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Совфед начал заседание с минуты молчания в память о погибших в Перми

Совфед начал заседание с минуты молчания в память о погибших в Перми - РИА Новости, 22.09.2021

Совфед начал заседание с минуты молчания в память о погибших в Перми

Совет Федерации начал первое в осенней сессии заседание с минуты молчания в память о погибших во время стрельбы в пермском вузе. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T10:15

2021-09-22T10:15

2021-09-22T10:32

происшествия

пермь

совет федерации рф

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Совет Федерации начал первое в осенней сессии заседание с минуты молчания в память о погибших во время стрельбы в пермском вузе.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек, 36 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство"."20 сентября произошла страшная трагедия, погибли шесть человек, есть пострадавшие. Особенно горько сознавать, что погибли молодые люди, чья жизнь только началась", - сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

пермь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, совет федерации рф, стрельба в пермском госуниверситете