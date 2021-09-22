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"Поезда здоровья" объехали почти 340 поселений Нижегородской области
"Поезда здоровья" объехали почти 340 поселений Нижегородской области - РИА Новости, 22.09.2021
"Поезда здоровья" объехали почти 340 поселений Нижегородской области
Мобильные лечебно-диагностические комплексы "Поезда здоровья" посетили около 340 населенных пунктов Нижегородской области в 2021 году, заявил глава региона Глеб РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T18:09
2021-09-22T18:09
общество
нижегородская область
владимир путин
здоровье - общество
здоровье
глеб никитин
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Мобильные лечебно-диагностические комплексы "Поезда здоровья" посетили около 340 населенных пунктов Нижегородской области в 2021 году, заявил глава региона Глеб Никитин.Ранее в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин поручил вернуться с 1 июля 2021 года к активному проведению профосмотров и диспансеризации."После вынужденной приостановки в связи с пандемией проект "Поезда здоровья" был серьезно расширен. В этом году уже серьезно превышены показатели 2019 года. "Поезда здоровья" уже побывали в 339 населенных пунктах Нижегородской области в этом году. Более 51 тысячи жителей обратилось к врачам мобильных лечебно-диагностических лабораторий. У людей есть возможность не только получить консультации врачей и пройти обследования, но и при необходимости продолжить лечение в областных медучреждениях", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова губернатора.Никитин подчеркнул, что по итогам работы "Поездов здоровья" на сегодняшний день проведено более 64 тысяч исследований. Консультации узких специалистов получили 26 562 человека, 16 431 пациент направлен на дообследование, более 2 тысяч - на госпитализацию.Как отмечают руководители "поликлиник на колесах", жители районов чаще всего обращаются к терапевтам, неврологам, кардиологам, окулистам и эндокринологам. Много консультаций также проводят онкологи.На старте проект работал только в теплое время года. Теперь по просьбам жителей региона "Поезда здоровья" выезжают в районы круглогодично."Не все могут самостоятельно добраться до "Поездов здоровья". В этом случае жителям оказывается транспортная помощь. На сегодняшний день к мобильным лечебно-диагностическим комплексам были доставлены жители 1 840 отдаленных деревень и сел", - сообщил Никитин.Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что также в рамках работы "Поездов здоровья" в Нижегородской области проводится диспансеризация определенных групп взрослого населения.
https://ria.ru/20210915/forum-1750217560.html
https://ria.ru/20210921/nikitin-1751198628.html
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общество, нижегородская область, владимир путин, здоровье - общество, здоровье, глеб никитин, россия
18:09 22.09.2021
 
"Поезда здоровья" объехали почти 340 поселений Нижегородской области

Никитин: "Поезда здоровья" посетили около 340 населенных пунктов Нижегородской области

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПередвижной консультационно-диагностический центр
Передвижной консультационно-диагностический центр - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Мобильные лечебно-диагностические комплексы "Поезда здоровья" посетили около 340 населенных пунктов Нижегородской области в 2021 году, заявил глава региона Глеб Никитин.
Ранее в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин поручил вернуться с 1 июля 2021 года к активному проведению профосмотров и диспансеризации.
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"После вынужденной приостановки в связи с пандемией проект "Поезда здоровья" был серьезно расширен. В этом году уже серьезно превышены показатели 2019 года. "Поезда здоровья" уже побывали в 339 населенных пунктах Нижегородской области в этом году. Более 51 тысячи жителей обратилось к врачам мобильных лечебно-диагностических лабораторий. У людей есть возможность не только получить консультации врачей и пройти обследования, но и при необходимости продолжить лечение в областных медучреждениях", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова губернатора.
Никитин подчеркнул, что по итогам работы "Поездов здоровья" на сегодняшний день проведено более 64 тысяч исследований. Консультации узких специалистов получили 26 562 человека, 16 431 пациент направлен на дообследование, более 2 тысяч - на госпитализацию.
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Как отмечают руководители "поликлиник на колесах", жители районов чаще всего обращаются к терапевтам, неврологам, кардиологам, окулистам и эндокринологам. Много консультаций также проводят онкологи.
На старте проект работал только в теплое время года. Теперь по просьбам жителей региона "Поезда здоровья" выезжают в районы круглогодично.
"Не все могут самостоятельно добраться до "Поездов здоровья". В этом случае жителям оказывается транспортная помощь. На сегодняшний день к мобильным лечебно-диагностическим комплексам были доставлены жители 1 840 отдаленных деревень и сел", - сообщил Никитин.
Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что также в рамках работы "Поездов здоровья" в Нижегородской области проводится диспансеризация определенных групп взрослого населения.
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