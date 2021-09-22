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Герасимов обсудил международную безопасность с президентом Финляндии
Герасимов обсудил международную безопасность с президентом Финляндии - РИА Новости, 22.09.2021
Герасимов обсудил международную безопасность с президентом Финляндии
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов обсудил вопросы международной безопасности с президентом Финляндии Саули Ниинистё и... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T19:24
2021-09-22T19:59
в мире
финляндия
валерий герасимов
саули ниинисте
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов обсудил вопросы международной безопасности с президентом Финляндии Саули Ниинистё и главнокомандующим ВС этой страны генералом Тимо Кивиненом, сообщили журналистам в среду в Минобороны России."Сегодня в ходе официального визита в Финляндию начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов был принят президентом Финляндии Саули Ниинистё, а также провел консультации с главнокомандующим Вооруженными силами Финляндии генералом Тимо Кивиненом. В рамках состоявшихся встреч были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес в сфере международной безопасности", - сказали в Минобороны.Ранее в ходе официального визита в Финляндию начальник Генштаба ВС РФ провел встречу с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли.
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в мире, финляндия, валерий герасимов, саули ниинисте, вооруженные силы рф, россия
19:24 22.09.2021 (обновлено: 19:59 22.09.2021)
 
Герасимов обсудил международную безопасность с президентом Финляндии

Начальник Генштаба ВС Герасимов обсудил международную безопасность с президентом Финляндии

© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг Минобороны РФ для иностранных военных атташе в Москве
Брифинг Минобороны РФ для иностранных военных атташе в Москве
© Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов обсудил вопросы международной безопасности с президентом Финляндии Саули Ниинистё и главнокомандующим ВС этой страны генералом Тимо Кивиненом, сообщили журналистам в среду в Минобороны России.
"Сегодня в ходе официального визита в Финляндию начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов был принят президентом Финляндии Саули Ниинистё, а также провел консультации с главнокомандующим Вооруженными силами Финляндии генералом Тимо Кивиненом. В рамках состоявшихся встреч были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес в сфере международной безопасности", - сказали в Минобороны.
Ранее в ходе официального визита в Финляндию начальник Генштаба ВС РФ провел встречу с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли.
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В миреФинляндияВалерий ГерасимовСаули НиинистеВооруженные силы РФРоссия
 
 
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