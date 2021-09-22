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Компания "ЮТэйр" разрешила перевозить кошек и собак на пассажирских креслах
Компания "ЮТэйр" разрешила перевозить кошек и собак на пассажирских креслах - РИА Новости, 22.09.2021
Компания "ЮТэйр" разрешила перевозить кошек и собак на пассажирских креслах
В "ЮТэйр" разрешили перевозить кошек и собак на пассажирских креслах, сообщает пресс-служба авиакомпании. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T13:37
2021-09-22T13:37
2021-09-22T16:26
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В "ЮТэйр" разрешили перевозить кошек и собак на пассажирских креслах, сообщает пресс-служба авиакомпании.""ЮТэйр" вводит новые возможности для тех, кто путешествует с животными, и с сентября начинает перевозить кошек и собак на пассажирских креслах — на соседнем от хозяина месте у окна. Чтобы забронировать кресло для питомца, на этапе покупки пассажиру нужно оформить авиабилет на два места — на себя и на животное", – приводятся в сообщении слова президента компании Олега Семенова.Уточняется, что питомцу на борту потребуется жесткий контейнер размером до 55×40×40 сантиметров с надежным запирающим устройством, переноска должна закрепляться ремнями безопасности на все время полета. Вес животного вместе с переноской не должен превышать 20 килограммов.Также "ЮТэйр" сохраняет бесплатные условия перевозки животных-поводырей, сопровождающих пассажиров с ограниченной мобильностью или нарушениями зрения или слуха. Авиакомпания разрешает брать их в салон воздушного судна при наличии подтверждающих документов.Оформить билет для домашнего животного можно в кассах авиакомпании в аэропорту не позднее чем за 48 часов до вылета. В ближайшее время такая возможность появится на сайте и в мобильном приложении, отмечает компания.
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животные, ютэйр, новости - туризм, пассажиры, туристы, олег семенов, домашние животные, туризм
13:37 22.09.2021 (обновлено: 16:26 22.09.2021)
Компания "ЮТэйр" разрешила перевозить кошек и собак на пассажирских креслах
Пассажиры авиакомпании "ЮТэйр" смогут перевозить животных на соседнем кресле
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В "ЮТэйр" разрешили перевозить кошек и собак на пассажирских креслах, сообщает пресс-служба авиакомпании.
""ЮТэйр" вводит новые возможности для тех, кто путешествует с животными, и с сентября начинает перевозить кошек и собак на пассажирских креслах — на соседнем от хозяина месте у окна. Чтобы забронировать кресло для питомца, на этапе покупки пассажиру нужно оформить авиабилет на два места — на себя и на животное", – приводятся в сообщении слова президента компании Олега Семенова.
Уточняется, что питомцу на борту потребуется жесткий контейнер размером до 55×40×40 сантиметров с надежным запирающим устройством, переноска должна закрепляться ремнями безопасности на все время полета. Вес животного вместе с переноской не должен превышать 20 килограммов.
Также "ЮТэйр" сохраняет бесплатные условия перевозки животных-поводырей, сопровождающих пассажиров с ограниченной мобильностью или нарушениями зрения или слуха. Авиакомпания разрешает брать их в салон воздушного судна при наличии подтверждающих документов.
Оформить билет для домашнего животного можно в кассах авиакомпании в аэропорту не позднее чем за 48 часов до вылета. В ближайшее время такая возможность появится на сайте и в мобильном приложении, отмечает компания.