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Только каждый третий россиянин делает сбережения
Только каждый третий россиянин делает сбережения - РИА Новости, 22.09.2021
Только каждый третий россиянин делает сбережения
Лишь чуть более трети россиян формируют сбережения, при этом чаще всего граждане копят на непредвиденные обстоятельства, поддержку детей и путешествия,... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T05:41
2021-09-22T07:30
общество
россия
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Лишь чуть более трети россиян формируют сбережения, при этом чаще всего граждане копят на непредвиденные обстоятельства, поддержку детей и путешествия, рассказал РИА Новости гендиректор компании "СберСтрахование жизни" Игорь Кобзарь в кулуарах международного банковского форума "Банки России — XXI век".По его словам, наиболее активно формируют сбережения в Томске: 51 процент жителей этого города заявили о том, что формируют финансовый резерв на регулярной основе. Более половины россиян (59 процентов) из крупных и средних городов считают, что необходимо копить деньги на поддержку детей.Рынок инвестиционного (ИСЖ) и накопительного страхования жизни (НСЖ) в России по итогам этого года вырастет на 30 процентов, ожидает Кобзарь. Пока наиболее популярными у клиентов компании остаются полиса НСЖ. Так, по его словам, в первом полугодии текущего года 74,3 тысячи человек стали держателями полисов накопительного страхования жизни компании. При этом каждый пятый россиянин, формирующий сбережения, — моложе 45 лет, а средняя сумма накоплений выросла до 1,3 миллиона рублей.В то же время клиенты в январе-июне оформили 27,4 тысячи полисов инвестиционного страхования жизни, что больше показателя за аналогичный период прошлого года вдвое. Сумма вложений в этот инструмент увеличилась в 2,6 раза — до 21 миллиарда рублей.
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общество, россия
05:41 22.09.2021 (обновлено: 07:30 22.09.2021)
 
Только каждый третий россиянин делает сбережения

Глава "СберСтрахование жизни" Кобзарь: лишь каждый третий россиянин делает сбережения

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Лишь чуть более трети россиян формируют сбережения, при этом чаще всего граждане копят на непредвиденные обстоятельства, поддержку детей и путешествия, рассказал РИА Новости гендиректор компании "СберСтрахование жизни" Игорь Кобзарь в кулуарах международного банковского форума "Банки России — XXI век".

"Постоянно или время от времени сбережения делают 37,5 процента россиян. Среди основных целей накоплений — непредвиденные обстоятельства, поддержка детей, путешествия", — заявил Кобзарь.

По его словам, наиболее активно формируют сбережения в Томске: 51 процент жителей этого города заявили о том, что формируют финансовый резерв на регулярной основе. Более половины россиян (59 процентов) из крупных и средних городов считают, что необходимо копить деньги на поддержку детей.
Рынок инвестиционного (ИСЖ) и накопительного страхования жизни (НСЖ) в России по итогам этого года вырастет на 30 процентов, ожидает Кобзарь. Пока наиболее популярными у клиентов компании остаются полиса НСЖ. Так, по его словам, в первом полугодии текущего года 74,3 тысячи человек стали держателями полисов накопительного страхования жизни компании. При этом каждый пятый россиянин, формирующий сбережения, — моложе 45 лет, а средняя сумма накоплений выросла до 1,3 миллиона рублей.
В то же время клиенты в январе-июне оформили 27,4 тысячи полисов инвестиционного страхования жизни, что больше показателя за аналогичный период прошлого года вдвое. Сумма вложений в этот инструмент увеличилась в 2,6 раза — до 21 миллиарда рублей.
Сбережения - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 11:06Деньги
Россияне увеличили сбережения в иностранной валюте
 
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