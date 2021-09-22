https://ria.ru/20210922/napadeniya-1751380626.html

В Госдуму внесли проект о наказании за пропаганду нападений на школы и вузы

В Госдуму внесли проект о наказании за пропаганду нападений на школы и вузы - РИА Новости, 22.09.2021

В Госдуму внесли проект о наказании за пропаганду нападений на школы и вузы

Госсовет Республики Татарстан внес в Госдуму законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для организаторов сообществ, пропагандирующих среди детей РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T21:38

2021-09-22T21:38

2021-09-22T21:53

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госсовет татарстана

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Госсовет Республики Татарстан внес в Госдуму законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для организаторов сообществ, пропагандирующих среди детей насилие, нападение на учебные заведения и причинение вреда собственному здоровью, проект доступ в базе нижней палаты парламента.В пояснительной записке к законопроекту указано, что в данное время в законодательстве РФ не предусмотрена ответственность за размещение в интернете материалов, которые пропагандируют "нападение учащегося или стороннего человека на школьников внутри учебного заведения при отсутствии призыва к совершению терактов, с описанием и оправданием таких деяний либо информации, призывающей к нанесению себе телесных повреждений без суицидальных намерений (движение "Self Harm")".Предлагается дополнить уголовный кодекс РФ новой статьей "Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению насилия в отношении граждан и (или) нанесения вреда собственному здоровью".За организацию деятельности, которая направлена на побуждение к совершению насилия в отношении других граждан или собственного тела, путем распространения деструктивной информации в сети, которая создает или может создать угрозу причинения вреда, предусмотрен штраф от 300 до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период от года до 18 месяцев, либо обязательными или исправительными работами, либо ограничением свободы на срок до трех лет.Если преступление совершено группой лиц или по предварительному сговору, повлекло причинение вреда здоровью человека или тяжкие последствия, виновный наказывается ограничением свободы на срок до шести лет, а также лишением права занимать определенные должности на срок до 15 лет.Авторы законопроекта определяют деструктивную информацию, как любые фото-видеоматериалы, аудио или словесную информацию, которая призывает к нанесению вреда окружающим, собственному здоровью или оправдывает такие деяния."Внесение предложенных изменений в законодательные акты Российской Федерации, на наш взгляд, позволит сократить распространение деструктивного контента в сети интернет, а в случае его выявления принимать исчерпывающие меры по изобличению и привлечению к ответственности виновных лиц", - говорится в пояснительной записке.Вместе с тем, в правительстве РФ инициативу не поддержали, поскольку описанные деяния уже могут подпадать под определенные статьи УК РФ, указано в отзыве кабмина.

https://ria.ru/20210920/perm-1751038317.html

https://ria.ru/20210922/strelba-1751269235.html

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общество, госдума рф, госсовет татарстана, республика татарстан (татарстан), россия