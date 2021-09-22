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Глава МВД Украины рассказал, что спасло жизнь советнику Зеленского
Глава МВД Украины рассказал, что спасло жизнь советнику Зеленского - РИА Новости, 22.09.2021
Глава МВД Украины рассказал, что спасло жизнь советнику Зеленского
Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что целью обстрела автомобиля советника президента страны Сергея Шефира была остановка машины, однако водитель... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T16:11
2021-09-22T16:38
в мире
киев
мвд украины
верховная рада украины
давид арахамия
денис монастырский
покушение на советника президента украины шефира
сергей шефир
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КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что целью обстрела автомобиля советника президента страны Сергея Шефира была остановка машины, однако водитель сумел выехать из зоны обстрела."Я подчеркиваю, что целью выстрелов, которые зафиксированы, была остановка автомобиля. И мы понимаем, что если бы остановился автомобиль через 50-100 метров, то последствия были бы однозначно трагическими. То, что водитель выехал из зоны обстрела, стало именно тем фактором, который спас жизни", - заявил Монастырский в среду на брифинге в Киеве. Трансляция велась в эфире телеканала "Украина 24".Автомобиль Шефира обстреляли в среду под Киевом, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключён "российский след". Также Арахамия назвал покушение посланием Зеленскому, сам помощник не был целью.
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в мире, киев, мвд украины, верховная рада украины, давид арахамия, денис монастырский, покушение на советника президента украины шефира, сергей шефир
16:11 22.09.2021 (обновлено: 16:38 22.09.2021)
 
Глава МВД Украины рассказал, что спасло жизнь советнику Зеленского

Глава МВД Украины Монастырский: водитель Шефира выехал из зоны обстрела, это спасло жизни

© REUTERS / Interior Ministry of UkraineПомощник президента Украины Сергей Шефир, глава МВД Украины Денис Монастырский и глава Нацполиции Украины Игорь Клименко во время брифинга в Киеве
Помощник президента Украины Сергей Шефир, глава МВД Украины Денис Монастырский и глава Нацполиции Украины Игорь Клименко во время брифинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© REUTERS / Interior Ministry of Ukraine
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КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что целью обстрела автомобиля советника президента страны Сергея Шефира была остановка машины, однако водитель сумел выехать из зоны обстрела.
"Я подчеркиваю, что целью выстрелов, которые зафиксированы, была остановка автомобиля. И мы понимаем, что если бы остановился автомобиль через 50-100 метров, то последствия были бы однозначно трагическими. То, что водитель выехал из зоны обстрела, стало именно тем фактором, который спас жизни", - заявил Монастырский в среду на брифинге в Киеве. Трансляция велась в эфире телеканала "Украина 24".
Автомобиль Шефира обстреляли в среду под Киевом, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключён "российский след". Также Арахамия назвал покушение посланием Зеленскому, сам помощник не был целью.
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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В миреКиевМВД УкраиныВерховная Рада УкраиныДавид АрахамияДенис МонастырскийПокушение на советника президента Украины ШефираСергей Шефир
 
 
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