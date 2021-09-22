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Туризм
https://ria.ru/20210922/oae-1751324249.html
Туроператоры назвали главного конкурента Египта за российских туристов
Туроператоры назвали главного конкурента Египта за российских туристов - РИА Новости, 22.09.2021
Туроператоры назвали главного конкурента Египта за российских туристов
Ряд российских туроператоров заявил о расширении полетной программы в ОАЭ, это направление может стать главным конкурентом Египта в осенне-зимний период,... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T19:09
2021-09-22T19:09
туризм
отдых
египет
оаэ
новости - туризм
авиакомпании
туристы
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Ряд российских туроператоров заявил о расширении полетной программы в ОАЭ, это направление может стать главным конкурентом Египта в осенне-зимний период, сообщили опрошенные РИА Новости представители отрасли.Anex Tour и "Интурист" объявили о расширении полетной программы в ОАЭ. Если прежде туры в Дубай предлагались на базе регулярной перевозки, то этой осенью путевки сформированы на рейсах их партнера Azur air."Мы можем отметить высокий интерес к ОАЭ с момента открытия продаж. В осенне-зимнем сезоне направление всегда пользовалось большим спросом, и добавление новых рейсов позволит восполнить нехватку перевозки и сделать направление доступнее для жителей России", — отметили в пресс-службе Anex Tour.Собственная полетная программа 3 октября в Дубай на крыльях Azur Air стартует у "Интуриста". "В нее войдут Москва, Ростов-на-Дону — c 16 октября, Самара — с 18 октября, Казань — с 19 октября. Частота рейсов — один раз в неделю. Кроме того, туры в ОАЭ на базе регулярных рейсов у нас сформированы из 15 городов России", — сказали в пресс-службе компании. Стоимость недельного тура с размещением в отеле "три звезды" в Шардже с заездом в октябре стартует от 57,9 тысячи рублей на двоих. Это сопоставимо с ценами на отдых в Египте. Например, недельный тур в Шарм-эш-Шейх в отель "три звезды" начинается от 59,4 тысячи рублей.Azur air полетит в Дубай из девяти городов. Рейсы раз в неделю будут выполняться из Москвы, Ростова-на-Дону, Самары, Казани, Перми, Махачкалы. Один рейс в 10 дней запланирован из Иркутска и Хабаровска. Вылеты один раз в 11 дней будут осуществляться из Владивостока.
https://ria.ru/20210920/egipet-1750385062.html
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отдых, египет, оаэ, новости - туризм, авиакомпании, туристы, дубай, пермь, самара, интурист, azur air, anex tour, отдых на море
19:09 22.09.2021
 
Туроператоры назвали главного конкурента Египта за российских туристов

ОАЭ могут стать главным конкурентом Египта благодаря расширению полетной программы

© AP Photo / Kamran JebreiliЛюди отдыхают в ресторане Дубая
Люди отдыхают в ресторане Дубая - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© AP Photo / Kamran Jebreili
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Ряд российских туроператоров заявил о расширении полетной программы в ОАЭ, это направление может стать главным конкурентом Египта в осенне-зимний период, сообщили опрошенные РИА Новости представители отрасли.
Anex Tour и "Интурист" объявили о расширении полетной программы в ОАЭ. Если прежде туры в Дубай предлагались на базе регулярной перевозки, то этой осенью путевки сформированы на рейсах их партнера Azur air.
"Мы можем отметить высокий интерес к ОАЭ с момента открытия продаж. В осенне-зимнем сезоне направление всегда пользовалось большим спросом, и добавление новых рейсов позволит восполнить нехватку перевозки и сделать направление доступнее для жителей России", — отметили в пресс-службе Anex Tour.
Собственная полетная программа 3 октября в Дубай на крыльях Azur Air стартует у "Интуриста". "В нее войдут Москва, Ростов-на-Дону — c 16 октября, Самара — с 18 октября, Казань — с 19 октября. Частота рейсов — один раз в неделю. Кроме того, туры в ОАЭ на базе регулярных рейсов у нас сформированы из 15 городов России", — сказали в пресс-службе компании.
Туристы перед снорклингом на побережье Красного моря в Хургаде - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
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Новые рейсы в Египет: когда наконец подешевеют туры на Красное море
Стоимость недельного тура с размещением в отеле "три звезды" в Шардже с заездом в октябре стартует от 57,9 тысячи рублей на двоих. Это сопоставимо с ценами на отдых в Египте. Например, недельный тур в Шарм-эш-Шейх в отель "три звезды" начинается от 59,4 тысячи рублей.
Azur air полетит в Дубай из девяти городов. Рейсы раз в неделю будут выполняться из Москвы, Ростова-на-Дону, Самары, Казани, Перми, Махачкалы. Один рейс в 10 дней запланирован из Иркутска и Хабаровска. Вылеты один раз в 11 дней будут осуществляться из Владивостока.
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Вчера, 11:29Туризм
Почти два миллиона россиян отдохнули в Анталье с начала лета
 
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