https://ria.ru/20210922/obvineniya-1751290519.html

Во Франции выдвинули обвинения против стрелявшего в Париже россиянина

Во Франции выдвинули обвинения против стрелявшего в Париже россиянина - РИА Новости, 22.09.2021

Во Франции выдвинули обвинения против стрелявшего в Париже россиянина

Задержанный в Париже за стрельбу из пневматики россиянин обвиняется в насилии с применением оружия, судебное заседание по этому делу назначено на 26 октября,... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T13:46

2021-09-22T13:46

2021-09-22T14:13

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ПАРИЖ, 22 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Задержанный в Париже за стрельбу из пневматики россиянин обвиняется в насилии с применением оружия, судебное заседание по этому делу назначено на 26 октября, сообщили РИА Новости в прокуратуре французской столицы."Дело было направлено в исправительный суд, он был помещен под стражу до суда. Рассмотрение дела назначено на 26 октября. Он обвиняется в насилии с применением оружия", - рассказал представитель прокуратуры Парижа.В воскресенье французский телеканал BFM TV сообщил, что в Париже за стрельбу из пневматического ружья на Елисейских полях задержан мужчина, который, предположительно, является гражданином России 1988 года рождения. По данным канала, мужчина был взят под стражу в воскресенье. Его подозревают в том, что он стрелял в прохожих. В результате стрельбы пострадали четыре человека.Посольство России в Париже сообщило РИА Новости, что проверяет данную информациюПо информации французских СМИ, мужчина стрелял по прохожим из своей квартиры в 8 округе Парижа. На допросе он заявил, что учился стрелять по голубям. Обвиняемому была назначена психиатрическая экспертиза. Отмечалось, что его пневматическое ружье было заряжено свинцовыми пулями, один из пострадавших был сильно ранен в ногу, ему потребовалась операция.Задержание стало возможным благодаря свидетелю инцидента, который сообщил о произошедшем полиции.

https://ria.ru/20210918/dtp-1750706154.html

https://ria.ru/20210916/franchetti-1750367137.html

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в мире, париж, оружие, франция, россия