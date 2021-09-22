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Додон обвинил власти Молдавии в спецоперации против посла в России

Додон обвинил власти Молдавии в спецоперации против посла в России - РИА Новости, 22.09.2021

Додон обвинил власти Молдавии в спецоперации против посла в России

Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил в среду, что действующая власть разыграла сценарий, чтобы убрать Владимира Головатюка с должности... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T18:54

2021-09-22T18:54

2021-09-22T19:43

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молдавия

игорь додон

майя санду

россия

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КИШИНЕВ, 22 сен – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил в среду, что действующая власть разыграла сценарий, чтобы убрать Владимира Головатюка с должности посла республики в России.Президент страны Майя Санду 7 сентября подписала указ об увольнении Головатюка. В августе он был отозван с должности правительством страны. Местные СМИ связывают это со скандалом сексуального характера."Я считаю, что это была разыгранная спецоперация действующей власти, чтобы убрать Головатюка из России. Нынешняя власть действует такими методами, чтобы убрать неудобных и это касается не только послов", - заявил Додон в эфире телеканала Publika TV.Он отметил, что лично обсуждал ситуацию с Головатюком и было решено не раздувать скандал. Додон подчеркнул, что не в курсе, расследуется ли ситуация, которая привела к отставке посла.Ранее глава МИД Молдавии Николай Попеску заявил, что новый кандидат на должность посла в России пока не выбран.

https://ria.ru/20210811/kozak-1745393259.html

https://ria.ru/20210806/gavrilitsa-1744685322.html

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в мире, молдавия, игорь додон, майя санду, россия