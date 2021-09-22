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МЧС увеличило группировку спасателей, ищущих Ан-26 в Хабаровском крае
МЧС увеличило группировку спасателей, ищущих Ан-26 в Хабаровском крае - РИА Новости, 22.09.2021
МЧС увеличило группировку спасателей, ищущих Ан-26 в Хабаровском крае
В Хабаровском крае продолжают искать пропавший Ан-26, к операции подключают новых специалистов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T16:32
2021-09-22T16:32
2021-09-22T16:56
происшествия
хабаровский край
хабаровск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-26
россия
исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Хабаровском крае продолжают искать пропавший Ан-26, к операции подключают новых специалистов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.В ведомстве добавили, что поиски осложнены плохой погодой, темным временем суток и гористым рельефом местности.Выполнявший технический рейс Ан-26 несколько часов назад исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска — предположительно, в районе Большехехцирского заповедника.На борту находились шесть членов экипажа. В экстренных службах РИА Новости рассказали, что причиной ЧП, скорее всего, стала плохая погода.Хабаровская транспортная прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности полета.
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Поиски самолета Ан-26 в Хабаровском крае. Кадры МЧС
Поиски самолета Ан-26 в Хабаровском крае продолжаются, несмотря на сложные условия, сообщила РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
В соцсетях появилась информация, что поиски Ан-26 на вертолёте отложили до утра из-за темноты и сильного ветра.
2021-09-22T16:32
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РИА Новости
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происшествия, хабаровский край, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-26, россия, исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском, видео
16:32 22.09.2021 (обновлено: 16:56 22.09.2021)
МЧС увеличило группировку спасателей, ищущих Ан-26 в Хабаровском крае
Группировку спасателей, ищущих пропавший с радаров Ан-26 в Хабаровском крае, увеличили