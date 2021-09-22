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ВКонтакте поддержит грантами культурные проекты
ВКонтакте поддержит грантами культурные проекты - РИА Новости, 22.09.2021
ВКонтакте поддержит грантами культурные проекты
ВКонтакте запустила грантовую программу для организаций, которые создают проекты в области культуры и искусства. Грант можно потратить на продвижение или... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T17:25
2021-09-22T17:25
вконтакте
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. ВКонтакте запустила грантовую программу для организаций, которые создают проекты в области культуры и искусства. Грант можно потратить на продвижение или мероприятия ВКонтакте. Подать заявку и получить грант могут как широко известные музеи, театры и филармонии, так и авторские выставочные центры, арт-пространства и культурные объединения вне зависимости от региона. Участвовать в программе можно и онлайн-проектам.Чтобы получить грант, достаточно иметь активное сообщество ВКонтакте и регулярно взаимодействовать с аудиторией. Преимуществом станут нестандартные инструменты: можно вести прямые трансляции с обсуждениями театральных постановок или проводить творческие вечера с помощью звонков на платформе. При этом количество подписчиков значения не имеет. Грант можно получить как на продвижение отдельного мероприятия, так и на развитие проекта в целом.Каждые три месяца можно будет подать заявку на грант в размере 100 тысяч рублей — его смогут выиграть 10 участников. А раз в год есть шанс стать обладателем более крупного приза: пять лидеров получат по миллиону рублей и ещё шесть — по 500 тысяч рублей. Общий грантовый капитал составляет 12 миллионов рублей.
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вконтакте
17:25 22.09.2021
 

ВКонтакте поддержит грантами культурные проекты

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Страница социальной сети Вконтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. ВКонтакте запустила грантовую программу для организаций, которые создают проекты в области культуры и искусства. Грант можно потратить на продвижение или мероприятия ВКонтакте.

Подать заявку и получить грант могут как широко известные музеи, театры и филармонии, так и авторские выставочные центры, арт-пространства и культурные объединения вне зависимости от региона. Участвовать в программе можно и онлайн-проектам.
Чтобы получить грант, достаточно иметь активное сообщество ВКонтакте и регулярно взаимодействовать с аудиторией. Преимуществом станут нестандартные инструменты: можно вести прямые трансляции с обсуждениями театральных постановок или проводить творческие вечера с помощью звонков на платформе. При этом количество подписчиков значения не имеет. Грант можно получить как на продвижение отдельного мероприятия, так и на развитие проекта в целом.
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 14:12
"ВКонтакте" запустит собственный почтовый сервис
Каждые три месяца можно будет подать заявку на грант в размере 100 тысяч рублей — его смогут выиграть 10 участников. А раз в год есть шанс стать обладателем более крупного приза: пять лидеров получат по миллиону рублей и ещё шесть — по 500 тысяч рублей. Общий грантовый капитал составляет 12 миллионов рублей.
 
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