https://ria.ru/20210922/smert-1751350257.html
Умер автор саундтрека "Кто хочет стать миллионером?" Мэттью Стрэкан
Умер автор саундтрека "Кто хочет стать миллионером?" Мэттью Стрэкан - РИА Новости, 22.09.2021
Умер автор саундтрека "Кто хочет стать миллионером?" Мэттью Стрэкан
Британский композитор Мэттью Стрэкан, автор музыки к шоу "Кто хочет стать миллионером?", скончался в Лондоне на 50-м году жизни, пишет газета The Sun со ссылкой РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T18:09
2021-09-22T18:09
2021-09-22T18:23
в мире
лондон
телевидение
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751351749_0:6:2048:1158_1920x0_80_0_0_3ef836849503d0a2682ac49d68f31f40.jpg
ЛОНДОН, 22 сен – РИА Новости. Британский композитор Мэттью Стрэкан, автор музыки к шоу "Кто хочет стать миллионером?", скончался в Лондоне на 50-м году жизни, пишет газета The Sun со ссылкой на экстренные службы.Как сообщает издание, в службе скорой помощи британской столицы подтвердили, что им поступил вызов на домашний адрес Стрэкана, где было обнаружено его тело."Мы направили команду медиков скорой помощи, но, к сожалению, человек скончался на месте", - сообщили изданию в службе скорой помощи.В полиции заявили, что им поступил звонок от медиков скорой помощи о внезапной смерти мужчины в возрасте около 50 лет. Причина смерти композитора пока не выглядит подозрительной, отмечают правоохранители. Коронер Западного Лондона сообщил, что ведется расследование.Стрэкан выиграл 12 наград ASCAP (Американского общества композиторов и авторов), 10 из которых – за знаменитый саундтрек к шоу "Кто хочет стать миллионером?".
https://ria.ru/20200706/1573933404.html
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751351749_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_92313733cd15ab8005530d55ce07aff0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, телевидение
18:09 22.09.2021 (обновлено: 18:23 22.09.2021)
Умер автор саундтрека "Кто хочет стать миллионером?" Мэттью Стрэкан
Композитор Мэттью Стрэкан, автор саундтрека "Кто хочет стать миллионером?", умер в 50 лет
ЛОНДОН, 22 сен – РИА Новости.
Британский композитор Мэттью Стрэкан, автор музыки к шоу "Кто хочет стать миллионером?", скончался в Лондоне
на 50-м году жизни, пишет газета The Sun со ссылкой на экстренные службы.
Как сообщает издание, в службе скорой помощи британской столицы подтвердили, что им поступил вызов на домашний адрес Стрэкана, где было обнаружено его тело.
"Мы направили команду медиков скорой помощи, но, к сожалению, человек скончался на месте", - сообщили изданию в службе скорой помощи.
В полиции заявили, что им поступил звонок от медиков скорой помощи о внезапной смерти мужчины в возрасте около 50 лет. Причина смерти композитора пока не выглядит подозрительной, отмечают правоохранители. Коронер Западного Лондона сообщил, что ведется расследование.
Стрэкан выиграл 12 наград ASCAP (Американского общества композиторов и авторов), 10 из которых – за знаменитый саундтрек к шоу "Кто хочет стать миллионером?".