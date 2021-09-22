https://ria.ru/20210922/priamure-1751227609.html

Эсеры набрали на выборах в Госдуму в Приамурье меньше, чем "Новые люди"

Эсеры набрали на выборах в Госдуму в Приамурье меньше, чем "Новые люди" - РИА Новости, 22.09.2021

Эсеры набрали на выборах в Госдуму в Приамурье меньше, чем "Новые люди"

"Справедливая Россия – За правду" на выборах в Госдуму в Амурской области набрала на 1,5 процентных пункта меньше, чем "Новые люди", сообщил избирком региона по РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T03:45

2021-09-22T03:45

2021-09-22T04:47

выборы в государственную думу

политика

амурская область

единая россия

госдума рф

лдпр

партия "новые люди"

партия "справедливая россия - за правду"

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 сен – РИА Новости. "Справедливая Россия – За правду" на выборах в Госдуму в Амурской области набрала на 1,5 процентных пункта меньше, чем "Новые люди", сообщил избирком региона по итогам обработки 100% протоколов.На заседании комиссии было объявлено, что выборы в Приамурье признаны состоявшимися и действительными, явка составила 41,65%."Единая Россия" набрала 34,32% голосов, КПРФ - 26,55%, ЛДПР– 14,17%, "Новые люди" – 7,04%, "Справедливая Россия" – 5,54%. По одномандатному округу в Госдуму проходит Вячеслав Логинов (ЕР), набравший 32,15%.

https://ria.ru/20210920/elections-1750986462.html

амурская область

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политика, амурская область, единая россия, госдума рф, лдпр, партия "новые люди", партия "справедливая россия - за правду"