https://ria.ru/20210922/vkontakte-1751340833.html

ВКонтакте поддержит грантами культурные проекты

ВКонтакте поддержит грантами культурные проекты - РИА Новости, 22.09.2021

ВКонтакте поддержит грантами культурные проекты

ВКонтакте запустила грантовую программу для организаций, которые создают проекты в области культуры и искусства. Грант можно потратить на продвижение или... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T17:25

2021-09-22T17:25

2021-09-22T17:25

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. ВКонтакте запустила грантовую программу для организаций, которые создают проекты в области культуры и искусства. Грант можно потратить на продвижение или мероприятия ВКонтакте. Подать заявку и получить грант могут как широко известные музеи, театры и филармонии, так и авторские выставочные центры, арт-пространства и культурные объединения вне зависимости от региона. Участвовать в программе можно и онлайн-проектам.Чтобы получить грант, достаточно иметь активное сообщество ВКонтакте и регулярно взаимодействовать с аудиторией. Преимуществом станут нестандартные инструменты: можно вести прямые трансляции с обсуждениями театральных постановок или проводить творческие вечера с помощью звонков на платформе. При этом количество подписчиков значения не имеет. Грант можно получить как на продвижение отдельного мероприятия, так и на развитие проекта в целом.Каждые три месяца можно будет подать заявку на грант в размере 100 тысяч рублей — его смогут выиграть 10 участников. А раз в год есть шанс стать обладателем более крупного приза: пять лидеров получат по миллиону рублей и ещё шесть — по 500 тысяч рублей. Общий грантовый капитал составляет 12 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210831/pochta-1747990940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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