https://ria.ru/20210922/pokushenie-1751320480.html

Глава МВД Украины рассказал, что спасло жизнь советнику Зеленского

Глава МВД Украины рассказал, что спасло жизнь советнику Зеленского - РИА Новости, 22.09.2021

Глава МВД Украины рассказал, что спасло жизнь советнику Зеленского

Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что целью обстрела автомобиля советника президента страны Сергея Шефира была остановка машины, однако водитель... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T16:11

2021-09-22T16:11

2021-09-22T16:38

в мире

киев

мвд украины

верховная рада украины

давид арахамия

денис монастырский

покушение на советника президента украины шефира

сергей шефир

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КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что целью обстрела автомобиля советника президента страны Сергея Шефира была остановка машины, однако водитель сумел выехать из зоны обстрела."Я подчеркиваю, что целью выстрелов, которые зафиксированы, была остановка автомобиля. И мы понимаем, что если бы остановился автомобиль через 50-100 метров, то последствия были бы однозначно трагическими. То, что водитель выехал из зоны обстрела, стало именно тем фактором, который спас жизни", - заявил Монастырский в среду на брифинге в Киеве. Трансляция велась в эфире телеканала "Украина 24".Автомобиль Шефира обстреляли в среду под Киевом, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключён "российский след". Также Арахамия назвал покушение посланием Зеленскому, сам помощник не был целью.

https://ria.ru/20210922/pokushenie-1751287912.html

киев

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в мире, киев, мвд украины, верховная рада украины, давид арахамия, денис монастырский, покушение на советника президента украины шефира, сергей шефир