https://ria.ru/20210922/onlayn-golosovanie-1751353649.html

В МГИК заявили, что поводов сомневаться в итогах онлайн-голосования нет

В МГИК заявили, что поводов сомневаться в итогах онлайн-голосования нет - РИА Новости, 22.09.2021

В МГИК заявили, что поводов сомневаться в итогах онлайн-голосования нет

Мосгоризбирком пока не ознакомился с иском КПРФ в связи с дистанционным электронным голосованием, поводов сомневаться в итогах ДЭГ нет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T18:23

2021-09-22T18:23

2021-09-22T18:23

выборы в государственную думу

политика

москва

геннадий зюганов

алексей венедиктов (журналист)

госдума рф

кпрф

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Мосгоризбирком пока не ознакомился с иском КПРФ в связи с дистанционным электронным голосованием, поводов сомневаться в итогах ДЭГ нет, заявил РИА Новости зампредседателя МГИК Дмитрий Реут.В среду секретарь мосгоркома КПРФ Денис Парфенов заявил РБК, что юридическая служба партии готовит иск в суд в связи с итогами дистанционного электронного голосования. О недоверии результатам ДЭГ ранее заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов."Суд нас пригласит. Мы будем отстаивать свою позицию: результаты ДЭГ установлены верно, оснований сомневаться в их достоверности нет. А то, что предлагает КПРФ, это, по сути, означает перечеркнуть голоса двух миллионов москвичей", - сказал Реут.Общее число онлайн-избирателей в Москве составляло 2 014 765 человек.Реут добавил, что иск в МГИК пока не видели. "Нет, пока не видели", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков Московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, рассказал в среду глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.

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политика, москва, геннадий зюганов, алексей венедиктов (журналист), госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу, россия, дмитрий реут