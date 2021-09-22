https://ria.ru/20210922/tatarstan-1751314257.html
ЕР приостановила членство задержанного главы отделения ФСС по Татарстану
ЕР приостановила членство задержанного главы отделения ФСС по Татарстану - РИА Новости, 22.09.2021
ЕР приостановила членство задержанного главы отделения ФСС по Татарстану
Камско-Устьинский политсовет "Единой России" приостановил членство в партии управляющего региональным отделением Фонда социального страхования РФ по Татарстану... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T15:35
2021-09-22T15:35
2021-09-22T15:35
происшествия
республика татарстан (татарстан)
единая россия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/137006/45/1370064547_0:406:2917:2047_1920x0_80_0_0_cd2a426bcd1e41ecf25f7c696db60363.jpg
КАЗАНЬ, 22 сен – РИА Новости. Камско-Устьинский политсовет "Единой России" приостановил членство в партии управляющего региональным отделением Фонда социального страхования РФ по Татарстану Павла Лоханова из-за заведенного на него уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в региональном отделении партии."На заседании местного политсовета Камско-Устьинского местного отделения партии 22 сентября было приостановлено членство Павла Лоханова в партии в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере", - сказал представитель регионального отделения.Собеседник агентства напомнил, что по уставу "Единой России" членство в партии приостанавливается в случае возбуждения уголовного дела. Решение будет действовать до тех пор, пока с Лоханова не снимут обвинения. Если суд признает его виновным в преступлении, членство в партии будет аннулировано. Лоханова также выведут из состава регионального политсовета партии.Ранее следственное управление СК РФ по Татарстану информировало о возбуждении уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере в отношении управляющего региональным отделением Фонда социального страхования по Татарстану.По версии следствия, 30 октября 2020 года между региональным отделением Фонда соцстраха по Татарстану и одной из фирм был заключен контракт на поставку специальных средств реабилитации для инвалидов на сумму более 56 миллионов рублей. В процессе его исполнения были выявлены неоднократные существенные нарушения условий контракта, к фирме применили санкции, была инициирована подача иска в арбитражный суд.Следствие заявляет, что в ходе встречи руководителя фирмы и управляющего региональным отделением ФСС тот предложил "урегулировать вопрос" с судебным иском за вознаграждение в 4 миллиона рублей. Во вторник 21 сентября Лоханов получил от руководителя фирмы в рамках оперативных мероприятий 2,4 миллиона рублей и был задержан при передаче денег, отмечает СК.
https://ria.ru/20210810/deputat-1745181867.html
https://ria.ru/20210630/er-1739325032.html
республика татарстан (татарстан)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/137006/45/1370064547_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_28bc4ba886f51700c6e926219179e0b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика татарстан (татарстан), единая россия, следственный комитет россии (ск рф), россия
ЕР приостановила членство задержанного главы отделения ФСС по Татарстану
ЕР приостановила членство задержанного главы отделения ФСС по Татарстану Лоханова
КАЗАНЬ, 22 сен – РИА Новости.
Камско-Устьинский политсовет "Единой России
" приостановил членство в партии управляющего региональным отделением Фонда социального страхования РФ по Татарстану
Павла Лоханова из-за заведенного на него уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в региональном отделении партии.
"На заседании местного политсовета Камско-Устьинского местного отделения партии 22 сентября было приостановлено членство Павла Лоханова в партии в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере", - сказал представитель регионального отделения.
Собеседник агентства напомнил, что по уставу "Единой России" членство в партии приостанавливается в случае возбуждения уголовного дела. Решение будет действовать до тех пор, пока с Лоханова не снимут обвинения. Если суд признает его виновным в преступлении, членство в партии будет аннулировано. Лоханова также выведут из состава регионального политсовета партии.
Ранее следственное управление СК РФ
по Татарстану информировало о возбуждении уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере в отношении управляющего региональным отделением Фонда социального страхования по Татарстану.
По версии следствия, 30 октября 2020 года между региональным отделением Фонда соцстраха по Татарстану и одной из фирм был заключен контракт на поставку специальных средств реабилитации для инвалидов на сумму более 56 миллионов рублей. В процессе его исполнения были выявлены неоднократные существенные нарушения условий контракта, к фирме применили санкции, была инициирована подача иска в арбитражный суд.
Следствие заявляет, что в ходе встречи руководителя фирмы и управляющего региональным отделением ФСС тот предложил "урегулировать вопрос" с судебным иском за вознаграждение в 4 миллиона рублей. Во вторник 21 сентября Лоханов получил от руководителя фирмы в рамках оперативных мероприятий 2,4 миллиона рублей и был задержан при передаче денег, отмечает СК.