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Компания "ЮТэйр" разрешила перевозить кошек и собак на пассажирских креслах

Компания "ЮТэйр" разрешила перевозить кошек и собак на пассажирских креслах - РИА Новости, 22.09.2021

Компания "ЮТэйр" разрешила перевозить кошек и собак на пассажирских креслах

В "ЮТэйр" разрешили перевозить кошек и собак на пассажирских креслах, сообщает пресс-служба авиакомпании. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T13:37

2021-09-22T13:37

2021-09-22T16:26

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В "ЮТэйр" разрешили перевозить кошек и собак на пассажирских креслах, сообщает пресс-служба авиакомпании.""ЮТэйр" вводит новые возможности для тех, кто путешествует с животными, и с сентября начинает перевозить кошек и собак на пассажирских креслах — на соседнем от хозяина месте у окна. Чтобы забронировать кресло для питомца, на этапе покупки пассажиру нужно оформить авиабилет на два места — на себя и на животное", – приводятся в сообщении слова президента компании Олега Семенова.Уточняется, что питомцу на борту потребуется жесткий контейнер размером до 55×40×40 сантиметров с надежным запирающим устройством, переноска должна закрепляться ремнями безопасности на все время полета. Вес животного вместе с переноской не должен превышать 20 килограммов.Также "ЮТэйр" сохраняет бесплатные условия перевозки животных-поводырей, сопровождающих пассажиров с ограниченной мобильностью или нарушениями зрения или слуха. Авиакомпания разрешает брать их в салон воздушного судна при наличии подтверждающих документов.Оформить билет для домашнего животного можно в кассах авиакомпании в аэропорту не позднее чем за 48 часов до вылета. В ближайшее время такая возможность появится на сайте и в мобильном приложении, отмечает компания.

https://radiosputnik.ria.ru/20210921/puteshestviya-1751167610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

животные, ютэйр, новости - туризм, пассажиры, туристы, олег семенов, домашние животные, туризм