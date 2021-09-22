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Посольство США отказалось комментировать ситуацию с визой Слуцкому
Посольство США отказалось комментировать ситуацию с визой Слуцкому - РИА Новости, 22.09.2021
Посольство США отказалось комментировать ситуацию с визой Слуцкому
В американской дипмиссии, комментируя ситуацию с визой для председателя комитета ГД по международным делам Леонида Слуцкого, заявили, что рассмотрение визовых... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T15:47
2021-09-22T15:47
2021-09-22T15:47
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В американской дипмиссии, комментируя ситуацию с визой для председателя комитета ГД по международным делам Леонида Слуцкого, заявили, что рассмотрение визовых запросов - конфиденциальный процесс, поэтому посольство США его не комментирует.Ранее Слуцкий рассказал РИА Новости, что не поедет на неделю высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, так как США не выдали ему визу. Он должен был отправиться в Нью-Йорк в соответствии с распоряжением президента РФ в составе российской делегации. Основная часть делегации отбыла в Нью-Йорк 21 сентября в первой половине дня."Визовые вопросы по законам США конфиденциальны, поэтому не комментируются", - заявили РИА Новости в американской дипмиссии.
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в мире, сша, оон, нью-йорк (город), генеральная ассамблея оон, леонид слуцкий (политик), россия
Посольство США отказалось комментировать ситуацию с визой Слуцкому
Посольство США о ситуации со Слуцким: рассмотрение визовых запросов конфиденциально