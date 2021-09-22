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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210922/onlayn-golosovanie-1751353649.html
В МГИК заявили, что поводов сомневаться в итогах онлайн-голосования нет
В МГИК заявили, что поводов сомневаться в итогах онлайн-голосования нет - РИА Новости, 22.09.2021
В МГИК заявили, что поводов сомневаться в итогах онлайн-голосования нет
Мосгоризбирком пока не ознакомился с иском КПРФ в связи с дистанционным электронным голосованием, поводов сомневаться в итогах ДЭГ нет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T18:23
2021-09-22T18:23
выборы в государственную думу
политика
москва
геннадий зюганов
алексей венедиктов (журналист)
госдума рф
кпрф
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Мосгоризбирком пока не ознакомился с иском КПРФ в связи с дистанционным электронным голосованием, поводов сомневаться в итогах ДЭГ нет, заявил РИА Новости зампредседателя МГИК Дмитрий Реут.В среду секретарь мосгоркома КПРФ Денис Парфенов заявил РБК, что юридическая служба партии готовит иск в суд в связи с итогами дистанционного электронного голосования. О недоверии результатам ДЭГ ранее заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов."Суд нас пригласит. Мы будем отстаивать свою позицию: результаты ДЭГ установлены верно, оснований сомневаться в их достоверности нет. А то, что предлагает КПРФ, это, по сути, означает перечеркнуть голоса двух миллионов москвичей", - сказал Реут.Общее число онлайн-избирателей в Москве составляло 2 014 765 человек.Реут добавил, что иск в МГИК пока не видели. "Нет, пока не видели", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков Московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, рассказал в среду глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
https://ria.ru/20210922/vybory-1751261807.html
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политика, москва, геннадий зюганов, алексей венедиктов (журналист), госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу, россия, дмитрий реут
18:23 22.09.2021
 
В МГИК заявили, что поводов сомневаться в итогах онлайн-голосования нет

Зампред МГИК Реут: поводов сомневаться в итогах онлайн-голосования в Москве нет

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНа церемонии соединения ключей шифрования для подсчетов результатов дистанционного электронного голосования в Информационном центре ЦИК РФ
На церемонии соединения ключей шифрования для подсчетов результатов дистанционного электронного голосования в Информационном центре ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Мосгоризбирком пока не ознакомился с иском КПРФ в связи с дистанционным электронным голосованием, поводов сомневаться в итогах ДЭГ нет, заявил РИА Новости зампредседателя МГИК Дмитрий Реут.
В среду секретарь мосгоркома КПРФ Денис Парфенов заявил РБК, что юридическая служба партии готовит иск в суд в связи с итогами дистанционного электронного голосования. О недоверии результатам ДЭГ ранее заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 11:32Выборы в Государственную думу
Эксперты смогут убедиться в корректности итогов ДЭГ в Москве при сверке
"Суд нас пригласит. Мы будем отстаивать свою позицию: результаты ДЭГ установлены верно, оснований сомневаться в их достоверности нет. А то, что предлагает КПРФ, это, по сути, означает перечеркнуть голоса двух миллионов москвичей", - сказал Реут.
Общее число онлайн-избирателей в Москве составляло 2 014 765 человек.
Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
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Реут добавил, что иск в МГИК пока не видели. "Нет, пока не видели", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков Московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, рассказал в среду глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаМоскваГеннадий ЗюгановАлексей Венедиктов (журналист)Госдума РФКПРФВыборы в Государственную думуРоссияДмитрий Реут
 
 
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