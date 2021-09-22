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В Москве подростка заподозрили в убийстве родителей
В Москве подростка заподозрили в убийстве родителей - РИА Новости, 22.09.2021
В Москве подростка заподозрили в убийстве родителей
В Москве задержали 16-летнего подростка, которого подозревают в убийстве родителей, сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T08:11
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происшествия
москва
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Москве задержали 16-летнего подростка, которого подозревают в убийстве родителей, сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.Тела супругов с ножевыми ранениями нашли сегодня утром в квартире дома на Полярной улице. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Они полагают, что мужчину и женщину зарезал их сын, который состоял на учете как наркоман.Подростка доставили в СК на допрос.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
08:11 22.09.2021 (обновлено: 11:13 22.09.2021)
 
В Москве подростка заподозрили в убийстве родителей

В Москве задержали шестнадцатилетнего подростка, подозреваемого в убийстве родителей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Москве задержали 16-летнего подростка, которого подозревают в убийстве родителей, сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
Тела супругов с ножевыми ранениями нашли сегодня утром в квартире дома на Полярной улице.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Они полагают, что мужчину и женщину зарезал их сын, который состоял на учете как наркоман.
Подростка доставили в СК на допрос.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
8 ноября 2020, 11:32
В Петербурге подросток пытался убить родителей и малолетнюю сестру
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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