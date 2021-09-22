https://ria.ru/20210922/sberezheniya-1751229507.html

Только каждый третий россиянин делает сбережения

Только каждый третий россиянин делает сбережения - РИА Новости, 22.09.2021

Только каждый третий россиянин делает сбережения

Лишь чуть более трети россиян формируют сбережения, при этом чаще всего граждане копят на непредвиденные обстоятельства, поддержку детей и путешествия,... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T05:41

2021-09-22T05:41

2021-09-22T07:30

общество

россия

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Лишь чуть более трети россиян формируют сбережения, при этом чаще всего граждане копят на непредвиденные обстоятельства, поддержку детей и путешествия, рассказал РИА Новости гендиректор компании "СберСтрахование жизни" Игорь Кобзарь в кулуарах международного банковского форума "Банки России — XXI век".По его словам, наиболее активно формируют сбережения в Томске: 51 процент жителей этого города заявили о том, что формируют финансовый резерв на регулярной основе. Более половины россиян (59 процентов) из крупных и средних городов считают, что необходимо копить деньги на поддержку детей.Рынок инвестиционного (ИСЖ) и накопительного страхования жизни (НСЖ) в России по итогам этого года вырастет на 30 процентов, ожидает Кобзарь. Пока наиболее популярными у клиентов компании остаются полиса НСЖ. Так, по его словам, в первом полугодии текущего года 74,3 тысячи человек стали держателями полисов накопительного страхования жизни компании. При этом каждый пятый россиянин, формирующий сбережения, — моложе 45 лет, а средняя сумма накоплений выросла до 1,3 миллиона рублей.В то же время клиенты в январе-июне оформили 27,4 тысячи полисов инвестиционного страхования жизни, что больше показателя за аналогичный период прошлого года вдвое. Сумма вложений в этот инструмент увеличилась в 2,6 раза — до 21 миллиарда рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210823/sberezheniya-1746823941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия