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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210922/vaktsinatsiya-1751277089.html
Почти 65 тыс жителей прошли повторную вакцинацию от COVID-19 в Подмосковье
Почти 65 тыс жителей прошли повторную вакцинацию от COVID-19 в Подмосковье - РИА Новости, 22.09.2021
Почти 65 тыс жителей прошли повторную вакцинацию от COVID-19 в Подмосковье
Почти 65 тысяч жителей прошли повторную вакцинацию от COVID-19 в Подмосковье, сообщает пресс-служба минздрава региона. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T12:47
2021-09-22T12:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
коронавирус в россии
светлана стригункова
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Почти 65 тысяч жителей прошли повторную вакцинацию от COVID-19 в Подмосковье, сообщает пресс-служба минздрава региона."В Московской области повторную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли уже почти 65 тысяч человек", - говорится в сообщении.В сообщении отмечается, что повторную вакцинацию можно пройти через шесть месяцев после первой, любым из препаратов, имеющихся в наличии в пункте.Чтобы сделать прививку в поликлинике, необходима предварительная запись. Оформить ее можно через портал госуслуг, а также по номеру телефона 122. Выбрать удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте .
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московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус в россии, светлана стригункова , вакцинация россиян от covid-19
12:47 22.09.2021
 

Почти 65 тыс жителей прошли повторную вакцинацию от COVID-19 в Подмосковье

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Почти 65 тысяч жителей прошли повторную вакцинацию от COVID-19 в Подмосковье, сообщает пресс-служба минздрава региона.
"В Московской области повторную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли уже почти 65 тысяч человек", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что повторную вакцинацию можно пройти через шесть месяцев после первой, любым из препаратов, имеющихся в наличии в пункте.
Чтобы сделать прививку в поликлинике, необходима предварительная запись. Оформить ее можно через портал госуслуг, а также по номеру телефона 122. Выбрать удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте .
"Новая коронавирусная инфекция никуда не ушла и поэтому важно защитить себя и близких от заболевания. В регионе работают более 360 пунктов вакцинации и в каждом из них можно пройти повторную вакцинацию от COVID-19. В Московской области разработаны удобные форматы для жителей и гостей Подмосковья. Прививку можно сделать в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, мобильных комплексах", - сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Здоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииСветлана СтригунковаВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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