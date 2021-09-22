https://ria.ru/20210922/produkty-1751370013.html

В России подешевели морковь, капуста и лук

В России подешевели морковь, капуста и лук - РИА Новости, 22.09.2021

В России подешевели морковь, капуста и лук

Морковь в России за неделю с 14 по 20 сентября подешевела на 3,03%, свежая белокочанная капуста и лук - на 0,63% и 1,12% соответственно, картофель незначительно РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T19:52

2021-09-22T19:52

2021-09-22T19:52

экономика

продукты

федеральная служба государственной статистики (росстат)

цены

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744495704_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_bb14361fbb38485c29f0430a7bdecb10.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Морковь в России за неделю с 14 по 20 сентября подешевела на 3,03%, свежая белокочанная капуста и лук - на 0,63% и 1,12% соответственно, картофель незначительно подорожал, а огурцы и помидоры по-прежнему заметно растут в цене, следует из данных Росстата."Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,3%", - говорится в сообщении.Согласно данным Росстата, помидоры стали дороже на 7,94%, огурцы – на 7%, картофель – на 0,08%. Яблоки подешевели на 1,09%.За предыдущий отчетный период, с 7 по 13 сентября, цены на плодоовощную продукцию в среднем по России снизились на 0,7%. В частности, морковь стала дешевле на 2,67%, яблоки – на 2,2%, репчатый лук – на 0,99%, а свежая белокочанная капуста – на 0,84%. Огурцы стали дороже на 5,2%, помидоры – на 3,9%, картофель – на 0,6%.С начала года к 20 сентября картофель в России подорожал на 27,99%, капуста - на 87,79%, лук - на 22,4%. Морковь с начала года выросла в цене на 35,69%, яблоки - на 2,1%. Свежие огурцы подешевели на 47,81%, помидоры - на 35,42%.С 14 по 20 сентября в России выросли цены на говядину (на 0,7%), на свинину и полукопченые и варено-копченые колбасы (на 0,5%), на стерилизованное молоко (на 0,4%), на баранину, сливочное масло, маргарин, пастеризованное молоко, жирный творог и сычужные сыры (на 0,3%). Вареные колбасы, сметана, черный чай, водка подорожали на 0,2%, шоколадные конфеты, печенье, соль - на 0,1%. Цены на сосиски и сардельки снизились на 0,1%.Мясо кур и яйца в России за неделю с 14 по 20 сентября подорожали на 1,25% и 2,07%, заметно сильнее, чем сахар и подсолнечное масло, которые прибавили в цене 0,25% и 0,04%, следует из данных Росстата.Цены на мясо кур в среднем по стране выросли на 1,25%, в том числе в 59 субъектах РФ – на 0,1-2%, а в 13 регионах - на 2,1-3,9%. "В семи субъектах цены не изменились. В шести субъектах цены на мясо кур снизились на 0,1-0,5%", - указывается в сообщении. С 7 по 13 сентября мясо кур подорожало меньше - на 0,4%, а с начала года по 20 сентября его цена выросла на 18,36%.Куриные яйца в среднем по России стали дороже на 2,07%, в том числе в 58 регионах - на 0,1-4,9%, а в 13 - на 5-15,7%. "В шести субъектах цены не изменились. В восьми субъектах яйца куриные подешевели на 0,1-1,7%", - сообщает Росстат. За предыдущий отчетный период цены в среднем выросли на 0,41%, а с начала года - снизились на 9,16%.Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,25%, в том числе в 47 субъектах РФ - на 0,1-3,4%. "В 24 субъектах цены не изменились. В 14 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-1,0%", - сообщает Росстат. С 7 по 13 сентября цены на сахар выросли на 0,06%, а с начала года по 20 сентября - прибавили 4,29%.Подсолнечное масло стало дороже на 0,04% против такого же умеренного роста на предыдущей неделе: согласно данным статведомства, в 29 субъектах РФ цены выросли на 0,1-6,4%, в 36 - не изменились, а в 20 регионах - снизились на 0,1-2,2%. С начала года по 20 сентября цена на подсолнечное масло выросла на 5,83%.Гречка с 14 по 20 сентября подорожала на 0,37% (за предыдущий период - на 0,2%, с начала года - на 11,33%), рис подешевел на 0,11% (неделей ранее цены снизились на 0,12%, с начала года - выросли на 2,03%), пшено стало дороже на 0,19% (за предыдущий период - подешевело на 0,24%, с начала года - на 3,64%).Пшеничная мука на отчетной неделе подешевела на 0,02% (за предыдущий период - подорожала на 0,16%, с начала года - на 4,43%), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта выросли в цене на 0,3% (неделей ранее - на 0,19%, с начала года - на 6,12%), вермишель подорожала на 0,42% (за предыдущий период - подешевела на 0,05%, с начала года цена выросла на 5,88%). Белый хлеб подорожал на 0,15% (неделей ранее - на 0,14%, с начала года - на 4,31%). черный хлеб - на 0,12%, как и за предыдущий период (с начала года - на 4,56%).

https://ria.ru/20210922/pshenitsa-1751350932.html

https://ria.ru/20210915/minselkhoz-1750235469.html

https://ria.ru/20210903/tovary-1748492140.html

https://ria.ru/20210921/tseny-1751063806.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, продукты, федеральная служба государственной статистики (росстат), цены, россия