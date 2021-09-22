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При пожаре в многоэтажке в Ставрополе погибли три человека
При пожаре в многоэтажке в Ставрополе погибли три человека - РИА Новости, 22.09.2021
При пожаре в многоэтажке в Ставрополе погибли три человека
Три человека погибли при пожаре в квартире десятиэтажного дома в Ставрополе, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T07:09
2021-09-22T07:09
происшествия
ставрополь
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ПЯТИГОРСК, 22 сен - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в квартире десятиэтажного дома в Ставрополе, сообщает ГУМЧС по региону.Отмечается, что эвакуированы 20 человек, детей нет, они находятся на безопасном расстоянии."В 1.59 объявлена локализации пожара. В 2.10 ликвидация открытого горения. В 3.20 полная ликвидация пожара. К реагированию привлекались 53 человека и 14 единиц техники. Обстоятельства возникновения пожара уточняются", - добавили в ГУМЧС.
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происшествия, ставрополь
07:09 22.09.2021
 
При пожаре в многоэтажке в Ставрополе погибли три человека

При пожаре в квартире десятиэтажного дома в Ставрополе погибли три человека

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПЯТИГОРСК, 22 сен - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в квартире десятиэтажного дома в Ставрополе, сообщает ГУМЧС по региону.
"В 1.35 поступило сообщение о пожаре в квартире десятиэтажного жилого дома по адресу: Ставрополь, улица Тухачевского, 15. Пожар в квартире на последнем этаже. Входную дверь пришлось вскрывать. В 1.52 обнаружены тела 3-х погибших (детей нет). Личности погибших устанавливаются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эвакуированы 20 человек, детей нет, они находятся на безопасном расстоянии.
"В 1.59 объявлена локализации пожара. В 2.10 ликвидация открытого горения. В 3.20 полная ликвидация пожара. К реагированию привлекались 53 человека и 14 единиц техники. Обстоятельства возникновения пожара уточняются", - добавили в ГУМЧС.
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