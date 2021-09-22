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В Мосгордуме напомнили КПРФ о недопустимости несогласованных митингов

В Мосгордуме напомнили КПРФ о недопустимости несогласованных митингов - РИА Новости, 22.09.2021

В Мосгордуме напомнили КПРФ о недопустимости несогласованных митингов

Глава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов напомнил о недопустимости проведения несогласованных акций, включая... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T20:57

2021-09-22T20:57

2021-09-22T20:57

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов напомнил о недопустимости проведения несогласованных акций, включая объявленную столичным горкомом КПРФ на 25 сентября, отметив, что депутаты обязаны согласовывать с властями встречу с избирателями в формате митинга, а депутатский статус не позволяет нарушать закон.Ранее московский городской комитет КПРФ заявил о непризнании итогов онлайн-голосования на выборах в Москве и призвал сторонников на акцию 25 сентября. При этом московские власти ранее уже отказали в согласовании этой акции в связи с эпидемической обстановкой из-за коронавируса.Как сообщали РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, в правительство столицы поступили уведомления о проведении 20, 21 и 25 сентября митингов на Пушкинской площади с участием до 5 тысяч человек в каждом мероприятии. В ведомстве напомнили, что в целях предотвращения распространения COVID и на основании указа мэра действует запрет на публичные мероприятия в Москве, в связи с чем проведение акций не согласовано."Как на федеральном уровне, так и на уровне городского законодательства четко определено, что депутаты могут проводить встречи с избирателями в формате публичного мероприятия в соответствии с законодательном РФ о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Иными словами, если депутат зовет избирателей на встречу в формате митинга, он должен этот митинг согласовать", - сказал Щитов РИА Новости.Он подчеркнул, что попытки обойти это законодательство недопустимы для депутатов. "Все иные действия, на мой взгляд, являются попыткой обойти законодательство, что для лиц, представляющих законодательную власть, является категорически недопустимым. Депутатский статус не позволяет нарушать закон", - заключил Щитов.Недовольство коммунистов, включая лидера КПРФ Геннадия Зюганова, вызвали результаты в Москве онлайн-голосования по выборам депутатов Госдумы, московский горком партии сообщил РИА Новости, что в пятницу, 24 сентября, подаст иск в суд на итоги дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на сентябрьских выборах. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков Московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, рассказал в среду глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет невозможен.

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