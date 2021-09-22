https://ria.ru/20210922/ubiystvo-1751233866.html

В Москве подростка заподозрили в убийстве родителей

В Москве подростка заподозрили в убийстве родителей - РИА Новости, 22.09.2021

В Москве подростка заподозрили в убийстве родителей

В Москве задержали 16-летнего подростка, которого подозревают в убийстве родителей, сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T08:11

2021-09-22T08:11

2021-09-22T11:13

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Москве задержали 16-летнего подростка, которого подозревают в убийстве родителей, сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.Тела супругов с ножевыми ранениями нашли сегодня утром в квартире дома на Полярной улице. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Они полагают, что мужчину и женщину зарезал их сын, который состоял на учете как наркоман.Подростка доставили в СК на допрос.

https://radiosputnik.ria.ru/20201108/kriminal-1583600557.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)