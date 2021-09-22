https://ria.ru/20210922/kiberataki-1751244807.html
В ГД призвали наказывать за призывы к кибератакам на систему голосования
В ГД призвали наказывать за призывы к кибератакам на систему голосования - РИА Новости, 22.09.2021
В ГД призвали наказывать за призывы к кибератакам на систему голосования
Подстрекатели к атакам на российскую электронную систему голосования из-за рубежа известны и должны понести заслуженное наказание, соответствующее обращение... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T10:10
2021-09-22T10:10
2021-09-22T11:55
выборы в государственную думу
россия
генеральная прокуратура рф
госдума рф
выборы в государственную думу
василий пискарев
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Подстрекатели к атакам на российскую электронную систему голосования из-за рубежа известны и должны понести заслуженное наказание, соответствующее обращение направлено в Генпрокуратуру РФ, заявил в среду глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев."Сегодня я подписал и направил в Генеральную прокуратуру России обращение по фактам призывов из-за рубежа к организации кибератак на нашу электронную систему голосования, многочисленные и систематические попытки ее взломать продолжались все три дня голосования, однако цель помешать добровольному волеизъявлению наших граждан не достигнута. Подстрекатели к этому известны и виновные должны понести заслуженное наказание", - сказал Пискарев журналистам.В целом глава думской комиссии отметил, что в ходе выборов российское законодательство о защите суверенитета и противодействии иностранному вмешательству "успешно прошло испытание". "Принятые нормы повысили прозрачность политического процесса и, в том числе, избирательной кампании. Людям стало понятнее, кто и на чьи деньги проводит политические акции, организует публикации в СМИ, призывает голосовать за тех или иных кандидатов", - сказал Пискарев.Он отметил, что одного запрета в законодательстве на вмешательство иноагентов в выборы в России недостаточно, нужно установить ответственность за это."Мы полагаем, что законодательство в этой сфере надо дальше совершенствовать, ну, например, в нашем избирательном законодательстве содержится запрет для иностранных агентов вмешиваться в наши выборы и каким-либо образом влиять на волеизъявление наших граждан. При подведении итогов выборов мы видим, что данный запрет не исполняется или не всегда исполняется", - сказал Пискарев журналистам.По его мнению, это связано с тем, что "при наличии запрета какой-либо ответственности за его несоблюдение не предусмотрено". "Поэтому мы полагаем, что данный пробел необходимо устранить", - заявил глава думской комиссии.Пискарев уточнил, что в ходе прошедших выборов комиссия зафиксировала проведение иноагентами разного рода агитации, тренингов по организации провокаций на избирательных участках, а также "массовое распространение фейков о нарушениях на выборах".Выборы в Госдуму и иные органы власти прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
https://ria.ru/20210921/kiberataka-1751064322.html
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россия, генеральная прокуратура рф, госдума рф, выборы в государственную думу, василий пискарев
10:10 22.09.2021 (обновлено: 11:55 22.09.2021)
В ГД призвали наказывать за призывы к кибератакам на систему голосования
Депутат Пискарев подал в ГП просьбу наказать причастных к кибератакам на систему выборов
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.
Подстрекатели к атакам на российскую электронную систему голосования из-за рубежа известны и должны понести заслуженное наказание, соответствующее обращение направлено в Генпрокуратуру
РФ, заявил в среду глава комиссии Госдумы
по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев
.
"Сегодня я подписал и направил в Генеральную прокуратуру России
обращение по фактам призывов из-за рубежа к организации кибератак на нашу электронную систему голосования, многочисленные и систематические попытки ее взломать продолжались все три дня голосования, однако цель помешать добровольному волеизъявлению наших граждан не достигнута. Подстрекатели к этому известны и виновные должны понести заслуженное наказание", - сказал Пискарев журналистам.
В целом глава думской комиссии отметил, что в ходе выборов российское законодательство о защите суверенитета и противодействии иностранному вмешательству "успешно прошло испытание". "Принятые нормы повысили прозрачность политического процесса и, в том числе, избирательной кампании. Людям стало понятнее, кто и на чьи деньги проводит политические акции, организует публикации в СМИ, призывает голосовать за тех или иных кандидатов", - сказал Пискарев.
Он отметил, что одного запрета в законодательстве на вмешательство иноагентов в выборы в России недостаточно, нужно установить ответственность за это.
"Мы полагаем, что законодательство в этой сфере надо дальше совершенствовать, ну, например, в нашем избирательном законодательстве содержится запрет для иностранных агентов вмешиваться в наши выборы и каким-либо образом влиять на волеизъявление наших граждан. При подведении итогов выборов мы видим, что данный запрет не исполняется или не всегда исполняется", - сказал Пискарев журналистам.
По его мнению, это связано с тем, что "при наличии запрета какой-либо ответственности за его несоблюдение не предусмотрено". "Поэтому мы полагаем, что данный пробел необходимо устранить", - заявил глава думской комиссии.
Пискарев уточнил, что в ходе прошедших выборов комиссия зафиксировала проведение иноагентами разного рода агитации, тренингов по организации провокаций на избирательных участках, а также "массовое распространение фейков о нарушениях на выборах".
Выборы в Госдуму и иные органы власти прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР
по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР
- 21, "Новые люди" - 13.