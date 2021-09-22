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МЧС увеличило группировку спасателей, ищущих Ан-26 в Хабаровском крае

МЧС увеличило группировку спасателей, ищущих Ан-26 в Хабаровском крае - РИА Новости, 22.09.2021

МЧС увеличило группировку спасателей, ищущих Ан-26 в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжают искать пропавший Ан-26, к операции подключают новых специалистов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T16:32

2021-09-22T16:32

2021-09-22T16:56

происшествия

хабаровский край

хабаровск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ан-26

россия

исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Хабаровском крае продолжают искать пропавший Ан-26, к операции подключают новых специалистов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.В ведомстве добавили, что поиски осложнены плохой погодой, темным временем суток и гористым рельефом местности.Выполнявший технический рейс Ан-26 несколько часов назад исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска — предположительно, в районе Большехехцирского заповедника.На борту находились шесть членов экипажа. В экстренных службах РИА Новости рассказали, что причиной ЧП, скорее всего, стала плохая погода.Хабаровская транспортная прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности полета.

хабаровский край

хабаровск

россия

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Поиски самолета Ан-26 в Хабаровском крае. Кадры МЧС Поиски самолета Ан-26 в Хабаровском крае продолжаются, несмотря на сложные условия, сообщила РИА Новости представитель регионального главка МЧС. В соцсетях появилась информация, что поиски Ан-26 на вертолёте отложили до утра из-за темноты и сильного ветра. 2021-09-22T16:32 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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