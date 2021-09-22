Почти 65 тыс жителей прошли повторную вакцинацию от COVID-19 в Подмосковье
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Почти 65 тысяч жителей прошли повторную вакцинацию от COVID-19 в Подмосковье, сообщает пресс-служба минздрава региона.
"В Московской области повторную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли уже почти 65 тысяч человек", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что повторную вакцинацию можно пройти через шесть месяцев после первой, любым из препаратов, имеющихся в наличии в пункте.
Чтобы сделать прививку в поликлинике, необходима предварительная запись. Оформить ее можно через портал госуслуг, а также по номеру телефона 122. Выбрать удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте .
"Новая коронавирусная инфекция никуда не ушла и поэтому важно защитить себя и близких от заболевания. В регионе работают более 360 пунктов вакцинации и в каждом из них можно пройти повторную вакцинацию от COVID-19. В Московской области разработаны удобные форматы для жителей и гостей Подмосковья. Прививку можно сделать в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, мобильных комплексах", - сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.
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