитов РИА Новости.
Работа информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 22:21Выборы в Государственную думу
Эксперт объяснил успех "Единой России" на онлайн-голосовании
Он подчеркнул, что попытки обойти это законодательство недопустимы для депутатов. "Все иные действия, на мой взгляд, являются попыткой обойти законодательство, что для лиц, представляющих законодательную власть, является категорически недопустимым. Депутатский статус не позволяет нарушать закон", - заключил Щитов.
Недовольство коммунистов, включая лидера КПРФ Геннадия Зюганова, вызвали результаты в Москве онлайн-голосования по выборам депутатов Госдумы, московский горком партии сообщил РИА Новости, что в пятницу, 24 сентября, подаст иск в суд на итоги дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на сентябрьских выборах. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков Московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, рассказал в среду глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет невозможен.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаМоскваГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57"Уважать не будет": в Раде раскрыли истинное отношение Эрдогана к Украине
05:23В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26
04:53СМИ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США
04:33"Приводит в восторг": в США восхитились новым российским мотоциклом Ural
04:30В Приморье выросло число амурских тигров
04:25В Приморье признали результаты выборов в ГД в регионе действительными
04:25Врач рассказала, почему глаза реагируют на простуду
04:18Ученый оценил влияние изменения климата на белых медведей
04:13Экономист спрогнозировал рекорд в выдаче ипотеки в России в этом году
03:30Главы МИД постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН
03:30В ПФР объяснили, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
03:30Хуснуллин заявил об объективных проблемах при старте отопительного сезона
03:20Глава ОСК пожаловался на проектантов подлодок
03:15Эксперт спрогнозировал, когда и насколько "просядет" рубль
03:14Лавров напомнил генсеку НАТО о предложениях России по деэскалации
03:12В Рособрнадзоре спрогнозировали последствия полного отказа от ЕГЭ
03:08Источники: запуск спутников "Экспресс" с Байконура отложили на декабрь
03:05Эксперты предупредили россиян о фейковых звонках с номеров близких
03:00Лавров встретился с главой МИД Британии
02:35Дипломат усомнился, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН
Лента новостейМолния