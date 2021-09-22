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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210922/kiberataki-1751244807.html
В ГД призвали наказывать за призывы к кибератакам на систему голосования
В ГД призвали наказывать за призывы к кибератакам на систему голосования - РИА Новости, 22.09.2021
В ГД призвали наказывать за призывы к кибератакам на систему голосования
Подстрекатели к атакам на российскую электронную систему голосования из-за рубежа известны и должны понести заслуженное наказание, соответствующее обращение... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T10:10
2021-09-22T11:55
выборы в государственную думу
россия
генеральная прокуратура рф
госдума рф
выборы в государственную думу
василий пискарев
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Подстрекатели к атакам на российскую электронную систему голосования из-за рубежа известны и должны понести заслуженное наказание, соответствующее обращение направлено в Генпрокуратуру РФ, заявил в среду глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев."Сегодня я подписал и направил в Генеральную прокуратуру России обращение по фактам призывов из-за рубежа к организации кибератак на нашу электронную систему голосования, многочисленные и систематические попытки ее взломать продолжались все три дня голосования, однако цель помешать добровольному волеизъявлению наших граждан не достигнута. Подстрекатели к этому известны и виновные должны понести заслуженное наказание", - сказал Пискарев журналистам.В целом глава думской комиссии отметил, что в ходе выборов российское законодательство о защите суверенитета и противодействии иностранному вмешательству "успешно прошло испытание". "Принятые нормы повысили прозрачность политического процесса и, в том числе, избирательной кампании. Людям стало понятнее, кто и на чьи деньги проводит политические акции, организует публикации в СМИ, призывает голосовать за тех или иных кандидатов", - сказал Пискарев.Он отметил, что одного запрета в законодательстве на вмешательство иноагентов в выборы в России недостаточно, нужно установить ответственность за это."Мы полагаем, что законодательство в этой сфере надо дальше совершенствовать, ну, например, в нашем избирательном законодательстве содержится запрет для иностранных агентов вмешиваться в наши выборы и каким-либо образом влиять на волеизъявление наших граждан. При подведении итогов выборов мы видим, что данный запрет не исполняется или не всегда исполняется", - сказал Пискарев журналистам.По его мнению, это связано с тем, что "при наличии запрета какой-либо ответственности за его несоблюдение не предусмотрено". "Поэтому мы полагаем, что данный пробел необходимо устранить", - заявил глава думской комиссии.Пискарев уточнил, что в ходе прошедших выборов комиссия зафиксировала проведение иноагентами разного рода агитации, тренингов по организации провокаций на избирательных участках, а также "массовое распространение фейков о нарушениях на выборах".Выборы в Госдуму и иные органы власти прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
https://ria.ru/20210921/kiberataka-1751064322.html
https://ria.ru/20210919/kiberataki-1750829965.html
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россия, генеральная прокуратура рф, госдума рф, выборы в государственную думу, василий пискарев
10:10 22.09.2021 (обновлено: 11:55 22.09.2021)
 
В ГД призвали наказывать за призывы к кибератакам на систему голосования

Депутат Пискарев подал в ГП просьбу наказать причастных к кибератакам на систему выборов

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Подстрекатели к атакам на российскую электронную систему голосования из-за рубежа известны и должны понести заслуженное наказание, соответствующее обращение направлено в Генпрокуратуру РФ, заявил в среду глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
"Сегодня я подписал и направил в Генеральную прокуратуру России обращение по фактам призывов из-за рубежа к организации кибератак на нашу электронную систему голосования, многочисленные и систематические попытки ее взломать продолжались все три дня голосования, однако цель помешать добровольному волеизъявлению наших граждан не достигнута. Подстрекатели к этому известны и виновные должны понести заслуженное наказание", - сказал Пискарев журналистам.
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В целом глава думской комиссии отметил, что в ходе выборов российское законодательство о защите суверенитета и противодействии иностранному вмешательству "успешно прошло испытание". "Принятые нормы повысили прозрачность политического процесса и, в том числе, избирательной кампании. Людям стало понятнее, кто и на чьи деньги проводит политические акции, организует публикации в СМИ, призывает голосовать за тех или иных кандидатов", - сказал Пискарев.
Он отметил, что одного запрета в законодательстве на вмешательство иноагентов в выборы в России недостаточно, нужно установить ответственность за это.
"Мы полагаем, что законодательство в этой сфере надо дальше совершенствовать, ну, например, в нашем избирательном законодательстве содержится запрет для иностранных агентов вмешиваться в наши выборы и каким-либо образом влиять на волеизъявление наших граждан. При подведении итогов выборов мы видим, что данный запрет не исполняется или не всегда исполняется", - сказал Пискарев журналистам.
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По его мнению, это связано с тем, что "при наличии запрета какой-либо ответственности за его несоблюдение не предусмотрено". "Поэтому мы полагаем, что данный пробел необходимо устранить", - заявил глава думской комиссии.
Пискарев уточнил, что в ходе прошедших выборов комиссия зафиксировала проведение иноагентами разного рода агитации, тренингов по организации провокаций на избирательных участках, а также "массовое распространение фейков о нарушениях на выборах".
Выборы в Госдуму и иные органы власти прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
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Выборы в Государственную думуРоссияГенеральная прокуратура РФГосдума РФВыборы в Государственную думуВасилий Пискарев
 
 
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