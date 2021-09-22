https://ria.ru/20210922/smert-1751350257.html

Умер автор саундтрека "Кто хочет стать миллионером?" Мэттью Стрэкан

Умер автор саундтрека "Кто хочет стать миллионером?" Мэттью Стрэкан - РИА Новости, 22.09.2021

Умер автор саундтрека "Кто хочет стать миллионером?" Мэттью Стрэкан

Британский композитор Мэттью Стрэкан, автор музыки к шоу "Кто хочет стать миллионером?", скончался в Лондоне на 50-м году жизни, пишет газета The Sun со ссылкой РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T18:09

2021-09-22T18:09

2021-09-22T18:23

в мире

лондон

телевидение

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751351749_0:6:2048:1158_1920x0_80_0_0_3ef836849503d0a2682ac49d68f31f40.jpg

ЛОНДОН, 22 сен – РИА Новости. Британский композитор Мэттью Стрэкан, автор музыки к шоу "Кто хочет стать миллионером?", скончался в Лондоне на 50-м году жизни, пишет газета The Sun со ссылкой на экстренные службы.Как сообщает издание, в службе скорой помощи британской столицы подтвердили, что им поступил вызов на домашний адрес Стрэкана, где было обнаружено его тело."Мы направили команду медиков скорой помощи, но, к сожалению, человек скончался на месте", - сообщили изданию в службе скорой помощи.В полиции заявили, что им поступил звонок от медиков скорой помощи о внезапной смерти мужчины в возрасте около 50 лет. Причина смерти композитора пока не выглядит подозрительной, отмечают правоохранители. Коронер Западного Лондона сообщил, что ведется расследование.Стрэкан выиграл 12 наград ASCAP (Американского общества композиторов и авторов), 10 из которых – за знаменитый саундтрек к шоу "Кто хочет стать миллионером?".

https://ria.ru/20200706/1573933404.html

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, лондон, телевидение