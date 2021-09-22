https://ria.ru/20210922/komissiya-1751345407.html
МАК создал комиссию для расследования ЧП с Ан-26 в Хабаровском крае
МАК создал комиссию для расследования ЧП с Ан-26 в Хабаровском крае - РИА Новости, 22.09.2021
МАК создал комиссию для расследования ЧП с Ан-26 в Хабаровском крае
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования ЧП с самолетом Ан-26 в Хабаровском крае, сообщается на сайте МАК. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T17:48
2021-09-22T17:48
2021-09-22T17:48
происшествия
хабаровский край
хабаровск
межгосударственный авиационный комитет
ан-26
россия
исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования ЧП с самолетом Ан-26 в Хабаровском крае, сообщается на сайте МАК.Ан-26, проверявший "наземные средства радиотехнического обеспечения полетов", исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска - предположительно, в районе Большехехцирского заповедника, а связь с ним прервалась. На борту находились шесть членов экипажа. В экстренных службах РИА Новости рассказали, что причиной ЧП, скорее всего, стала плохая погода. Она же, вкупе с темнотой, осложняет поиски."Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении комитета.
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происшествия, хабаровский край, хабаровск, межгосударственный авиационный комитет, ан-26, россия, исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском
МАК создал комиссию для расследования ЧП с Ан-26 в Хабаровском крае
МАК сформировал комиссию для расследования ЧП с самолетом Ан-26 в Хабаровском крае