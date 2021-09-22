ВКонтакте поддержит грантами культурные проекты
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Вконтакте" на экране смартфона
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. ВКонтакте запустила грантовую программу для организаций, которые создают проекты в области культуры и искусства. Грант можно потратить на продвижение или мероприятия ВКонтакте.
Подать заявку и получить грант могут как широко известные музеи, театры и филармонии, так и авторские выставочные центры, арт-пространства и культурные объединения вне зависимости от региона. Участвовать в программе можно и онлайн-проектам.
Подать заявку и получить грант могут как широко известные музеи, театры и филармонии, так и авторские выставочные центры, арт-пространства и культурные объединения вне зависимости от региона. Участвовать в программе можно и онлайн-проектам.
Чтобы получить грант, достаточно иметь активное сообщество ВКонтакте и регулярно взаимодействовать с аудиторией. Преимуществом станут нестандартные инструменты: можно вести прямые трансляции с обсуждениями театральных постановок или проводить творческие вечера с помощью звонков на платформе. При этом количество подписчиков значения не имеет. Грант можно получить как на продвижение отдельного мероприятия, так и на развитие проекта в целом.
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Каждые три месяца можно будет подать заявку на грант в размере 100 тысяч рублей — его смогут выиграть 10 участников. А раз в год есть шанс стать обладателем более крупного приза: пять лидеров получат по миллиону рублей и ещё шесть — по 500 тысяч рублей. Общий грантовый капитал составляет 12 миллионов рублей.