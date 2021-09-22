https://ria.ru/20210922/shefir-1751279664.html

Глава фракции "Слуга народа" назвал версии покушения на Шефира

Глава фракции "Слуга народа" назвал версии покушения на Шефира - РИА Новости, 22.09.2021

Глава фракции "Слуга народа" назвал версии покушения на Шефира

Обстрел автомобиля первого помощника президента Украины может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, также не исключён "российский след",... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T12:59

2021-09-22T12:59

2021-09-22T15:23

в мире

украина

киев

давид арахамия

покушение на советника президента украины шефира

сергей шефир

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КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Обстрел автомобиля первого помощника президента Украины может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, также не исключён "российский след", считает глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.Автомобиль первого помощника президента страны Сергея Шефира в среду обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль, ранен водитель."У меня три версии. Это может быть "привет" от контрабандистов и криминальных авторитетов. Вы знаете, что почти все из них сейчас покинули уже Украину с насиженных мест. И по оперативной информации, которую доносят правоохранители, они будут как-то мстить. Версия может быть такая, потому что это сделал президент своим решением", - сказал Арахамия журналистам. Трансляцию вёл телеканал "Украина 24".Также он не исключил "российский след" и противодействие олигархических групп закону об олигархах, который планируют принять в Раде в четверг."Вторая версия может быть, что это российский след, потому что в последнее время очень активная антироссийская риторика и мы тоже не можем исключать такой вопрос. Ну и, конечно, сейчас накануне таких решительных изменений по борьбе с политическим влиянием финансово-промышленных групп. Тоже нельзя исключать такую версию", - добавил Арахамия.

https://ria.ru/20210922/pokushenie-1751271538.html

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"Вдруг раздались выстрелы, ранили водителя" – советник Зеленского рассказал о покушении Советник президента Украины Сергей Шефир заявил, что не понимает причин покушения на него и назвал "идиотскими" версии о том, что нападение как-то связано с якобы конфликтами внутри команды Владимира Зеленского. 2021-09-22T12:59 true PT1M46S

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в мире, украина, киев, давид арахамия, покушение на советника президента украины шефира, сергей шефир