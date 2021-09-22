https://ria.ru/20210922/prestuplenie-1751269895.html

ВС призвал не сажать в колонию за нетяжкие преступления из-за бедности

ВС призвал не сажать в колонию за нетяжкие преступления из-за бедности - РИА Новости, 22.09.2021

ВС призвал не сажать в колонию за нетяжкие преступления из-за бедности

Верховный суд РФ призвал не сажать в колонию людей, пошедших на нетяжкие преступления из-за бедности, следует из определения судебной коллегии по уголовным... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T12:12

2021-09-22T12:12

2021-09-22T12:12

общество

ростовская область

верховный суд рф

россия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Верховный суд РФ призвал не сажать в колонию людей, пошедших на нетяжкие преступления из-за бедности, следует из определения судебной коллегии по уголовным делам.Суд рассмотрел жалобу на приговор жителю Ростовской области, который на лодке контрабандой перевез из Украины сигареты. Суд приговорил его к трем годам колонии. Защита дошла до ВС РФ с просьбой заменить срок на условный.В жалобе адвокат указывал на сложное материальное положение осужденного - у него больные дети, престарелые родители на иждивении, жена не работает. Сам он был грузчиком и получал 8 тысяч рублей, но потерял работу и не смог найти новую.На свою ситуацию он пожаловался знакомому, и тот предложил за вознаграждение перевести на лодке сигареты из Украины. Осужденный согласился, предполагая, что максимум, что ему грозит, - административная ответственность за хозяйственную деятельность у границы.Однако правоохранительные органы обвинили его в контрабанде. Мужчина раскаялся, признал вину и подробно рассказал про все обстоятельства дела. Это не спасло его от реального срока в колонии, с чем ВС РФ не согласился."Осужденный совершил преступление, обусловленное затруднительным материальным положением... а также с учетом условий жизни его семьи, нуждающейся в его помощи и материальной поддержке, вывод суда о невозможности его исправления без изоляции от общества нельзя признать законным и обоснованным", - сказано в определении.ВС РФ в итоге заменил срок на условный.

https://ria.ru/20210824/bednost-1747021162.html

https://ria.ru/20210523/bednost-1733499270.html

ростовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ростовская область, верховный суд рф, россия