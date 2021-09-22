https://ria.ru/20210922/shefir-1751376952.html

Спикер Рады прокомментировал покушение на помощника Зеленского

Спикер Рады прокомментировал покушение на помощника Зеленского - РИА Новости, 22.09.2021

Спикер Рады прокомментировал покушение на помощника Зеленского

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что не стоит связывать покушение на помощника президента Украины Сергея Шефира с планами принять... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T20:47

2021-09-22T20:47

2021-09-22T20:47

в мире

украина

дмитрий разумков

покушение на советника президента украины шефира

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КИЕВ, 22 сен – РИА Новости. Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что не стоит связывать покушение на помощника президента Украины Сергея Шефира с планами принять законопроект об олигархах.Автомобиль Сергея Шефира обстреляли в среду под Киевом, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, также не исключил "российский след". Президент Украины Владимир Зеленский также не исключил, что покушение на его помощника может быть связано с олигархическими группами."Это точно беспрецедентный случай. Я бы не связывал это с борьбой с олигархами. Это преступление. И не важно, кто его совершил: богатый человек, бедный или преступник. Тут важно, чтобы правоохранительные органы максимально эффективно и профессионально сработали и нашли исполнителей и заказчиков", - сказал Разумков в интервью телеканалу "Прямой" в среду.В начале июля парламент Украины по инициативе президента принял в первом чтении законопроект "об олигархах", согласно которому СНБО будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр. Депутаты подали ко второму чтению более 1200 поправок к документу. Омбудсмен Украины ранее заявляла, что законопроект "об олигархах" противоречит конституции и нарушает права человека, поэтому не может быть поддержан.Согласно законопроекту, принятому в первом чтении, для признания олигархом нужно обладать минимум тремя из следующих признаков: участвовать в политической жизни, иметь значительное влияние на СМИ, быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который занимает монопольное положение на общегосударственном рынке, а также если подтвержденная стоимость его активов превышает 1 миллион прожиточных минимумов. Сейчас эта сумма составляет 2,27 миллиарда гривен, или более 83 миллионов долларов.

https://ria.ru/20210922/pokushenie-1751309755.html

https://ria.ru/20210922/shefir-1751327720.html

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в мире, украина, дмитрий разумков, покушение на советника президента украины шефира