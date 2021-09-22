https://ria.ru/20210922/tatarstan-1751314257.html

ЕР приостановила членство задержанного главы отделения ФСС по Татарстану

ЕР приостановила членство задержанного главы отделения ФСС по Татарстану - РИА Новости, 22.09.2021

ЕР приостановила членство задержанного главы отделения ФСС по Татарстану

Камско-Устьинский политсовет "Единой России" приостановил членство в партии управляющего региональным отделением Фонда социального страхования РФ по Татарстану... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T15:35

2021-09-22T15:35

2021-09-22T15:35

происшествия

республика татарстан (татарстан)

единая россия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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КАЗАНЬ, 22 сен – РИА Новости. Камско-Устьинский политсовет "Единой России" приостановил членство в партии управляющего региональным отделением Фонда социального страхования РФ по Татарстану Павла Лоханова из-за заведенного на него уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в региональном отделении партии."На заседании местного политсовета Камско-Устьинского местного отделения партии 22 сентября было приостановлено членство Павла Лоханова в партии в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере", - сказал представитель регионального отделения.Собеседник агентства напомнил, что по уставу "Единой России" членство в партии приостанавливается в случае возбуждения уголовного дела. Решение будет действовать до тех пор, пока с Лоханова не снимут обвинения. Если суд признает его виновным в преступлении, членство в партии будет аннулировано. Лоханова также выведут из состава регионального политсовета партии.Ранее следственное управление СК РФ по Татарстану информировало о возбуждении уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере в отношении управляющего региональным отделением Фонда социального страхования по Татарстану.По версии следствия, 30 октября 2020 года между региональным отделением Фонда соцстраха по Татарстану и одной из фирм был заключен контракт на поставку специальных средств реабилитации для инвалидов на сумму более 56 миллионов рублей. В процессе его исполнения были выявлены неоднократные существенные нарушения условий контракта, к фирме применили санкции, была инициирована подача иска в арбитражный суд.Следствие заявляет, что в ходе встречи руководителя фирмы и управляющего региональным отделением ФСС тот предложил "урегулировать вопрос" с судебным иском за вознаграждение в 4 миллиона рублей. Во вторник 21 сентября Лоханов получил от руководителя фирмы в рамках оперативных мероприятий 2,4 миллиона рублей и был задержан при передаче денег, отмечает СК.

https://ria.ru/20210810/deputat-1745181867.html

https://ria.ru/20210630/er-1739325032.html

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россия

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происшествия, республика татарстан (татарстан), единая россия, следственный комитет россии (ск рф), россия