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Герасимов обсудил международную безопасность с президентом Финляндии

Герасимов обсудил международную безопасность с президентом Финляндии - РИА Новости, 22.09.2021

Герасимов обсудил международную безопасность с президентом Финляндии

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов обсудил вопросы международной безопасности с президентом Финляндии Саули Ниинистё и... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T19:24

2021-09-22T19:24

2021-09-22T19:59

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валерий герасимов

саули ниинисте

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов обсудил вопросы международной безопасности с президентом Финляндии Саули Ниинистё и главнокомандующим ВС этой страны генералом Тимо Кивиненом, сообщили журналистам в среду в Минобороны России."Сегодня в ходе официального визита в Финляндию начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов был принят президентом Финляндии Саули Ниинистё, а также провел консультации с главнокомандующим Вооруженными силами Финляндии генералом Тимо Кивиненом. В рамках состоявшихся встреч были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес в сфере международной безопасности", - сказали в Минобороны.Ранее в ходе официального визита в Финляндию начальник Генштаба ВС РФ провел встречу с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли.

https://realty.ria.ru/20210922/memorandum-1751292346.html

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в мире, финляндия, валерий герасимов, саули ниинисте, вооруженные силы рф, россия