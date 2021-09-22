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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210922/smert-1751350257.html
Умер автор саундтрека "Кто хочет стать миллионером?" Мэттью Стрэкан
Умер автор саундтрека "Кто хочет стать миллионером?" Мэттью Стрэкан - РИА Новости, 22.09.2021
Умер автор саундтрека "Кто хочет стать миллионером?" Мэттью Стрэкан
Британский композитор Мэттью Стрэкан, автор музыки к шоу "Кто хочет стать миллионером?", скончался в Лондоне на 50-м году жизни, пишет газета The Sun со ссылкой РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T18:09
2021-09-22T18:23
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ЛОНДОН, 22 сен – РИА Новости. Британский композитор Мэттью Стрэкан, автор музыки к шоу "Кто хочет стать миллионером?", скончался в Лондоне на 50-м году жизни, пишет газета The Sun со ссылкой на экстренные службы.Как сообщает издание, в службе скорой помощи британской столицы подтвердили, что им поступил вызов на домашний адрес Стрэкана, где было обнаружено его тело."Мы направили команду медиков скорой помощи, но, к сожалению, человек скончался на месте", - сообщили изданию в службе скорой помощи.В полиции заявили, что им поступил звонок от медиков скорой помощи о внезапной смерти мужчины в возрасте около 50 лет. Причина смерти композитора пока не выглядит подозрительной, отмечают правоохранители. Коронер Западного Лондона сообщил, что ведется расследование.Стрэкан выиграл 12 наград ASCAP (Американского общества композиторов и авторов), 10 из которых – за знаменитый саундтрек к шоу "Кто хочет стать миллионером?".
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в мире, лондон, телевидение
18:09 22.09.2021 (обновлено: 18:23 22.09.2021)
 
Умер автор саундтрека "Кто хочет стать миллионером?" Мэттью Стрэкан

Композитор Мэттью Стрэкан, автор саундтрека "Кто хочет стать миллионером?", умер в 50 лет

CC BY-SA 4.0 / Misterrandaculous / Композитор Мэттью Стрэкан
Композитор Мэттью Стрэкан - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
CC BY-SA 4.0 / Misterrandaculous /
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ЛОНДОН, 22 сен – РИА Новости. Британский композитор Мэттью Стрэкан, автор музыки к шоу "Кто хочет стать миллионером?", скончался в Лондоне на 50-м году жизни, пишет газета The Sun со ссылкой на экстренные службы.
Как сообщает издание, в службе скорой помощи британской столицы подтвердили, что им поступил вызов на домашний адрес Стрэкана, где было обнаружено его тело.
"Мы направили команду медиков скорой помощи, но, к сожалению, человек скончался на месте", - сообщили изданию в службе скорой помощи.
В полиции заявили, что им поступил звонок от медиков скорой помощи о внезапной смерти мужчины в возрасте около 50 лет. Причина смерти композитора пока не выглядит подозрительной, отмечают правоохранители. Коронер Западного Лондона сообщил, что ведется расследование.
Стрэкан выиграл 12 наград ASCAP (Американского общества композиторов и авторов), 10 из которых – за знаменитый саундтрек к шоу "Кто хочет стать миллионером?".
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