https://ria.ru/20210922/komissiya-1751345407.html

МАК создал комиссию для расследования ЧП с Ан-26 в Хабаровском крае

МАК создал комиссию для расследования ЧП с Ан-26 в Хабаровском крае - РИА Новости, 22.09.2021

МАК создал комиссию для расследования ЧП с Ан-26 в Хабаровском крае

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования ЧП с самолетом Ан-26 в Хабаровском крае, сообщается на сайте МАК. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T17:48

2021-09-22T17:48

2021-09-22T17:48

происшествия

хабаровский край

хабаровск

межгосударственный авиационный комитет

ан-26

россия

исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования ЧП с самолетом Ан-26 в Хабаровском крае, сообщается на сайте МАК.Ан-26, проверявший "наземные средства радиотехнического обеспечения полетов", исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска - предположительно, в районе Большехехцирского заповедника, а связь с ним прервалась. На борту находились шесть членов экипажа. В экстренных службах РИА Новости рассказали, что причиной ЧП, скорее всего, стала плохая погода. Она же, вкупе с темнотой, осложняет поиски."Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении комитета.

https://ria.ru/20210922/samolet-1751325457.html

хабаровский край

хабаровск

россия

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происшествия, хабаровский край, хабаровск, межгосударственный авиационный комитет, ан-26, россия, исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском