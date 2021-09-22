Набиуллина объяснила, почему несправедливо списывать долги неплательщикам
Набиуллина: списывать долги неплательщикам несправедливо по отношению к другим россиянам
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина проводит пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Списание кредитов заемщикам, которые не платили по своим долгам, будет несправедливым по отношению к обслуживающим свои обязательства россиянам, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Сенатор Евгений Савченко в среду напомнил о ранее выдвинутом предложении сенаторов по снижению долговой нагрузки на россиян, особенно молодых семей. Так, предлагалось, чтобы регулятор выдал банкам финансирование в объеме выданных кредитов, чтобы те затем заключили новые соглашения с заемщиками о ссудах под максимум 3%. По мере того, как граждане будут выплачивать новые кредиты, банки должны будут возвращать деньги ЦБ. При этом также предлагалось ограничить максимальный размер потребкредита одной третью годового дохода заемщика.
18 сентября, 02:18Эксперт объяснил, когда банк может потребовать отдать “снятые” деньги
"Мы считаем, что эта проблема (закредитованности - ред.) серьезная. В тех предложениях, которые есть, есть несколько аспектов. Здесь есть соображения социальной справедливости. Понимаете, если мы спишем по сути дела кредиты тем, кто не заплатил, те, кто обслуживал эти кредиты и платил эти процентные ставки, они окажутся в несправедливой ситуации, мне кажется. Это нужно делать аккуратно", - прокомментировала председатель Банка России, выступая в Совете Федерации.
Набиуллина отметила, что ограничивать максимальный размер кредита россиянам также не может быть выходом из проблемы закредитованности. "Не давать кредиты людям больше одной третьей дохода - здесь лучше действовать через банки - мы действуем через банки, мы их дестимулируем, - чем лишать людей права получать кредит. Мы тоже получим вот этот социальный аспект", - говорит она.
18 сентября, 01:16Юрист рассказал, какие долги передаются по наследству
Наконец, глава ЦБ пояснила, что если регулятор пойдет по предложенному сенатором пути и выпустит крупную сумму в обращение, то это может привести к повышению ставок по кредитам или разгону инфляции.
По данным ЦБ, российские банки по итогам августа нарастили кредитования физлиц на 2% по сравнению с июлем, на 1 сентября портфель достиг 23,635 триллиона рублей. При этом, по последней информации регулятора, доля просроченных кредитов россиян по итогам июля находилась на историческом минимуме в 4,5%.