Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210922/priamure-1751227609.html
Эсеры набрали на выборах в Госдуму в Приамурье меньше, чем "Новые люди"
Эсеры набрали на выборах в Госдуму в Приамурье меньше, чем "Новые люди" - РИА Новости, 22.09.2021
Эсеры набрали на выборах в Госдуму в Приамурье меньше, чем "Новые люди"
"Справедливая Россия – За правду" на выборах в Госдуму в Амурской области набрала на 1,5 процентных пункта меньше, чем "Новые люди", сообщил избирком региона по РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T03:45
2021-09-22T04:47
выборы в государственную думу
политика
амурская область
единая россия
госдума рф
лдпр
партия "новые люди"
партия "справедливая россия - за правду"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750960434_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44125b6850f647a94951701f8b21b26a.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 сен – РИА Новости. "Справедливая Россия – За правду" на выборах в Госдуму в Амурской области набрала на 1,5 процентных пункта меньше, чем "Новые люди", сообщил избирком региона по итогам обработки 100% протоколов.На заседании комиссии было объявлено, что выборы в Приамурье признаны состоявшимися и действительными, явка составила 41,65%."Единая Россия" набрала 34,32% голосов, КПРФ - 26,55%, ЛДПР– 14,17%, "Новые люди" – 7,04%, "Справедливая Россия" – 5,54%. По одномандатному округу в Госдуму проходит Вячеслав Логинов (ЕР), набравший 32,15%.
https://ria.ru/20210920/elections-1750986462.html
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750960434_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_98240e7772d828e3da9f34c1032cfa6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, амурская область, единая россия, госдума рф, лдпр, партия "новые люди", партия "справедливая россия - за правду"
03:45 22.09.2021 (обновлено: 04:47 22.09.2021)
 
Эсеры набрали на выборах в Госдуму в Приамурье меньше, чем "Новые люди"

Эсеры набрали на выборах в Госдуму в Приамурье на 1,5% меньше, чем "Новые люди"

© АГН "Москва" / Александр АвиловРабота информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ
Работа информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 сен – РИА Новости. "Справедливая Россия – За правду" на выборах в Госдуму в Амурской области набрала на 1,5 процентных пункта меньше, чем "Новые люди", сообщил избирком региона по итогам обработки 100% протоколов.
На заседании комиссии было объявлено, что выборы в Приамурье признаны состоявшимися и действительными, явка составила 41,65%.
"Единая Россия" набрала 34,32% голосов, КПРФ - 26,55%, ЛДПР– 14,17%, "Новые люди" – 7,04%, "Справедливая Россия" – 5,54%. По одномандатному округу в Госдуму проходит Вячеслав Логинов (ЕР), набравший 32,15%.
Работа информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 16:10
Получили пятерку. В новом парламенте — и хорошо знакомые, и новые люди
 
Выборы в Государственную думуПолитикаАмурская областьЕдиная РоссияГосдума РФЛДПРПартия "Новые люди"Партия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:51Небензя назвал актуальной идею саммита пятерки СБ ООН
05:49Лондон призовет Россию и КНР к координированному подходу по Афганистану
05:48В Совбезе ООН не обсуждают вопрос снятия санкций с талибов
05:41Лишь каждый третий россиянин делает сбережения
05:40"Единая Россия" победила на выборах в томскую облдуму
05:36Источник: руководство таможенного поста в Приморье подозревают в коррупции
05:29Мясников назвал четыре предвестника инсульта
05:16В МВД Якутии прокомментировали инцидент со страйкбольным пистолетом у школы
05:12Во Владивостоке полицейский на служебной машине насмерть сбил женщину
05:10В США назвали Россию главной военной угрозой
05:07Россияне рассказали, какую зарплату считают достойной
05:04Глава минздрава Бразилии, прибывший в ООН, заболел COVID-19
04:15Не только для зрения. Какие грибы имеют лечебные свойства
04:15Пушков назвал условие для "войны" между Россией и Евросоюзом
04:10"Единая Россия" победила на выборах на Сахалине
03:45Россияне смогут бесплатно отправить в космос свои имена
03:45Эсеры набрали на выборах в Госдуму в Приамурье меньше, чем "Новые люди"
03:37В России создают умный автомат
03:29Джонсон и Байден согласовали подход по России и Китаю
03:24Студент, которого приняли за стрелявшего в Перми, рассказал о нападении
Лента новостейМолния