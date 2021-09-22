https://ria.ru/20210922/vaktsinatsiya-1751277089.html

Почти 65 тыс жителей прошли повторную вакцинацию от COVID-19 в Подмосковье

Почти 65 тыс жителей прошли повторную вакцинацию от COVID-19 в Подмосковье - РИА Новости, 22.09.2021

Почти 65 тыс жителей прошли повторную вакцинацию от COVID-19 в Подмосковье

Почти 65 тысяч жителей прошли повторную вакцинацию от COVID-19 в Подмосковье, сообщает пресс-служба минздрава региона. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T12:47

2021-09-22T12:47

2021-09-22T12:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

коронавирус в россии

светлана стригункова

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Почти 65 тысяч жителей прошли повторную вакцинацию от COVID-19 в Подмосковье, сообщает пресс-служба минздрава региона."В Московской области повторную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли уже почти 65 тысяч человек", - говорится в сообщении.В сообщении отмечается, что повторную вакцинацию можно пройти через шесть месяцев после первой, любым из препаратов, имеющихся в наличии в пункте.Чтобы сделать прививку в поликлинике, необходима предварительная запись. Оформить ее можно через портал госуслуг, а также по номеру телефона 122. Выбрать удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте .

https://radiosputnik.ria.ru/20210921/kovid-1751123839.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус в россии, светлана стригункова , вакцинация россиян от covid-19