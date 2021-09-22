В МГИК заявили, что поводов сомневаться в итогах онлайн-голосования нет
Зампред МГИК Реут: поводов сомневаться в итогах онлайн-голосования в Москве нет
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНа церемонии соединения ключей шифрования для подсчетов результатов дистанционного электронного голосования в Информационном центре ЦИК РФ
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Мосгоризбирком пока не ознакомился с иском КПРФ в связи с дистанционным электронным голосованием, поводов сомневаться в итогах ДЭГ нет, заявил РИА Новости зампредседателя МГИК Дмитрий Реут.
В среду секретарь мосгоркома КПРФ Денис Парфенов заявил РБК, что юридическая служба партии готовит иск в суд в связи с итогами дистанционного электронного голосования. О недоверии результатам ДЭГ ранее заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"Суд нас пригласит. Мы будем отстаивать свою позицию: результаты ДЭГ установлены верно, оснований сомневаться в их достоверности нет. А то, что предлагает КПРФ, это, по сути, означает перечеркнуть голоса двух миллионов москвичей", - сказал Реут.
Общее число онлайн-избирателей в Москве составляло 2 014 765 человек.
19 сентября, 21:32"Катастрофические" атаки и высокая явка. Чем запомнятся выборы-2021
Реут добавил, что иск в МГИК пока не видели. "Нет, пока не видели", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков Московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, рассказал в среду глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.