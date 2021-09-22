https://ria.ru/20210922/pozhar-1751231608.html

При пожаре в многоэтажке в Ставрополе погибли три человека

При пожаре в многоэтажке в Ставрополе погибли три человека - РИА Новости, 22.09.2021

При пожаре в многоэтажке в Ставрополе погибли три человека

Три человека погибли при пожаре в квартире десятиэтажного дома в Ставрополе, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T07:09

2021-09-22T07:09

2021-09-22T07:09

происшествия

ставрополь

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ПЯТИГОРСК, 22 сен - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в квартире десятиэтажного дома в Ставрополе, сообщает ГУМЧС по региону.Отмечается, что эвакуированы 20 человек, детей нет, они находятся на безопасном расстоянии."В 1.59 объявлена локализации пожара. В 2.10 ликвидация открытого горения. В 3.20 полная ликвидация пожара. К реагированию привлекались 53 человека и 14 единиц техники. Обстоятельства возникновения пожара уточняются", - добавили в ГУМЧС.

https://ria.ru/20210921/pozhar-1751078056.html

ставрополь

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2021

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происшествия, ставрополь