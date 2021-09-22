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Совфед начал заседание с минуты молчания в память о погибших в Перми
Совфед начал заседание с минуты молчания в память о погибших в Перми - РИА Новости, 22.09.2021
Совфед начал заседание с минуты молчания в память о погибших в Перми
Совет Федерации начал первое в осенней сессии заседание с минуты молчания в память о погибших во время стрельбы в пермском вузе. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T10:15
2021-09-22T10:32
происшествия
пермь
совет федерации рф
стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Совет Федерации начал первое в осенней сессии заседание с минуты молчания в память о погибших во время стрельбы в пермском вузе.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек, 36 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство"."20 сентября произошла страшная трагедия, погибли шесть человек, есть пострадавшие. Особенно горько сознавать, что погибли молодые люди, чья жизнь только началась", - сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
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происшествия, пермь, совет федерации рф, стрельба в пермском госуниверситете
10:15 22.09.2021 (обновлено: 10:32 22.09.2021)
 
Совфед начал заседание с минуты молчания в память о погибших в Перми

Совфед начал первое заседание осенней сессии с минуты молчания в память о погибших в Перми

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Совет Федерации начал первое в осенней сессии заседание с минуты молчания в память о погибших во время стрельбы в пермском вузе.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек, 36 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".
"20 сентября произошла страшная трагедия, погибли шесть человек, есть пострадавшие. Особенно горько сознавать, что погибли молодые люди, чья жизнь только началась", - сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Траур по погибшим при стрельбе в Перми
© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанк

Накануне один из студентов Пермского госуниверситета открыл стрельбу по людям, погибли шесть человек.

Цветы в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
1 из 8

Накануне один из студентов Пермского госуниверситета открыл стрельбу по людям, погибли шесть человек.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
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© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанк

Вторник, 21 сентября, в Прикамье объявили днем траура.

Люди зажигают свечи в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
2 из 8

Вторник, 21 сентября, в Прикамье объявили днем траура.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Соболезнования родным погибших и пострадавшим выражают и в других регионах.

Цветы и свечи в память о погибших во время стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете
3 из 8

Соболезнования родным погибших и пострадавшим выражают и в других регионах.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В центре Керчи установили импровизированный мемориал.

Люди у стихийного мемориала в Керчи, организованного в память о погибших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете
4 из 8

В центре Керчи установили импровизированный мемориал.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанк

Пермяки в память о жертвах трагедии организовали стихийный мемориал у проходной вуза.

Цветы и свечи в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
5 из 8

Пермяки в память о жертвах трагедии организовали стихийный мемориал у проходной вуза.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
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© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанк

Жители города несут к зданию университета цветы и свечи.

Люди возлагают цветы в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
6 из 8

Жители города несут к зданию университета цветы и свечи.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанк

Мемориал в память о погибших при стрельбе в Перми.

Цветы в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
7 из 8

Мемориал в память о погибших при стрельбе в Перми.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанк

В день скорби в регионе приспущены государственные флаги.

Флаг города Перми, приспущенный в знак траура в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
8 из 8

В день скорби в регионе приспущены государственные флаги.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
Перейти в фотобанк
1 из 8

Накануне один из студентов Пермского госуниверситета открыл стрельбу по людям, погибли шесть человек.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
Перейти в фотобанк
2 из 8

Вторник, 21 сентября, в Прикамье объявили днем траура.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
Перейти в фотобанк
3 из 8

Соболезнования родным погибших и пострадавшим выражают и в других регионах.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 8

В центре Керчи установили импровизированный мемориал.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 8

Пермяки в память о жертвах трагедии организовали стихийный мемориал у проходной вуза.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
Перейти в фотобанк
6 из 8

Жители города несут к зданию университета цветы и свечи.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
Перейти в фотобанк
7 из 8

Мемориал в память о погибших при стрельбе в Перми.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
Перейти в фотобанк
8 из 8

В день скорби в регионе приспущены государственные флаги.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияПермьСовет Федерации РФСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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