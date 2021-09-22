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https://ria.ru/20210922/nabiullina-1751317061.html
Набиуллина объяснила, почему несправедливо списывать долги неплательщикам
Набиуллина объяснила, почему несправедливо списывать долги неплательщикам - РИА Новости, 22.09.2021
Набиуллина объяснила, почему несправедливо списывать долги неплательщикам
Списание кредитов заемщикам, которые не платили по своим долгам, будет несправедливым по отношению к обслуживающим свои обязательства россиянам, считает глава... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T15:52
2021-09-22T15:52
экономика
центральный банк рф (цб рф)
совет федерации рф
эльвира набиуллина
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Списание кредитов заемщикам, которые не платили по своим долгам, будет несправедливым по отношению к обслуживающим свои обязательства россиянам, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.Сенатор Евгений Савченко в среду напомнил о ранее выдвинутом предложении сенаторов по снижению долговой нагрузки на россиян, особенно молодых семей. Так, предлагалось, чтобы регулятор выдал банкам финансирование в объеме выданных кредитов, чтобы те затем заключили новые соглашения с заемщиками о ссудах под максимум 3%. По мере того, как граждане будут выплачивать новые кредиты, банки должны будут возвращать деньги ЦБ. При этом также предлагалось ограничить максимальный размер потребкредита одной третью годового дохода заемщика."Мы считаем, что эта проблема (закредитованности - ред.) серьезная. В тех предложениях, которые есть, есть несколько аспектов. Здесь есть соображения социальной справедливости. Понимаете, если мы спишем по сути дела кредиты тем, кто не заплатил, те, кто обслуживал эти кредиты и платил эти процентные ставки, они окажутся в несправедливой ситуации, мне кажется. Это нужно делать аккуратно", - прокомментировала председатель Банка России, выступая в Совете Федерации.Набиуллина отметила, что ограничивать максимальный размер кредита россиянам также не может быть выходом из проблемы закредитованности. "Не давать кредиты людям больше одной третьей дохода - здесь лучше действовать через банки - мы действуем через банки, мы их дестимулируем, - чем лишать людей права получать кредит. Мы тоже получим вот этот социальный аспект", - говорит она.Наконец, глава ЦБ пояснила, что если регулятор пойдет по предложенному сенатором пути и выпустит крупную сумму в обращение, то это может привести к повышению ставок по кредитам или разгону инфляции.По данным ЦБ, российские банки по итогам августа нарастили кредитования физлиц на 2% по сравнению с июлем, на 1 сентября портфель достиг 23,635 триллиона рублей. При этом, по последней информации регулятора, доля просроченных кредитов россиян по итогам июля находилась на историческом минимуме в 4,5%.
https://ria.ru/20210918/dengi-1750630726.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), совет федерации рф, эльвира набиуллина, россия
15:52 22.09.2021
 
Набиуллина объяснила, почему несправедливо списывать долги неплательщикам

Набиуллина: списывать долги неплательщикам несправедливо по отношению к другим россиянам

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина проводит пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров
Председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина проводит пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Списание кредитов заемщикам, которые не платили по своим долгам, будет несправедливым по отношению к обслуживающим свои обязательства россиянам, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Сенатор Евгений Савченко в среду напомнил о ранее выдвинутом предложении сенаторов по снижению долговой нагрузки на россиян, особенно молодых семей. Так, предлагалось, чтобы регулятор выдал банкам финансирование в объеме выданных кредитов, чтобы те затем заключили новые соглашения с заемщиками о ссудах под максимум 3%. По мере того, как граждане будут выплачивать новые кредиты, банки должны будут возвращать деньги ЦБ. При этом также предлагалось ограничить максимальный размер потребкредита одной третью годового дохода заемщика.
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"Мы считаем, что эта проблема (закредитованности - ред.) серьезная. В тех предложениях, которые есть, есть несколько аспектов. Здесь есть соображения социальной справедливости. Понимаете, если мы спишем по сути дела кредиты тем, кто не заплатил, те, кто обслуживал эти кредиты и платил эти процентные ставки, они окажутся в несправедливой ситуации, мне кажется. Это нужно делать аккуратно", - прокомментировала председатель Банка России, выступая в Совете Федерации.
Набиуллина отметила, что ограничивать максимальный размер кредита россиянам также не может быть выходом из проблемы закредитованности. "Не давать кредиты людям больше одной третьей дохода - здесь лучше действовать через банки - мы действуем через банки, мы их дестимулируем, - чем лишать людей права получать кредит. Мы тоже получим вот этот социальный аспект", - говорит она.
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Наконец, глава ЦБ пояснила, что если регулятор пойдет по предложенному сенатором пути и выпустит крупную сумму в обращение, то это может привести к повышению ставок по кредитам или разгону инфляции.
По данным ЦБ, российские банки по итогам августа нарастили кредитования физлиц на 2% по сравнению с июлем, на 1 сентября портфель достиг 23,635 триллиона рублей. При этом, по последней информации регулятора, доля просроченных кредитов россиян по итогам июля находилась на историческом минимуме в 4,5%.
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Совет Федерации РФЭльвира НабиуллинаРоссия
 
 
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